Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин: мир отмечает успехи России в борьбе с коррупцией

Заместитель министра иностранных дел РФ — об антикоррупционной архитектуре и вмешательстве США в 10 сессию Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции

9 декабря отмечается 20-летие Конвенции ООН против коррупции. Об успехах России в антикоррупционной борьбе и приоритетах российской делегации, которая отправляется в США на конференцию стран-участниц, в специальном интервью ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

— Сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный по случаю открытия для подписания в Мериде в 2003 году Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Как вы оцениваете результаты участия нашей страны в этом договоре 20 лет спустя?

— Конвенция ООН против коррупции является единственным универсальным договором, регулирующим все аспекты противодействия коррупции и профильного международного сотрудничества. Россия была в числе первых государств, присоединившихся к ней в 2003 году, ратифицировала ее три года спустя в полном объеме.

Участие в Конвенции стало важным стимулом для создания и обеспечения надлежащего функционирования антикоррупционной архитектуры, систематического совершенствования профильного законодательства. В нашей стране появилась Национальная стратегия противодействия коррупции и дополняющие ее планы, сформирована целостная институциональная система. Совершенствуется работа по профилактике и выявлению коррупционных правонарушений, внедряются специальные образовательные программы в учебных заведениях. Международные эксперты отмечают прогресс нашей страны в этой области в рамках прозрачных и непредвзятых обзорных механизмов.

Актуальность и востребованность договора подтверждается постоянно растущим числом его участников. С присоединением Барбадоса в октябре этого года оно достигло 190. Убежден, что к следующему юбилею Конвенции цифра будет еще внушительнее.

— Этот год — год двойного юбилея. Завтра в Атланте открывается 10 сессия Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции, где вы возглавите российскую делегацию. Как проходила подготовка к мероприятию? Какие приоритеты планирует продвигать наша страна?

— Конференция остается единственной универсальной площадкой для обсуждения в открытом и конструктивном ключе наиболее значимых вопросов реализации Конвенции. Вместе с тем в последние два года западные страны, ведомые США, делают все, чтобы политизировать конвенционные механизмы. Мы решительно пресекаем такие поползновения и совместно с единомышленниками работаем над формированием конструктивной повестки дня, ориентированной на практическое решение вопросов в рамках мандата форума.

Подготовка к 10 сессии далась нашей делегации непросто. Энергично боролись с настойчивыми попытками Соединенных Штатов и их сателлитов манипулировать ходом переговоров по итоговым документам мероприятия. Наши дипломаты последовательно отстаивали принципы равноправия и учета интересов всех стран в рамках прозрачного подготовительного процесса.

Одним из приоритетов, которые мы планируем продвигать на сессии, является укрепление международно-правового режима возвращения активов. В течение многих лет профильные международные организации отмечают отсутствие какого-либо прогресса в этой области. Они указывают, что на глобальном уровне лишь 1% всего объема незаконных финансовых потоков конфискуется и обращается в доход государства. Репатриация же таких средств представляется еще более трудной задачей. Это объясняется избирательным и политически мотивированным подходом государств, на территории которых преступники прячут незаконные активы, при решении, кому возвращать конфискованное имущество, а кому нет. Кроме того, все более распространенной становится практика насаждения определенных условий для возврата активов в страны происхождения, что противоречит принципам уважения государственного суверенитета и равноправного сотрудничества.

Как следствие, Россия активно выступает за устранение пробелов в нормах международного права и достижение конкретных договоренностей о том, как подкрепить Конвенцию для обеспечения эффективного функционирования международно-правового режима возвращения активов на принципах справедливости и при должном учете интересов развивающихся стран.

— 2023 год был непростым для России с точки зрения сохранения своих позиций в международных антикоррупционных форматах. Так, денонсирована Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Вы могли бы подвести итоги проделанной работы в уходящем году? Каковы приоритеты на 2024 год?

— Действительно, в результате последовательной линии коллективного Запада на политизацию международного антикоррупционного сотрудничества многие профильные форматы, что называется, "лихорадит". В марте этого года Россия денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Решение о выходе из договора было вынужденным в силу жесткой линии Совета Европы на выдавливание нашей страны из единого европейского правового пространства. Мы были заинтересованы в продолжении взаимодействия на антикоррупционном направлении, однако в условиях, в которые нас поставили, это было абсолютно невозможно. Россия была лишена права полноценно участвовать в работе Группы государств против коррупции — мониторинговом органе Конвенции. Из субъекта оценки она превращалась в его объект. В целях недопущения такого дискриминационного отношения к нашей стране было решено денонсировать Конвенцию и выйти из Группы, лишив ее правовых оснований для обзора России.

Имплементированные положения Конвенции, однако, останутся частью нашей правовой системы. Выход из одного договора также не означает выхода из общемирового антикоррупционного политико-правового пространства, формируемого, прежде всего, Конвенцией ООН против коррупции. Россия остается стороной и других эффективно работающих соглашений, в частности, по вопросам оказания взаимной правовой помощи и экстрадиции.

Наша страна продолжает активное участие в профильных форматах БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС. В 2024 году к нашей стране переходит председательство в БРИКС, и уже сейчас мы формируем программу предстоящей работы при сохранении преемственности приоритетов сменяющих друг друга у "руля" объединения стран, а также с учетом интересов государств, которые присоединятся к нему в будущем году.

Придаем большое значение укреплению регионального сотрудничества. В этом контексте ожидаем скорейшей ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции, подписанного в прошлом году.

Продолжим энергичную работу на антикоррупционных международных площадках в целях наращивания сотрудничества с заинтересованными странами на принципах равноправия и взаимного учета национальных интересов.