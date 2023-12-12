12 декабря, 07:00
Интервью

Глава Росбанка Воеводина: мы не будем подсказывать, в какой терновый куст бросать наш банк

Наталья Воеводина. Пресс-служба Росбанка
Наталья Воеводина
© Пресс-служба Росбанка
Анастасия Романова
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Росбанк на фоне беспрецедентных западных санкций одним из первых российских банков с иностранным участием был вынужден сменить акционера, снова став полностью отечественным. За год кредитная организация поменяла бизнес-модель из международной в полностью российскую компанию и импортозаместила большую часть технологических решений.

О том, как быстро провести "перестройку" и уверенно идти дальше, о трех "китах" подготовки к санкциям, а также промежуточных итогах пилотного проекта по цифровому рублю и скепсисе инвесторов в адрес цифровых финансовых активов (ЦФА) в интервью ТАСС рассказала глава Росбанка Наталья Воеводина.

— Наталья Викторовна, год назад 1 ноября вы вступили в должность председателя правления Росбанка. Как вам этот год в новой роли?

— Для меня это был год учебы, привыкания к новому, более масштабному уровню обобщения. Но могу сказать, что я достаточно быстро адаптировалась к своей новой роли, в том числе и благодаря слаженной работе моей команды и совета директоров. На этот год пришлась масса событий, к которым банк успешно адаптировался, тактических и стратегических решений, и здесь я как часть команды, как капитан корабля могу сказать, что испытываю удовлетворение от проделанной работы. Год был очень плодотворным, и я благодарна тому выбору, который был сделан в пользу меня. Кажется, он действительно помог обеспечить важную для нашего бизнеса преемственность. Впереди — новые горизонты.

— Прошло уже больше года, как Росбанк развивается с новым акционером. Как чувствует себя банк и поддерживает ли какие-либо отношения с Societe Generalе (SG)?

— Росбанк растет быстрее рынка, быстрее самих себя, что подтверждают и результаты, которые мы представили пока за девять месяцев (прибыль банка составила 29 млрд рублей — прим. ТАСС). До попадания под санкции с Societe Generalе у нас были отношения в виде редеющих на глазах переводов по корсчетам. Теперь отношения еще более минимизированы.

— В прошлом году Росбанк после выхода из-под контроля SG презентовал ребрендинг. Привыкли ли вы к новому образу банка? Завершен ли процесс ребрендинга?

Действительно, в прошлом году мы должны были прекратить использование старого логотипа и завершить ребрендинг отделений в этом году. После смены акционера, перестав быть частью международной банковской группы Societe Generalе, перед нами встал вопрос, кто мы и какие мы на рынке без глобальной большой банковской группы. Это был экзистенциальный вопрос, который мы себе задавали и на который достаточно быстро ответили, потому что без этого нельзя развивать бизнес. Сохранив нашу ДНК надежного и ответственного банка, мы разработали новую бренд-платформу, которую сами быстро распробовали и полюбили. Теперь наше позиционирование звучит так: "Мы меняем стандарты банковской отрасли, изменяем отношение больших банков к людям, инвестируя в их доверие и внимание к их потребностям, создавая настоящие возможности для каждого". Оно длинное, но за ним много смыслов. Смыслы воплощаются в нашем емком слогане "Настоящие возможности". Настоящие в смысле сегодняшнего дня, а второе значение — реальные возможности. Людей нужно поддержать здесь и сейчас, им нужны реальные ресурсы для развития. Этот посыл нам близок, и это то, что мы реализуем каждый день.

— Хочется вернуться немного назад и узнать, как банк пережил обрушившиеся на него санкции. В 2022 году их ввели США, а в 2023-м — ЕС, Великобритания, Канада и Япония. Насколько тяжело пришлось? Ко всему ли технически и морально оказались готовы? 

— Упоминание Росбанка в санкциях Великобритании с лета 2022 года (29 июня 2022 года Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина в связи с приобретением им Росбанка. Санкции против самого банка Великобритания ввела уже в мае 2023 года — прим. ТАСС) сподвигло нас на интенсивную подготовку к ним.

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И к санкциям США, которые случились 15 декабря 2022 года, мы подготовились. Во-первых, мы поменяли структуру баланса — в существенной мере менее чем за полгода произошла дедолларизация, деевровизация. Во-вторых, надо было технически подготовиться к суверенному самостоятельному функционированию. Мы заменили порядка 20 ИТ-систем в своем ландшафте, обеспечивающих нашу деятельность. Заменили западную систему по операциям на рынке капитала, платформу роботизации, систему управления активами и пассивами и везде быстро внедрили самостоятельные российские решения. Мы знали и были готовы, что наше приложение для клиентов сразу удалят из App Store и Play Market. И буквально в этот же день предложили клиентам альтернативу, а потом выпустили для iOS веб-версию приложения "РБ Инвест" для розничных инвесторов. В-третьих, в период подготовки к санкциям была построена платежная инфраструктура. С лета 2022 года мы интенсивно расширяли набор банков-корреспондентов, но уже в других странах — фокус сменился на Восток, страны БРИКС, СНГ. Вся структура торгового баланса РФ тоже менялась, и нам надо было на тот момент открыть максимальное количество банков-корреспондентов с максимальным количеством валют, и чтобы у нас была альтернатива SWIFT — СПФС или, условно, банк-клиент.

— Насколько ожидания совпали с "санкционной реальностью"?

— Бытие под санкциями не такое комфортное — возможность рассчитывать доллары и евро действительно ушла, международные компании-клиенты в основном перестали работать с Росбанком. Но мы в этот момент как раз и начали трансформироваться в другую бизнес-модель из международного банка, который обслуживает международные компании, в полностью российский банк, который уже находится под санкциями.

Мы к санкциям были готовы и с точки зрения баланса, и с точки зрения платежной инфраструктуры и нашей технической независимости. Частично благодаря тому, что мы были одни из последних и санкционный опыт в системе уже накопился, мы знали, что нам надо сделать. Но тем не менее все это еще надо было сделать

Это характеризует уровень профессионализма команды, насколько ответственно мы подошли к тому, чтобы клиенты не заметили, когда мы стали санкционным банком, чтобы у них были альтернативы, заменители, партнерские истории и в итоге сохранилось качество сервиса с нами.

Проводит ли банк новые негативные стресс-сценарии?

— Мы не будем подсказывать, в какой терновый куст наш банк бросать. Сейчас мы сосредоточены на помощи нашим клиентам в адаптации к новым ценам, цепочкам, логистике, скорости расчетов.

Как сейчас развиваются корреспондентские отношения с иностранными банками? Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы их развития?

— В 2022 году мы заложили большой фундамент и на нем сейчас базируемся. Есть определенный перечень банков-корреспондентов, который мы не публикуем в силу рисков вторичных санкций для партнеров. В этом списке за год произошли изменения — кто-то уходил, кого-то мы убеждали все-таки нас принимать на обслуживание, несмотря на наш статус, и в итоге у нас неплохо получается рассчитываться по ВЭД (внешнеэкономическая деятельность — прим. ТАСС) и находить маршруты для прохождения платежей. Если смотреть на эти расчеты, то у нас сейчас 29% трансграничных операций — рубли, в основном география — страны СНГ; примерно 70% — юани, преимущественно это материковый Китай, но не исключаю и третьи страны; и разовая история, например, с вьетнамским донгом, индийской рупией, тенге — 1%, так как со стороны клиентов нет большого спроса, хотя инфраструктура есть, и она может быть использована.

— Рассматривает ли банк новые направления международных расчетов, планируете ли увеличить перечень мягких валют?

Да, хотим увеличивать и думаем, что не одним юанем наш внешнеторговый оборот будет обеспечен. Для нас сейчас представляют интерес ряд стран — крупнейших торговых партнеров РФ, включая БРИКС и отдельные страны Африки и Азии.

— Переводы в долларах и евро больше не поддерживаются?

— Это все еще валюта баланса, она у нас есть в корпоративном портфеле. Он составляет 600 млрд рублей, из которых 17% в юанях, а доллары и евро — пока валюта №3. У нас есть кредиты, номинированные в долларах и евро.

— Могут ли в будущем трансграничные расчеты в криптовалюте заместить существующие или хотя бы дополнить их, избавив от сложностей классического перевода?

Мы считаем, что после принятия соответствующих законодательных инициатив в ходе эксперимента по использованию криптовалюты в трансграничных переводах этот процесс можно организовать безопасно и с точки зрения комплаенс-подходов банков, и валютного контроля. Считаем это направление перспективным для определенных типов международных платежей различных клиентских сегментов.

В августе стартовал пилот по цифровому рублю, в котором в том числе участвует Росбанк. Есть ли промежуточные итоги, которыми вы можете поделиться? 

— Банк России проявляет себя как очень заинтересованное в проекте лицо, выделена рабочая группа и куратор для оперативного решения вопросов по ходу разработки и внедрения функционала. Одной из важных задач при внедрении третьей формы денег ЦБ видит формирование простого и понятного клиентского пути. Много времени уделяется интерфейсам, все для того, чтобы сформировать у клиента положительный клиентский опыт от использования продукта. Это для нас комфортная история. В банке была выбрана лояльная категория Friends and Family — клиенты, с которых можно было собрать полную и открытую обратную связь, что удобно, а что нет. Мы протестировали лимитированный набор сценариев, которые были разработаны согласно бизнес-требованиям для первого этапа внедрения от ЦБ. Но даже для первого этапа пилота запланировано и реализовано большое количество сценариев: это переводы между физическими лицами, переводы от физического лица к юридическому лицу, процедуры открытия и блокировки кошельков пользователей и другие. По этому поводу есть некая обратная связь, наблюдение, что надо бы немного стандартизировать регламенты подключения, потому что интеграция всех банков с инфраструктурой ЦБ, при том что есть правила, может иметь отклонения. Также платформа, где хранятся цифровые профили, нуждается в доработке, как нам показалось, в технической стандартизации, чтобы разные варианты интеграции не сказывались на клиентском пути. Это выявилось в ходе пилота.

Тема цифрового рубля интересная, и со стороны клиентов поступает много вопросов относительно преимуществ цифрового рубля и роли банка, клиенты — юридические лица выражают желание попробовать, протестировать

— На ваш взгляд, может ли третья форма денег столкнуться с тотальным недоверием со стороны физлиц? 

— Вопрос в клиентском пути и доверии, которое нужно сформировать к инструменту. Я думаю, ЦБ знает, что плюсов у инструментов много, прежде всего, программируемость цифрового рубля, смарт-контракты, которые можно делать с использованием этого инструмента, и отсюда, например, отсутствие необходимости контролировать каким-то еще образом целевое использование. Нам кажется, что парадигму финансового посредничества банков он в целом не изменит, а дополнительную ценность клиентам создаст. Мы смотрим на амбициозные планы Банка России с осторожным оптимизмом и ощущением, что ценности в этом инструменте для развития экономики может быть много.

Может ли изменить цифровой рубль в будущем структуру трансграничных переводов? 

— Для использования цифрового рубля в трансграничных переводах нужно делать мост с другими Центральными банками и их цифровыми валютами. Так или иначе ЦБ разных стран начинают адаптировать эту технологию, присматриваться к ней. Мне понравилась фраза одного эксперта, который сказал, что в технологиях ограничений нет. Фактически технология блокчейна, на которой цифровой рубль и цифровой финансовый актив базируются, несет в себе огромный потенциал. Там любые фантазии могут быть реализованы. Но есть устоявшиеся правовые обвязки, регламенты, создававшиеся десятилетиями, которые необходимо подстроить, чтобы мы использовали весь потенциал блокчейна.

Какие пилотные продукты с ЦФА Росбанк планирует запустить в следующем году? Как оцениваете перспективу развития ЦФА?

В этом году ЦФА мы активно развивали, нам эта тема очень нравится. Мы видим большой интерес. Не спрос, но интерес. Видим изменение отношения со стороны инвесторов и эмитентов к этому инструменту. Если раньше клиент выбирал только стандартный инструмент биржевой инфраструктуры, теперь мы видим, что настроения и скепсис среди клиентов по отношению к ЦФА начали теплеть и меняться. Летом мы участвовали в эмиссии ЦФА на Global Factoring (выпуск на платформе "Атомайз" ЦФА суммой 8 млн рублей на дебиторскую задолженность факторинговой компании Global Factoring Network — прим. ТАСС). Этот четырехмесячный долговой инструмент с фиксированной доходностью оказался среди клиентов — частных лиц вполне востребованным. Если полгода назад мы прогнозировали объем рынка цифровых финансовых активов в 2023 году на уровне 4 млрд рублей, то теперь 50 млрд рублей и даже больше. Но все равно это еще несоизмеримо, очень мало по сравнению с объемом оборота биржевой инфраструктуры.

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Также до этого ЦФА выпускались только на классические цифровые права, сейчас уже есть гибридные цифровые права (у нас был пилот на золото), где Росбанк выступил в качестве эмитента. Мы сделали пилотный выпуск ЦФА на золото (до 30 грамм) и думаем, что за этим может быть большое будущее. Так сказать, 30 грамм золота, которые изменят рынок ЦФА. Во-первых, инвестор получает сразу погашение, либо активом, который лежит в залоге, в данном случае слитком, или деньгами, привязанными к стоимости золота. Во-вторых, войти он может с дисконтом относительно биржевой стоимости золота. Предприятие же получает финансирование на производство этого самого золотого слитка, который окажется в конце у инвестора, при этом все обеспеченно, и банк здесь необходим. У банка есть лицензия на работу с драгметаллами, есть инфраструктура для хранения, есть клиенты, которые могут иметь интерес к инвестированию в золото.

Боимся ли мы, что посредничество банков — отживший артефакт? Нет, не боимся. Мы вдохновляемся, создавая и принимая участие в таких продуктах, потому что видим, как они находят интересные решения для клиентов. Видим исследовательский спрос со стороны эмитентов и осторожные изменения у инвесторов в пользу рассмотрения инструментов ЦФА

Есть также набор регуляторных режимов и ограничений, при решении которых мы увидим дополнительное развитие рынка ЦФА. Что касается планов по выпускам на 2024 год, мы активно прорабатываем стратегию внутри разных бизнес-линий банка и формируем некий короткий список потенциальных продуктов. Думаю, мы раскроем наши планы немного позже.

На каких направлениях банк планирует сфокусироваться в 2024 году и какова его стратегия?

— Говоря о планировании 2024 года, мы исходим из стратегии на 2023–2027 годы. В ней есть наша амбиция увеличить количество розничных клиентов, которые нас выбирают, в два раза к 2027 году. Таргет стратегии — сделать так, чтоб нас выбрали и активно пользовались нашими продуктами и сервисами 3 млн человек. Мы также хотим вырасти в бизнесе с корпоративными клиентами, и здесь важно сказать, что и при SG, и сейчас Росбанк уверенно и профессионально обслуживает крупный бизнес. Если раньше SG налагал определенные ограничения на кредитование малого и среднего бизнеса, на работу с ними, сейчас мы этих ограничений не имеем. При этом наша сбалансированная риск-политика остается, и она нам позволяет наращивать бизнес со средними и малыми предприятиями, кредитовать их, и мы уже приросли за девять месяцев 2023 года на 76% в портфеле кредитных продуктов для МСБ (включая лизинг и факторинг). Мы хотим вырасти с 85 тыс. клиентов малого бизнеса до 200 тыс. в 2027 году. В среднем бизнесе мы хотим увеличиться в пять раз по сравнению с тем, как мы входили в 2022 год. При этом мы не собираемся сдавать свои позиции в залоговом кредитовании розницы, мы тут традиционно лидеры — 700 млрд наш розничный кредитный портфель, который в основном приходится на ипотеку и авто. Позиции будем удерживать через построение хорошего продуктового пути, фокус на работу с партнерами в ипотеке, застройщиками, с брендами в авто. И в работе с крупным бизнесом мы востребованы и чувствуем себя уверенно.

Какие ставите показатели по прибыльности банка на 2024 год?

— Пока в разгаре планирование, чисел не назову, мы двигаемся в рамках стратегии. Здесь у нас должна быть положительная динамика не хуже рынка и стратегический тренд, и это даже сверхамбиция, потому что приходится расти одновременно с проведением импортозамещения и совершать уже сегодня инвестиции, чтобы бизнес-модель в следующем году успела абсорбировать их. Импортозамещение значительно влияет на операционную эффективность, поэтому эта задача со звездочкой.

Вы прогнозировали, что по итогам 2027 года прибыль будет на уровне 45 млрд рублей, сохранились ли прогнозы?

— Пока в этом прогнозе и остаемся. После формирования плана на 2024 год, возможно, сделаем обновление и долгосрочного ориентира, в том числе и с учетом других макровводных, нежели тех, с которыми мы создавали стратегию. Это ревью запланировали для себя в первой половине следующего года, тогда об этом можно будет поговорить.

Будут ли выплачены дивиденды по итогам 2023 года?

— Если совет директоров порекомендует, а у нас есть из чего платить, 29 млрд рублей за девять месяцев 2023 года — это рекорд, то тогда дивиденды будут выплачены.

Что, на ваш взгляд, будет с ключевой ставкой до конца этого года? Какие прогнозы на 2024 год?

— Наши прогнозы находятся постоянно в обновлении, сейчас мы намерены заложить в наш план, что ключевая ставка в ближайшие месяцы все-таки останется на уровне 15%, но мы пристально следим за еженедельной инфляцией.

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Мы видим, что ЦБ таргетирует инфляцию, хочет ее привести к 4% к концу следующего года, "трансмиссия" в системе работает сейчас сложнее, чем раньше, поэтому для нас в базе ставка на уровне 15%. И предполагаем, что ключевая ставка останется двузначной в течение всего следующего года. Снижение начнется, по нашим прогнозам, в районе третьего квартала. Первое полугодие мы проживем с максимальной ставкой, так мы сейчас полагаем.

— Какие прогнозы по укреплению рубля можете дать? 

— Тема, которая традиционно многих интересует, — курс доллара, сейчас он высокий, но рассчитываем, что административные меры скажутся и доллар удержится в пределах 88–92 рублей до конца этого года. Рынок сейчас ведет себя более волатильно, раньше колебания были в 2–3 рубля, сейчас — до 10 рублей. Резкие краткосрочные колебания могут быть, но, мы думаем, равновесие находится вблизи 88–92 рублей. 