Губернатор Кубани: инвестпортфель края стал одним из самых весомых в стране

В интервью ТАСС Вениамин Кондратьев рассказал о том, как удается сохранить рост экономики в сегодняшних непростых условиях и за что именно инвесторы на Кубани «голосуют рублем»

Объем инвестиций в экономику Краснодарского края в 2023 году достиг рекордных 2,8 трл рублей. В крае реализуются крупные проекты не только в традиционных туристической и аграрной отраслях, сегодня инвесторов все больше привлекают промышленный и инфраструктурный потенциал края. О том, как удается сохранить рост экономики в сегодняшних непростых условиях и за что именно инвесторы на Кубани «голосуют рублем», в интервью ТАСС рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Вениамин Иванович, в уходящем году на Кубань несколько раз обрушивалась непогода, регион пережил сильный шторм. Как сложные погодные условия отразились на урожае, прежде всего на зерновых?

— Непростые погодные условия не помешали нашим аграриям собрать достойный урожай – 14,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них 9,6 миллиона тонн – это пшеница. С хорошим результатом завершили уборку и других сельхозкультур: риса, озимого рапса. Повторили прошлогодний рекорд по подсолнечнику – 1,3 миллионов тонн, урожай зерновой кукурузы превысил 2,2 миллионов тонн. Мы обеспечиваем зерном, рисом, молочной продукцией свой регион и страну.

Наращиваем сельхозпроизводство, переработку для насыщения внутреннего рынка качественными, доступными товарами. Перед нашим регионом стоит масштабная, стратегическая задача – надежное обеспечение продовольственной безопасности страны. Причем, в долгосрочной перспективе. В сегодняшней непростой ситуации это важно, как никогда прежде. И мы с этой задачей справляемся.

— Краснодарский край является не только одним из основных аграрных регионов страны – хорошими темпами развивается промышленность. Каковы итоги года в промышленном секторе экономики Кубани?

— Восемь лет назад Краснодарский край взял курс на развитие промышленности. Мы ставили задачу вернуть отрасли лидерские позиции в экономике. Сейчас очевидно, что это решение было стратегически верным. С 2016 года поддержку промышленности в регионе увеличили с 14,4 миллиона до 2,6 миллиарда рублей. Благодаря системе федеральных и региональных мер поддержки наши предприятия показывают устойчивость к любым вызовам.

На сегодняшний день в инфраструктуру поддержки входит субсидирование части затрат производителей из бюджета региона, предоставление льготных займов и грантов краевого Фонда развития промышленности, продвижение промпродукции на внутреннем и внешнем рынках, налоговые льготы, преференции на землю.

Все меры поддержки разрабатываем в соответствии с потребностями самих производителей, в прямом контакте с ведущими предприятиями и отраслевыми объединениями.

Запустили специальную и пока не имеющую аналогов в России меру поддержки импортозамещающих производств – финансирование 30 процентов затрат. В 2024 году на это предусмотрели 330 миллионов рублей. Очевидно, что мера востребована и дает хорошие дивиденды в виде новых предприятий и налогооблагаемой базы. В следующем году объем финансирования планируем увеличить до 1 миллиарда рублей. Всего в крае в высокой степени проработки находятся свыше 30 проектов импортозамещающих производств с общим объемом инвестиций порядка 27 миллиардов рублей.

Все предприятия с господдержкой края, которые сегодня создаются в девяти муниципалитетах, относятся к приоритетным для региона отраслям промышленности – радиоэлектронике, машиностроению, легкой и фармацевтической промышленности. Благодаря системе федеральных и региональных мер поддержки в 2023 году в регионе запустили 10 новых производств.

— В крае есть собственный Фонд развития промышленности. Насколько эффективна его деятельность? Удается ли сохранять льготные условия промышленного кредитования при растущей ключевой ставке ЦБ?

— Краевой Фонд развития промышленности был создан при поддержке президента России в 2018 году. Тогда его объем составлял всего 500 млн рублей, сегодня – 6 млрд рублей. Несмотря на изменения ключевой ставки Центробанка, организация предоставляет займы по ставкам от 0,1% до 4% годовых. Фонд реализует 16 программ. Из них 15 займов доступны обрабатывающим производствам, один – предприятиям пищевой промышленности.

За время работы Фонд развития промышленности Краснодарского края представил 272 займов на модернизацию и развитие производств на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. Экономический эффект от реализации программ – объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от получателей займов – составил 6,9 миллиарда рублей. Но важнее всего, что при реализации инвестпроектов, поддержанных фондом, создали свыше 700 новых рабочих мест.

Помимо мероприятий отраслевой краевой госпрограммы в крае реализуют федеральные меры – субсидируют процентные ставки по экспортным кредитам, производство сельскохозяйственной и специализированной техники или оборудования, финансовые затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

— Одним из стратегических партнеров как в аграрном, так и в промышленном секторе экономики для Краснодарского края является Беларусь. Делегация Республики приняла активное участие в прошедшей выставке «Юг Агро». Каких договоренностей удалось достичь по итогам визита делегации, каковы дальнейшие перспективы сотрудничества?

— Республика Беларусь остается нашим надежным партнером более 20 лет. Мы полезны друг другу по многим направлениям и находим новые точки соприкосновения, торгово-экономический оборот между краем и Республикой продолжает расти.

Мы готовы и дальше расширять возможности кооперации кубанских и белорусских промышленных предприятий, наращивать локализацию производств белорусской техники в регионе. Уже реализуем ряд проектов по производству тракторов, комбайнов, спецтехники. Активно развиваем площадку Минского тракторного завода станице Староминской. С начала года собрали 300 машин. В Усть-Лабинске запустили совместное сборочное производство зерноуборочных комбайнов и оборудования и уже выпустили 28 комбайнов и 58 жаток. Намерены начать сборку лифтов белорусского производства, построим сервисный центр по обслуживанию тракторов и комбайнов.

— Какие новые соглашения заключены в этом году? Каков в целом объем инвестиционного портфеля края, запланированный на предстоящий год?

— Инвестиционный портфель края – один из самых весомых в стране. Только в этом году было успешно завершено 88 крупных инвестпроектов на сумму 138 миллиардов рублей. Всего сейчас в крае реализуется 500 крупных инвестпроектов на общую сумму 2,8 триллиона рублей – рекордные для нас объемы. В перспективе они дадут более 103 тысяч новых рабочих мест.

Инвестиции в наш край наиболее значимые по стоимости. В этом мы уступаем лишь крупнейшим нефте- и газодобывающим регионам, одновременно компенсируя устойчивость развития многоотраслевым характером инвестиционного потенциала. Это и есть главная оценка, за которую инвестор голосует своим рублем.

Сегодня вкладывают не только в традиционные для края отрасли экономики - туризм, виноделие, логистику, но и в обрабатывающие производства, IT-сектор, электронику.

Среди ключевых драйверов, в первую очередь, инфраструктурное развитие – железнодорожные подходы к портам Азово-Черноморского бассейна, объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, строительство очистных сооружений на Черноморском побережье, в том числе в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, развитие автодорожной сети. Продолжится реализация крупных проектов в сфере туризма, а также импортозамещающих и экспортно ориентированных производств в сфере промышленности и АПК.

Для нас важны «длинные» качественные проекты, направленные на импортозамещение и развитие экономики. Ведь по итогу мы получаем достойный задел: рабочие места, налоги, развитие территорий. Именно долгосрочное сотрудничество подтверждает уверенность инвестора в партнерстве с Краснодарским краем.

— Бюджет края вот уже на протяжении многих лет остается социально ориентированным, в бюджете на 2024 год больше половины расходов запланированы на социальную сферу. Какие основные социальные проблемы предполагается решить уже в предстоящем году?

– В 2024 году на социальную сферу направим 306,7 миллиардов рублей. Это деньги в том числе на повышение заработных плат работников бюджетной сферы, поддержку многодетных семей, семей с детьми, учителей, врачей, социальных работников, меры поддержки участников СВО и их семей, ветеранов. Мы также в полной мере учли потребности базовых отраслей экономики. Бюджет – это наш инвестиционный портфель, и мы должны грамотно им распорядиться. И уже сейчас можем говорить, что у нас есть возможности для развития региона и выполнения всех обязательств перед жителями. При появлении дополнительных источников, обязательно будем увеличивать финансирование особо значимых направлений.

— Одной из острых для края за последнее пятилетие была проблема обманутых дольщиков. Какова ситуация на конец года?

— В 2015 году мы даже не знали, как подступиться к решению этой проблемы. А с этого времени мы решили проблемы 63 тысяч дольщиков - это 548 объектов. Сегодня осталось 4,5 тысячи участников долевого строительства и 45 домов. На это из краевого бюджета выделили 4,5 млрд рублей. Плюс поддержка президента и правительства страны – серьезные деньги направили из федерального бюджета. Понимаю проблему каждого и максимально на стороне людей. Мы стараемся сделать максимум, чтобы все дольщики как можно быстрее получили ключи от своих квартир. Для этого используем все доступные инструменты – достройка домов региональным фондом, выплаты из федерального фонда, привлечение инвесторов.

— Краснодарский край является всесезонным курортом, с началом зимы сюда едут любители горнолыжного отдыха. Какие еще направления зимнего отдыха развиваются в регионе, что нового ждет туристов в этом сезоне?

— Этот год еще не закончился, а мы уже установили рекорд по турпотоку – приняли почти 18 миллионов гостей. Зимой еще ожидаем принять еще около 2,5 миллионов гостей. На первые два зимних месяца уже забронирована почти половина номерного фонда. Неизменной популярностью пользуется горный кластер в Сочи, отели и санатории Анапы и Геленджика. Но в этом году видим интерес и к другим направлениям – горячим источникам Апшеронского и Мостовского районов, Горячему Ключу. Максимальный спрос, конечно, на новогодние праздники, но в целом глубина бронирования достигает 4 месяцев.

Четвертый год подряд на Кубани реализуется проект зимних пляжей. Территории для комфортного отдыха располагаются в точках притяжения туристов – на центральных набережных, близ крупных круглогодичных санаториев и пансионатов. Их оснащают зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений. В этом году будет работать не менее 70 таких пляжей. В этом году свои коррективы в их работу внесла стихия, но всю инфраструктуру в муниципалитетах быстро восстанавливают.

В горах Сочи будут работать 66 канатных дорог. Туристам доступны 124 горнолыжные трассы протяженностью 170 км. Помимо катания курорты традиционно готовят различные зимние развлечения.