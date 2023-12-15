15 декабря, 16:00
Интервью

Губернатор Кубани: инвестпортфель края стал одним из самых весомых в стране

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Пресс-служба администрации Краснодарского края
Елена Задворная
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В интервью ТАСС Вениамин Кондратьев рассказал о том, как удается сохранить рост экономики в сегодняшних непростых условиях и за что именно инвесторы на Кубани «голосуют рублем»

Объем инвестиций в экономику Краснодарского края в 2023 году достиг рекордных 2,8 трл рублей. В крае реализуются крупные проекты не только в традиционных туристической и аграрной отраслях, сегодня инвесторов все больше привлекают промышленный и инфраструктурный потенциал края. О том, как удается сохранить рост экономики в сегодняшних непростых условиях и за что именно инвесторы на Кубани «голосуют рублем», в интервью ТАСС рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Вениамин Иванович, в уходящем году на Кубань несколько раз обрушивалась непогода, регион пережил сильный шторм. Как сложные погодные условия отразились на урожае, прежде всего на зерновых?

 Непростые погодные условия не помешали нашим аграриям собрать достойный урожай – 14,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них 9,6 миллиона тонн – это пшеница. С хорошим результатом завершили уборку и других сельхозкультур: риса, озимого рапса. Повторили прошлогодний рекорд по подсолнечнику – 1,3 миллионов тонн, урожай зерновой кукурузы превысил 2,2 миллионов тонн. Мы обеспечиваем зерном, рисом, молочной продукцией свой регион и страну.

Наращиваем сельхозпроизводство, переработку для насыщения внутреннего рынка качественными, доступными товарами. Перед нашим регионом стоит масштабная, стратегическая задача – надежное обеспечение продовольственной безопасности страны. Причем, в долгосрочной перспективе. В сегодняшней непростой ситуации это важно, как никогда прежде. И мы с этой задачей справляемся.

— Краснодарский край является не только одним из основных аграрных регионов страны – хорошими темпами развивается промышленность. Каковы итоги года в промышленном секторе экономики Кубани?

 Восемь лет назад Краснодарский край взял курс на развитие промышленности. Мы ставили задачу вернуть отрасли лидерские позиции в экономике. Сейчас очевидно, что это решение было стратегически верным. С 2016 года поддержку промышленности в регионе увеличили с 14,4 миллиона до 2,6 миллиарда рублей. Благодаря системе федеральных и региональных мер поддержки наши предприятия показывают устойчивость к любым вызовам.

На сегодняшний день в инфраструктуру поддержки входит субсидирование части затрат производителей из бюджета региона, предоставление льготных займов и грантов краевого Фонда развития промышленности, продвижение промпродукции на внутреннем и внешнем рынках, налоговые льготы, преференции на землю.

Все меры поддержки разрабатываем в соответствии с потребностями самих производителей, в прямом контакте с ведущими предприятиями и отраслевыми объединениями.

Запустили специальную и пока не имеющую аналогов в России меру поддержки импортозамещающих производств – финансирование 30 процентов затрат. В 2024 году на это предусмотрели 330 миллионов рублей. Очевидно, что мера востребована и дает хорошие дивиденды в виде новых предприятий и налогооблагаемой базы. В следующем году объем финансирования планируем увеличить до 1 миллиарда рублей. Всего в крае в высокой степени проработки находятся свыше 30 проектов импортозамещающих производств с общим объемом инвестиций порядка 27 миллиардов рублей.

Все предприятия с господдержкой края, которые сегодня создаются в девяти муниципалитетах, относятся к приоритетным для региона отраслям промышленности – радиоэлектронике, машиностроению, легкой и фармацевтической промышленности. Благодаря системе федеральных и региональных мер поддержки в 2023 году в регионе запустили 10 новых производств.

— В крае есть собственный Фонд развития промышленности. Насколько эффективна его деятельность? Удается ли сохранять льготные условия промышленного кредитования при растущей ключевой ставке ЦБ?

 Краевой Фонд развития промышленности был создан при поддержке президента России в 2018 году. Тогда его объем составлял всего 500 млн рублей, сегодня – 6 млрд рублей. Несмотря на изменения ключевой ставки Центробанка, организация предоставляет займы по ставкам от 0,1% до 4% годовых. Фонд реализует 16 программ. Из них 15 займов доступны обрабатывающим производствам, один – предприятиям пищевой промышленности.

За время работы Фонд развития промышленности Краснодарского края представил 272 займов на модернизацию и развитие производств на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. Экономический эффект от реализации программ – объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от получателей займов – составил 6,9 миллиарда рублей. Но важнее всего, что при реализации инвестпроектов, поддержанных фондом, создали свыше 700 новых рабочих мест.

Помимо мероприятий отраслевой краевой госпрограммы в крае реализуют федеральные меры – субсидируют процентные ставки по экспортным кредитам, производство сельскохозяйственной и специализированной техники или оборудования, финансовые затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

— Одним из стратегических партнеров как в аграрном, так и в промышленном секторе экономики для Краснодарского края является Беларусь. Делегация Республики приняла активное участие в прошедшей выставке «Юг Агро». Каких договоренностей удалось достичь по итогам визита делегации, каковы дальнейшие перспективы сотрудничества?

— Республика Беларусь остается нашим надежным партнером более 20 лет. Мы полезны друг другу по многим направлениям и находим новые точки соприкосновения, торгово-экономический оборот между краем и Республикой продолжает расти.

Мы готовы и дальше расширять возможности кооперации кубанских и белорусских промышленных предприятий, наращивать локализацию производств белорусской техники в регионе. Уже реализуем ряд проектов по производству тракторов, комбайнов, спецтехники. Активно развиваем площадку Минского тракторного завода станице Староминской. С начала года собрали 300 машин. В Усть-Лабинске запустили совместное сборочное производство зерноуборочных комбайнов и оборудования и уже выпустили 28 комбайнов и 58 жаток. Намерены начать сборку лифтов белорусского производства, построим сервисный центр по обслуживанию тракторов и комбайнов.

— Какие новые соглашения заключены в этом году? Каков в целом объем инвестиционного портфеля края, запланированный на предстоящий год?

— Инвестиционный портфель края – один из самых весомых в стране. Только в этом году было успешно завершено 88 крупных инвестпроектов на сумму 138 миллиардов рублей. Всего сейчас в крае реализуется 500 крупных инвестпроектов на общую сумму 2,8 триллиона рублей – рекордные для нас объемы. В перспективе они дадут более 103 тысяч новых рабочих мест.

Инвестиции в наш край наиболее значимые по стоимости. В этом мы уступаем лишь крупнейшим нефте- и газодобывающим регионам, одновременно компенсируя устойчивость развития многоотраслевым характером инвестиционного потенциала. Это и есть главная оценка, за которую инвестор голосует своим рублем.

Сегодня вкладывают не только в традиционные для края отрасли экономики - туризм, виноделие, логистику, но и в обрабатывающие производства, IT-сектор, электронику.

Среди ключевых драйверов, в первую очередь, инфраструктурное развитие – железнодорожные подходы к портам Азово-Черноморского бассейна, объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, строительство очистных сооружений на Черноморском побережье, в том числе в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, развитие автодорожной сети. Продолжится реализация крупных проектов в сфере туризма, а также импортозамещающих и экспортно ориентированных производств в сфере промышленности и АПК.

Для нас важны «длинные» качественные проекты, направленные на импортозамещение и развитие экономики. Ведь по итогу мы получаем  достойный задел: рабочие места, налоги, развитие территорий. Именно долгосрочное сотрудничество подтверждает уверенность инвестора в партнерстве с Краснодарским краем.

— Бюджет края вот уже на протяжении многих лет остается социально ориентированным, в бюджете на 2024 год больше половины расходов запланированы на социальную сферу. Какие основные социальные проблемы предполагается решить уже в предстоящем году?

– В 2024 году на социальную сферу направим 306,7 миллиардов рублей. Это деньги в том числе на повышение заработных плат работников бюджетной сферы, поддержку многодетных семей, семей с детьми, учителей, врачей, социальных работников, меры поддержки участников СВО и их семей, ветеранов. Мы также в полной мере учли потребности базовых отраслей экономики. Бюджет – это наш инвестиционный портфель, и мы должны грамотно им распорядиться. И уже сейчас можем говорить, что у нас есть возможности для развития региона и выполнения всех обязательств перед жителями. При появлении дополнительных источников, обязательно будем увеличивать финансирование особо значимых направлений.

 Одной из острых для края за последнее пятилетие была проблема обманутых дольщиков. Какова ситуация на конец года?

— В 2015 году мы даже не знали, как подступиться к решению этой проблемы. А с этого времени мы решили проблемы 63 тысяч дольщиков - это 548 объектов. Сегодня осталось 4,5 тысячи участников долевого строительства и 45 домов. На это из краевого бюджета выделили 4,5 млрд рублей. Плюс поддержка президента и правительства страны  – серьезные деньги направили из федерального бюджета. Понимаю проблему каждого и максимально на стороне людей. Мы стараемся сделать максимум, чтобы все дольщики как можно быстрее получили ключи от своих квартир. Для этого используем все доступные инструменты – достройка домов региональным фондом, выплаты из федерального фонда, привлечение инвесторов.

 Краснодарский край является всесезонным курортом, с началом зимы сюда едут любители горнолыжного отдыха. Какие еще направления зимнего отдыха развиваются в регионе, что нового ждет туристов в этом сезоне?

— Этот год еще не закончился, а мы уже установили рекорд по турпотоку – приняли почти 18 миллионов гостей.  Зимой еще ожидаем принять еще около 2,5 миллионов гостей. На первые два зимних месяца уже забронирована почти половина номерного фонда. Неизменной популярностью пользуется горный кластер в Сочи, отели и санатории Анапы и Геленджика. Но в этом году видим интерес и к другим направлениям – горячим источникам Апшеронского и Мостовского районов, Горячему Ключу. Максимальный спрос, конечно, на новогодние праздники, но в целом глубина бронирования достигает 4 месяцев.

Четвертый год подряд на Кубани реализуется проект зимних пляжей. Территории для комфортного отдыха располагаются в точках притяжения туристов – на центральных набережных, близ крупных круглогодичных санаториев и пансионатов. Их оснащают зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений. В этом году будет работать не менее 70 таких пляжей. В этом году свои коррективы в их работу внесла стихия, но всю инфраструктуру в муниципалитетах быстро восстанавливают.

В горах Сочи будут работать 66 канатных дорог. Туристам доступны 124 горнолыжные трассы протяженностью 170 км. Помимо катания курорты традиционно готовят различные зимние развлечения.  

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