Первый вице-премьер Башкирии Рустам Муратов: прогнозируем рост экономики региона в 2024-м

В интервью ТАСС министр экономического развития и инвестиционной политики региона рассказал о приоритетных проектах, мерах поддержки предпринимателей и успехах республики в привлечении инвестиций

В 2024 году в Башкирии прогнозируется рост инвестиций, промышленного и сельскохозяйственного производства, а также объемов строительства. Драйверами станут реализация системных мер поддержки инвесторов, цифровые сервисы для бизнеса, а также реализация программы защиты и поощрения инвестиций. О приоритетных проектах, мерах поддержки предпринимателей и успехах региона в привлечении инвестиций рассказал ТАСС первый заместитель премьер-министра республики, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

— Рустам Хамитович, последние три года Башкирия входит в пятерку регионов — лидеров нацрейтинга инвестиционного климата. Какова динамика в части привлечения инвестиций в настоящее время?

— Действительно, Республика Башкортостан существенно улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ за последние годы. По итогам 2022 года мы занимаем четвертое место, а в целом за пять лет поднялись на 19 позиций — это очень сильный рывок.

В последние годы республика устойчиво наращивала инвестиции в экономику. Всего за четырехлетний период в регион привлечено 1,6 трлн рублей инвестиций, а годовой объем инвестиционных вложений в экономику вырос вдвое. По приросту капиталовложений мы являемся лидером в Приволжском федеральном округе. Это результат слаженной работы управленческой команды, конструктивного взаимодействия с бизнесом, оперативного реагирования на результаты обратной связи с инвесторами.

По итогам девяти месяцев 2023 года в республике сохранилась положительная динамика. Инвестиции в основной капитал составили более 325 млрд рублей — это порядка 50 млрд рублей к уровню девяти месяцев прошлого года. В физическом объеме рост составил 6,4%.

— Какие проекты сегодня являются наиболее значимыми для развития республики, для решения вопросов импортозамещения и достижения технологического суверенитета?

— Большая часть инвестпроектов в настоящее время локализована в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и придорожного сервиса. Инвестиционный портфель региона составляет свыше 2 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 1,2 трлн рублей, которые предполагают создание 58,4 тыс. рабочих мест. Из них в перечень приоритетных входит 338 проектов.

В этом году завершилась реализация ряда крупных проектов. В их числе строительство логистического комплекса компании с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей; запуск производства оборудования для послеуборочной обработки зерна, которое создано совместно с белорусским холдингом; проект по приему, сушке зерна и селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве, в который сельхозпредприятие инвестировало 3,9 млрд рублей.

— Как экономика Башкирии адаптировалась к санкционному давлению на нашу страну? Какие меры господдержки для развития бизнеса и инвестиционных проектов вы реализуете в республике?

— Несмотря на возникшие внешние вызовы и санкционную политику недружественных стран, экономика Республики Башкортостан сохраняет устойчивость. Более того, основные макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику. Основными драйверами экономического роста являются базовые отрасли: промышленность, строительство, торговля и сельское хозяйство.

В Башкортостане выстроена действенная система поддержки инвесторов, включающая широкий спектр преференций, таких как налоговые льготы, предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, различные субсидии в промышленности, сельском хозяйстве, сфере туризма.

Большое внимание мы уделяем созданию цифровых сервисов для поддержки бизнеса — за три года их создано 24. Очень востребована интерактивная инвестиционная карта Республики Башкортостан, которая позволяет подобрать свободные инвестплощадки — в настоящее время их свыше 1 800.

Чтобы создать максимально комфортные условия для привлечения инвестиций в регион, с 1 июля 2023 года мы внедрили новый механизм взаимодействия с инвестором — Программу защиты и поощрения инвестиций в Республике Башкортостан, которая является частью стратегии "Инвестиционный рывок". Она охватывает пять ключевых направлений: исключение барьеров, сбалансированность преференций, оптимизацию административно-регламентных процедур, цифровизацию инвестиционного цикла, ответственный подход и систему мотивации.

Здесь мы сосредоточились на максимальной дебюрократизации. В шесть раз сократили количество предоставляемых инвестором документов и более чем в два раза — длительность принятия решений о предоставлении преференций и земельных участков.

— В Уфе с 22 по 24 ноября прошла Международная неделя бизнеса. Какие соглашения, заключенные на форуме, вы могли бы отметить в качестве основных?

— На форуме было более 6 300 участников, порядка 550 иностранных гостей из 23 стран, включая Китай, Турцию, Казахстан, Белоруссию, Индию, Саудовскую Аравию, Иран и других стран-партнеров. Было подписано 27 соглашений о сотрудничестве и реализации совместных проектов.

В числе ключевых можно отметить соглашение между правительством Республики Башкортостан и компанией "Уралнефтепродукт" о совместном проекте по строительству автомобильных заправочных станций на территории региона.

Важно отметить подписание соглашений с нашими иностранными партнерами. Например, между Министерством сельского хозяйства Башкортостана и Китайским центром международной торговли и коммерции. В рамках документа мы будем прорабатывать организацию поставок продукции АПК в Китай. Также соглашения о сотрудничестве и организации товарооборота заключены с коллегами из Турции, Узбекистана. Между Уфимским районом Республики Башкортостан и Брестским районом Брестской области Республики Беларусь подписали соглашение о побратимстве.

— 30 ноября и 1 декабря в Башкирии прошел съезд министров экономики субъектов России во главе с главой федерального ведомства Максимом Решетниковым. Как вы можете объяснить, почему Башкортостан стал центром обсуждения экономических процессов и развития инвестиций?

— Как я уже говорил, в последние годы наша республика ведет активную инвестиционную политику и добилась за это время выдающихся, не побоюсь этого слова, результатов работы с инвесторами.

Мы создали комфортные условия для инвесторов. Республика Башкортостан является одним из лидеров по количеству функционирующих преференциальных территорий. У нас сосредоточено пять территорий опережающего развития, особая экономическая зона "Алга", действует 12 индустриальных и 19 технопарков.

Мы укрепляем наши позиции по многим направлениям, удерживая лидерство в федеральных рейтингах. К примеру, в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах Башкортостан два года подряд занимал первое место по стране, по итогам 2022 года мы сохранили место в топ-3 регионов после Москвы и Московской области. Все это вкупе вызывает интерес как у коллег из других регионов, так и у федеральных органов власти — как пример успешной практики.

— Какие планы и задачи по развитию Республики Башкортостан вы ставите на ближайший год?

— На следующий год практически по всем сферам мы ожидаем устойчивую положительную динамику. Согласно прогнозу социально-экономического развития, в следующем году мы ожидаем рост экономики на 3,6%. При этом рост промышленного производства составит порядка 4%, с опережением среднероссийской тенденции на 1,3%. В сельском хозяйстве после снижения объемов валовой продукции в этом году из-за климатических условий мы закладываем значительный рост на уровне 8,7%, который позволит в некоторой степени отыграть это падение.

Строительная сфера у нас и в этом году успешно развивается темпами выше среднероссийских, и на следующий год мы планируем не допускать просадок, обеспечив рост не менее 2%. Инвестиции в основной капитал в следующем году прогнозируются в объеме не менее 650 млрд рублей, или 105,5% к текущему году, что выше общероссийской динамики более чем на 3%.

Уверен, что мы сможем преодолеть все вызовы, обеспечить высокое качество жизни наши граждан и сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни.