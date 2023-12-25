Михаил Котюков: инвестиции в Красноярский край впервые достигнут суммы 900 млрд рублей

В интервью ТАСС губернатор рассказал том, как экономика региона адаптировалась к санкциям, об успехах и сложностях уходящего года

О том, как экономика региона адаптировалась к санкциям, об успехах и сложностях уходящего года в интервью ТАСС рассказал губернатор края Михаил Котюков.

— Михаил Михайлович, как заканчивает год экономика края?

— Красноярский край - экспортно ориентированный регион. Понятно, что в связи с санкциями в некоторых отраслях возникают сложности, это влияет на объемы производства. Найти новые рынки сбыта взамен утерянных, выстроить новую логистику, заместить импорт – всё это требует времени. Но компании, работающие у нас в добывающем и перерабатывающем секторе, понимают, что эти проблемы не навсегда, и продолжают вкладываться в развитие производства. Поэтому в целом экономика края чувствует себя уверенно. По итогам года ожидаем, что объем инвестиций впервые достигнет 900 млрд рублей.

— Большая сумма.

— Да. Рассчитываем на то, что по этому показателю край войдет в 10-ку регионов-лидеров. Перспективы у края большие, растет деловая активность, и нужно создавать условия для того, чтобы логистическая инфраструктура успевала развиваться, не отставая от промышленности. Здесь без помощи федерального центра не обойтись. Край находится в самом центре страны, и нам важно обеспечить строительство новых транспортных коридоров, чтобы приблизить рынки сбыта нашей продукции и сократить транспортные издержки. Поэтому в августе на совещании под председательством Президента я просил о поддержке в расширении федеральных трасс, проходящих по краю, дальнейшей модернизации красноярского аэропорта, развитии железнодорожной магистрали и для пассажирских перевозок, и для грузовых – в Монголию и Китай. Работаем с федеральными коллегами по каждому направлению.

— Как решаете проблемы импортозамещения?

— Крупные компании самостоятельно работают над заменой импортного оборудования и запасных частей. Знаю, что некоторые пользуются инструментами федеральной поддержки. Для предприятий поменьше у нас есть краевой фонд развития промышленности. Он предоставляет займы до 100 млн рублей на срок до 5 лет по достаточно комфортной ставке – от двух до пяти процентов годовых.

— И много предприятий воспользовались?

— Насколько я знаю, за время работы фондом одобрено более 20 проектов, из них почти половина направлена как раз на решение задач импортозамещения. Выпуском новой продукции взамен зарубежной у нас занимаются машиностроители, производители энергооборудования и различных приборов. Делают лифты, сверхтонкую проволоку, материалы для разметки дорог, блочные тепловые пункты и насосные станции, строительные металлоконструкции, мебель, полимерную упаковку.

— С продукцией внутреннего спроса проблем нет? Что особенно удалось в этом году?

— По отраслям, ориентированным на внутренний спрос, идет однозначный рост. Продукты питания, стройматериалы, энергетика, добыча металлических руд и угля – всё в плюсе. По объемам строительства мы восьмые в России. По итогам года сдадим более 1,4 млн кв. м жилья. Несмотря на не самые благоприятные природно-климатические условия, хлебом мы обеспечиваем себя сами – 2,7 млн тонн зерна наши аграрии намолотили в этом году. При этом по урожайности вышли на первое место в федеральном округе, даже обошли Алтайский край. И пятый год подряд край является абсолютным лидером в стране по производству рапса – собрано 455,5 тыс. тонн. Мы научились выращивать хорошие урожаи, следующий этап – переработка сельхозсырья внутри края для получения продукции с высокой добавленной стоимостью. В Ужурском районе, например, готовится к запуску цех по переработке масличных культур мощностью 70 тыс. тонн в год. Задача на ближайшие годы – организовать переработку в крае всего объема рапса. Сейчас пока большая его часть предприятиями экспортируется.

— Если зайти в красноярские продовольственные магазины, можно заметить, что конкуренция присутствует и среди краевых товаропроизводителей. Молоко, мясо, колбасы, пельмени, – все в большом ассортименте и в основном местного производства. При этом яйца, как и везде, дорогие…

— Скачки цен на определенную категорию продуктов периодически бывают. Вспомните рост цен на гречку, которая теперь совершенно спокойно продается от 40 рублей за упаковку. Хотя можно и за 150 купить, конечно, если поискать. Вспомните, как имбирь, чеснок и лимоны взлетали в цене чуть ли не в десятки раз. Могу сказать, что дефицита куриных яиц в Красноярском крае нет, торговые сети стараются обеспечить их наличие на прилавках.

Если говорить о сельхозпродукции, то в планах на следующий год ввод нескольких объектов. Строится завод по производству соков и детского питания в Емельяновском районе, он будет производить более 400 тысяч тонн продукции в год. Этого хватит не только Красноярскому краю, но и соседям. В Минусинском и Шушенском районах создаются новые животноводческие комплексы, в Ачинске – цех по производству сыра. Ориентирование на локальные продукты – мировой тренд, тут мы соответствуем. Но главное, конечно – это чтобы продукты были вкусными, качественными и доступными по цене.

— Какая проблема развития края сейчас ключевая для вас?

— Пожалуй, кадровая. Много езжу по краю, везде это важнейший вопрос и для растущей промышленности, и для социальной сферы. Строим больницы, школы в территориях, а обеспечить их наполнение нужными специалистами непросто.

В целом в ближайшие годы только на инвестпроекты, связанные с освоением месторождений, строительством, деревообработкой и другими отраслями экономики, наш рынок труда готов принять десятки тысяч новых работников. Где их взять? На перспективу – мы должны сами эти кадры готовить. Сейчас самый большой спрос в техникумах и колледжах – на рабочие специальности. Крупнейшие предприятия края заключают договоры с вузами, школами, предоставляют современное оборудование, создают корпоративные классы. Рад, что с этого года вернулась ранняя профориентация в школы. Понятно, что подготовка всех нужных нам специалистов - дело долгое, так что часть работников, по всей видимости, будем искать за пределами края. И создавать такие условия, чтобы им хотелось остаться в Красноярском крае.

— В апреле пройдет двадцатый Красноярский экономический форум. Насколько это значимое событие для экономики региона?

— Считаю, что этот КЭФ должен стать максимально «федеральным» и по составу оргкомитета, и по участникам, и по кругу обсуждаемых вопросов. Стратегия социально-экономического развития Сибири и план ее реализации утверждены Правительством России, эти документы включают много проектов с федеральным участием, поэтому нам есть, что обсудить. Вместе с коллегами – сибирскими губернаторами – хотим спланировать совместную работу так, чтобы весь Сибирский федеральный округ развивался как научно-технологический и экономический центр страны, чтобы вся Сибирь была комфортной для работы и жизни. Под эту задачу формируем программу форума.

— Под каким девизом пройдет 2024 год?

— Работать больше, чтобы жизнь в регионе становилась лучше. Это вещи взаимосвязанные.