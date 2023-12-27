Глава банка "Тинькофф": за наших выпускников будут драться

Станислав Близнюк — об основной идее Центрального университета, практико-ориентированном подходе и требованиях к студенту для поступления в магистратуру

Летом этого года "Тинькофф" объявил о запуске Центрального университета — первого университета в России на основе STEM-модели: Science, Technology, Engineering, Mathematics. В сентябре 2023 года стартовала программа магистратуры, уже в 2024 году пройдет набор на программы бакалавриата. О перспективах современного бизнес-образования, совершенствовании системы высшего образования для избежания дефицита научных и IT-кадров в России, значимости практико-ориентированного подхода в обучении и трех принципах Центрального университета "Тинькофф" в интервью ТАСС рассказал председатель правления банка "Тинькофф" Станислав Близнюк.

— Выступая на форуме "Поколение", вы подчеркнули, что одна из главных государственных задач сегодня — это сохранение научных кадров, IT-специалистов, в том числе с помощью превентивных мер. О каких конкретно шагах идет речь?

— Да, действительно, сейчас критически важно сохранить кадровый потенциал страны, не допустить диспропорции на рынке труда и подготовить сильных специалистов для российских компаний. На ПМЭФ-2023 мы объявили о старте работы Центрального университета. По сути, это образовательный стартап. Не корпоративный университет для взращивания кадров для своей компании, а гораздо более масштабная образовательная задача. Если говорить про образование, мы давно, долго и качественно преподаем, Центральный университет — это попытка подойти чуть более инновационно и современно к образованию, за что большое спасибо всем университетам, с которыми мы много контактировали, а также регуляторам и министерствам, где нас все поддерживают.

— В чем видите основную идею и задачу Центрального университета?

— Идея в том, чтобы начать вытаскивать перспективных школьников на уровне 10–11-го класса и затаскивать в хорошее, качественное образование начиная с первого курса. На наш взгляд, о кадрах компании должны задумываться задолго до того, как идти на сайт по подбору персонала и кого-то найти. Поэтому наша глобальная задача — это сделать так, чтобы все больше и больше работодателей вовлекались в процесс подготовки нужных им специалистов. У нас в партнерах широкий спектр компаний, не только из финансов или страхования, но и ретейл, агрокомплексы, нефтяные компании. Поэтому наша идея в том, чтобы замкнуть работодателей на вузах. Это не государство должно готовить кадры, которые нужны нам, государство должно обеспечивать среду, а компании должны приходить в вузы.

— Ваш университет будет давать IT-образование?

— В широком плане это будет инженерное — не совсем IT, не совсем математическое — образование, которое мы будем строить на трех основных принципах. Первый принцип — это академическая, фундаментальная база по математике, компьютерным наукам, прикладной физике, химии. Но мы еще будем обучать экономике, бизнесу, финансам, потому что плох тот разработчик или продакт, который не понимает финансовые показатели компании или не может составить какую-то модель и понять, что такое NPV (чистая приведенная стоимость — прим. ТАСС). Вторая очень важная составляющая — практико-ориентированное образование. Самый плохой кейс, когда молодой человек получает крутое образование, а потом приходит к работодателю и ему говорят: "Забудь все, мы тебя заново научим". И тут как раз важно, что у нас уже сейчас около 30 крупных компаний-партнеров. Но мы стремимся, чтобы было около 100 таких партнеров, чтобы ребята с первого курса могли работать в компаниях, проходить стажировки. Одна из наших следующих идей — это замкнуть работодателей на разных вузах, такая связка уже отлично работает в сфере средне-специального образования. Если компания инвестирует в колледж для того, чтобы получать кадры, которые она себе забирает, то эта компания получает налоговый вычет на те инвестиции, которая она сделала для того, чтобы подготовить эти кадры. Если то же самое начнет работать и с вузами, я думаю, это даст большой толчок.

— Как думаете, можно ли реализовать эту идею с налоговым вычетом для вузов?

— Мы совместно с Агентством стратегических инициатив и заинтересованными госорганами прорабатываем вопрос имплементации в 2024 году законодательных инициатив, направленных на совершенствование системы высшего образования для сохранения и стимулирования научных и IT-кадров. В числе одной из перспективных мер — инвестиционный налоговый вычет за вклад в образование и науку. Вычет предусматривает право организации учесть при расчете налога на прибыль 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям в своем регионе. На федеральном уровне база применения соответствующего вычета уже заложена — Налоговым кодексом установлено право субъектов по своему усмотрению устанавливать такой вычет. Важно реализовать это право в регионах с высоким уровнем интеллектуального капитала.

— Почему, на ваш взгляд, сегодня важно продвигать в вузы идею практико-ориентированного подхода?

— Во-первых, чтобы дать студенту понять, что это за профессия. Потому что инженер, как и айтишник, — это не совсем профессия, это навык, а дальше ты этот навык можешь развивать и применять где хочешь: в продукте, в аналитике, в рисках, в разработке, в архитектуре. Поэтому идея практико-ориентированного образования в том, чтобы дать человеку попробовать разные профессии и компании, чтобы уже к третьему-четвертому курсу у него сформировалось понимание, кем я хочу быть, в каких отраслях я хочу работать, и уже на последних курсах быть в тесной связке с будущим работодателем и адаптироваться к работе еще во время учебы.

— Вы уже перечислили два принципа, каков третий?

— Третий важный принцип — развитие Soft Skills (мягких навыков — прим. ТАСС). Потому что можно быть очень умным и уметь брать интегралы во всех видах, но если ты не умеешь работать в команде, расставлять приоритеты, пытаться в конфликтных ситуациях находить какое-то решение, а все это мы называем гибкими навыками, то не факт, что, когда ты выйдешь на работу, тебя ждет мгновенный успех. Поэтому все три принципа помогут нам на выходе получить крутого и востребованного специалиста.

— Как выпускнику попасть в ваш университет?

— Это не будет классический набор на основе баллов ЕГЭ. Мы смотрим на человека, оцениваем, насколько он готов к творчеству, прокачивать себя академически, и на наших внутренних испытаниях будем предлагать ему прийти к нам. Основная задача — расширить воронку именно с 10–11-го класса на первый курс.

— Какие требования к студенту для поступления в магистратуру? Должен ли он иметь диплом бакалавра по физико-математическим специальностям?

— Поступать можно с третьего курса бакалавриата или позже — с дипломом или без. Специальность не важна, но понадобится хорошая база в математике, физике, экономике или другой технической дисциплине. Также абитуриент должен владеть языком программирования, например Python.

— Образование в Центральном университете при этом будет платным?

— Да. Попробую объяснить почему. Можно сделать его бесплатным, но тогда это будет очень маленькая, местечковая история на 50 человек, а мы все-таки хотим, чтобы у нас было около 10 тыс. студентов в перспективе трех-четырех лет, поэтому образование платное. Но у нас нет цели на этом заработать, этот проект выполнен не для заработка, а для того, чтобы появлялись качественные кадры. Цена складывается исключительно из трех параметров. Количество академической нагрузки: можно давать 10 часов в неделю, а можно 25–40, мы хотим быть в этой части у верхней планки. Вторая составляющая — это зарплата преподавателя. Так как мы даем современное качественное образование, зарплата преподавателя должна быть на уровне того специалиста, которого преподаватель готовит. И третье — количество человек в группе: если в группе 50 человек, то у тебя одна плотность образования, если в группе 15 человек, то другая. Мы исходим из того, что даем качественное образование и человек получает точно востребованную специальность и профессию.

— Да, но деньги на обучение выпускнику надо где-то взять. Получается, что это бремя ложится на родителей?

— Совсем не обязательно: можно взять льготный образовательный кредит. Это кредит под 3% на 15 лет. Правда есть нюанс: почему-то выдается только несколько десятков тысяч этих кредитов в нескольких вузах. Мы хотим расширить эту историю: чтобы больше банков в этой программе участвовало, чтобы на все вузы кредит распространялся. Также мы пытаемся предложить давать кредит не только на образование. Мы хотим, чтобы в образовательном кредите была часть, которую студент может тратить на образование, еще часть, которую он тратит на проживание, а еще часть — на оборудование.

Лучшая инвестиция молодого человека в таком возрасте — это инвестировать в себя. И я рекомендую рассматривать такой кредит. Потому что при выборе, получить так себе образование, но недорого или качественное, но в кредит, лучше в кредит. Потому что ты сможешь погасить его через один-два года своей работы.

— Не возникнет ли проблем у студентов с трудоустройством, чтобы погасить кредит?

— Мы за полгода набрали 30 с лишним работодателей, они все понимают и вовлекаются. Мы уверены, что наш студент будет востребован работодателями, я думаю, что не исключено, что за наших выпускников будут драться. Мы думаем, что около 10% из них придет к нам в "Тинькофф", 70% уйдут в российские компании — крупные, государственные, производственные, еще 10–15% останутся в науке или преподавании, потому что это тоже очень важно. Еще 5%, мы надеемся, будут заниматься какими-то стартапами, собирать свои группы, компании, мы в этой части тоже готовы будем им помогать.

— Какая часть студентов, на ваш взгляд, получив образование в Центральном университете, вернется в свой регион?

— Мне кажется, это тоже интересная задача — попробовать сделать так, чтобы люди могли получать качественное образование где угодно, но чтобы они потом возвращались в свои регионы. Для этого у нас есть идея — губернаторский грант, когда губернатор может отправить учиться самых сильных школьников с условием возвращения домой. У нас в компании 15 тыс. IT-специалистов, половина из них в Москве, а другая половина в регионах. Мы тоже готовы в сотрудничестве с регионом выступать тем самым работодателем, который возьмет на работу в этом регионе молодого человека, который уехал, получил в любом вузе сильное образование и возвращается. Мы готовы его брать к себе (центры разработки "Тинькофф" есть в 23 городах России), тем самым обеспечивать спрос. Мы ожидаем, что около 40% студентов вернутся в свои регионы.

— Когда стартует первая программа бакалавриата и доступ к каким специальностям она открывает?

— Обучение в бакалавриате начнется в сентябре 2024 года и будет охватывать три направления: "Разработка", "Искусственный интеллект", "Бизнес и аналитика". Центральный университет совместно с компаниями-партнерами выделяет гранты размером 25, 50, 75 или 100% от стоимости обучения. Их количество не ограничено. Полностью бесплатно смогут обучаться 50 лучших абитуриентов. Вместе с грантом победители конкурса сразу получают предложение об оплачиваемой стажировке в компаниях-партнерах.

— Диплом какого образца будет иметь студент по окончании Центрального университета?

— Выпускники получат диплом государственного образца о высшем образовании по направлению 02.03.01 "Математика и компьютерные науки".