СК РФ: транспорт ошибок не прощает

Павел Выменец — о коррупции и делах без срока давности

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец рассказал в интервью ТАСС, чем опасен зацепинг, что движет подростками при совершении диверсий на железных дорогах, о расследовании преступлений прошлых лет, борьбе с коррупцией и почему экстремальный отдых может стать смертельно опасным.

— Павел Сергеевич, на каком виде транспорта совершается больше всего преступлений?

— Зона обслуживания Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ включает 51 регион, более 50 тыс. км железной дороги, 157 вокзалов, более 2,3 тыс. станций, 51 аэропорт, 233 иных объекта воздушного транспорта — это аэродромы, вертодромы, взлетно-посадочные полосы, 89 морских и речных портов, 812 пристаней, причалов и паромных переправ.

Основные направления в работе — это раскрытие и расследование дел о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Логично, что больше всего преступлений совершается там, где больше поток пассажиров. Это у нас, к сожалению, железнодорожный транспорт.

— Насколько сейчас на железной дороге распространено такое явление, как зацепинг? Какие меры профилактики зацепинга среди детей и подростков принимаются сегодня?

— Зацепинг — достаточно серьезная проблема, поэтому мы принимаем различные меры профилактики, проводим разъяснительную работу, в том числе и в СМИ, и в интернете. Дело в том, что именно в Сети подростки создают группы, где общаются на эти темы и ищут новых участников, заманивая их непонятной романтикой. На самом деле это очень опасные игры, которые могут закончиться трагически. Только в Москве и Московской области за 2023 год травмировано 14 несовершеннолетних (на 6 больше, чем в 2022 году), из которых 11 — смертельно. Мотивация зацеперов банальная — желание получить больше острых ощущений. Взять тот же самый "Сапсан". У него, на мой взгляд, совершенная конструкция, и как-то к нему прицепиться очень сложно. Но подростки умудряются забираться и туда. Естественно, когда поезд мчится со скоростью 200–250 км/ч и когда с него падают, это заканчивается смертельно. Есть также случаи, когда зацеперы получают электротравмы, которые также несовместимы с жизнью.

По каждому случаю травмирования несовершеннолетнего, в том числе связанного с занятием зацепингом, следственным управлением возбуждаются уголовные дела с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования всех уголовных дел в территориальные подразделения ОАО "РЖД" и районные муниципалитеты направляются представления об устранении причин и условий, способствовавших возникновению транспортных происшествий.

За зацепинг предусмотрена и административная ответственность: за проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. Всего за прошедший год по этой статье к ответственности привлечено 114 граждан, что на 6 человек больше, чем в 2022 году.

— Если продолжать тему подростков, сейчас все чаще появляется информация о поджогах ими релейных шкафов. Много ли таких уголовных дел в производстве ваших следователей? Какие закономерности удалось выявить? Что движет подростками? Какая ответственность предусмотрена за такие преступления не только для подростков, но и для их родителей?

— Такая проблема действительно существует. Мы расследуем эти уголовные дела только в тех случаях, когда к ответственности привлекаются несовершеннолетние. Такие поджоги квалифицируются либо по ст. 205 УК РФ (террористический акт — прим. ТАСС), либо по ст. 281 УК РФ (диверсия — прим. ТАСС). С начала 2023 года у нас в производстве находилось шесть уголовных дел такой категории, два из которых уже направлены в суд. Так, 10 июля 2023 года в Московский городской суд было передано уголовное дело по факту повреждения несовершеннолетними шкафа концентратора, предназначенного для управления стрелочными переводами. 4 сентября в Верховный суд Луганской Народной Республики направлено уголовное дело о приведении в негодность батарейного шкафа на 959-м км перегона Огородный — Кондрашевская Новая в Станично-Луганском районе.

Как правило, люди, заинтересованные в проведении диверсионной деятельности на территории РФ, с помощью мессенджера Telegram привлекают несовершеннолетних к этой преступной деятельности, обещая небольшое денежное вознаграждение в районе 10–15 тыс. рублей. Дети же не понимают общественной опасности, для них это своеобразный квест, кто-то это делает сугубо из материальных соображений.

Практически все подобные преступления у нас раскрываются, потому что к ним вся правоохранительная система на транспорте относится очень внимательно. Сам транспорт — это источник повышенной опасности, и любые диверсионные действия могут привести к большому количеству жертв. Наша задача — этого не допустить и сделать все возможное, чтобы транспорт бесперебойно функционировал, а наши граждане чувствовали себя в безопасности.

— В начале декабря суд арестовал Руслана Сидики, который совершил теракт на железной дороге в Рязанской области. Он признался, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, а также прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии латвийских спецслужб. Как продвигается расследование этого уголовного дела? Что еще удалось установить следователям?

— По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (террористический акт — прим. ТАСС) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. Следствием установлено, что утром 11 ноября прошлого года на 190-м км перегона железнодорожных станций Рыбное — Блокпост 204 км в Рязанской области взрывным устройством кустарного производства был совершен подрыв железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан до станции Юльевка. В результате были повреждены 15 грузовых вагонов, приблизительный ущерб грузоотправителю составляет более 800 тыс. рублей, ОАО "РЖД" — более 30 млн рублей.

По этому уголовному делу в нашем следственном управлении была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи по особо важным делам, следователи следственных отделов, криминалисты, которые фактически более двух недель жили на месте происшествия, провели достаточно большое количество следственных действий. Совместно с оперативными службами была установлена причастность к преступлениям Руслана Сидики, который имеет двойное гражданство, он гражданин России и Италии. С учетом собранных доказательств он полностью признал вину в совершении данного преступления. В ходе обысков у него дома были обнаружены документы и предметы, подтверждающие его противоправную деятельность, — это средства для изготовления взрывчатых веществ и устройств.

Помимо этого, была установлена причастность Сидики еще к одному совершенному террористическому акту. 20 июля прошлого года он попытался совершить атаку на военный аэродром Дягилево в Рязанской области путем подрыва собранных им самодельных взрывных устройств, установленных на не менее чем четырех беспилотных летательных аппаратах (квадрокоптерах — прим. ТАСС). Часть дронов не долетела, и осуществить задуманное ему не удалось. По этому преступлению в отношении Сидики и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ.

Также было установлено, что уже после теракта на железной дороге Сидики готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт в районе Дашки Рязани. Все компоненты, которые он использовал для изготовления взрывных устройств, были изъяты. Сам Сидики содержится под стражей. В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СК России.

— Если говорить об авиапроисшествиях, снижается или растет их количество? Становится ли авиационный транспорт более безопасным? Какие основные причины авиапроисшествий?

— Самым главным результатом работы правоохранительных органов на транспорте является все-таки отсутствие каких-либо происшествий, соответственно, и человеческих жертв. Это говорит о том, что все структуры сработали своевременно и правильно.

В 2023 году каких-либо серьезных авиапроисшествий в зоне деятельности нашего следственного управления не было. Да, происходят какие-то задержки рейсов, замена бортов, но всеми службами принимаются меры для того, чтобы таких ситуаций не допускать. В настоящее время нашим следственным управлением проводится проверка по фактам задержек рейсов в декабре — январе, вызванных сложными погодными условиями и другими причинами. По ее итогам мы дадим всестороннюю оценку действиям должностных лиц транспортных организаций, авиакомпаний, обслуживающих организаций и, соответственно, аэропортов.

Если же говорить о причинах авиапроисшествий, то по большей части это мелкие технические неисправности. По каждому такому факту мы проводим проверки на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — прим. ТАСС), и даем оценку действиям авиакомпании, технического персонала. В 2023 году не было ни одного уголовного дела по данной статье, потому что в рамках проверок установлено, что все действия были адекватны. Здесь самый главный показатель, повторюсь, — это отсутствие каких-либо серьезных происшествий. То, что их не произошло, говорит о том, что принимались все необходимые профилактические меры, и при малейшем подозрении, что какой-то борт технически неисправен, его незамедлительно ремонтируют или производят замену воздушного судна. Думаю, в целом можно сказать, что авиатранспорт стал более безопасным.

— В России растет популярность туризма внутри страны. Как это повлияло на состояние преступности на транспорте в целом? Какой процент от возбужденных уголовных дел связан с водным транспортом?

— Мы фиксируем рост выявленных преступлений в сфере оказания гражданам различных услуг на водном и воздушном транспорте. Нерадивые предприниматели пытаются открыть для себя какие-то новые возможности и извлечь выгоду. В связи с этим, не имея первоначальной подготовки, начинают катать туристов на лодках, воздушных шарах, организовывают прыжки с парашютом. К сожалению, это может плохо закончиться.

Например, мы недавно направили в суд уголовное дело в отношении предпринимателей, которые, не имея права на управление воздушным шаром, устроили на нем экскурсию в Сочи. В результате, неправильно оценив погодные условия, залетели не туда, приземлились на дерево. К счастью, никто не пострадал.

А в Ростове-на-Дону предприниматели оказывали услуги катания на байдарках. Маршрут ни с кем не согласовали, в результате одна из байдарок столкнулась с паромом. В ней находился мужчина с дочкой. Отец, спасая ребенка, утонул

По Северо-Западному региону сейчас расследуется большое уголовное дело в отношении парашютного клуба "Валькирия", который организовывал прыжки с парашютом. В ходе проверки данного клуба мы выявили многочисленные нарушения. В ближайшее время дело планируется направить в суд.

В Санкт-Петербурге в январе прошлого года молодой человек подарил девушке на день рождения сертификат для полета на моторном самолете. В результате произошло столкновение с другим судном, они оба погибли.

Поэтому хотелось бы предупредить наших граждан, чтобы они, прежде чем воспользоваться той или иной услугой, убедились в том, что лица, которые ее оказывают, действительно имеют на это право и опыт. Транспорт ошибок не прощает.

— Следственный комитет ведет активную работу по раскрытию преступлений прошлых лет. Одним из таких случаев стало дело об отравлениях в подмосковных электричках в 2006–2009 годах. Почему так долго преступник оставался на свободе? Как следователям удалось восстановить события 15-летней давности и установить причастность к ним Алексея Выговского?

— Как вы правильно сказали, нашим управлением и Следственным комитетом раскрытию преступлений прошлых лет уделяется особое внимание. Эта задача была поставлена еще с момента создания Следственного комитета. В нашем следственном управлении действует межведомственная рабочая группа по раскрытию таких преступлений. Мы изучаем старые нераскрытые дела, с учетом новых экспертных возможностей проводим новые экспертизы.

Наши криминалисты изучили дело об отравлениях в подмосковных электричках, выявили еще более 20 уголовных дел, которые были схожи по способу совершения преступления. Мы создали карту преступлений, чтобы посмотреть, куда, на какие вокзалы, в какое время отправлялся преступник. Всего мы нашли 22 дела. Мы проверили лиц, которые были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Как раз в 2007–2009 годах такие отравления граждан нейролептиками носили массовый характер. Люди специально объединялись в преступные группы и этим занимались. Механизм здесь был простой: подсаживались в поезде к подвыпившему пассажиру, а там под предлогом "день рождения дочки" или еще что-то предлагали ему свой спиртной напиток, в котором уже было растворено вещество (нейролептик). Во взаимодействии с алкоголем оно вызывало потерю сознания и практически во всех случаях смерть пострадавшего.

В итоге мы нашли Выговского, который уже ранее привлекался за аналогичные преступления, проанализировали телефонные переговоры, движение, маршруты. Как выяснилось, он вел блокнот, в котором завуалированно указывал, когда, у кого и что он похищал. Причем цена жизни потерпевших оказалась не такой большой — где-то 2–3 тыс. рублей. И также, когда мы сравнили его блокнот с нашими происшествиями, мы установили, что по датам и обстоятельствам все совпадает. В результате Выговскому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего — прим. ТАСС) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего — прим. ТАСС). Приговором Раменского городского суда Московской области он признан виновным, и ему назначено наказание в виде 22 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства 550 тыс. рублей.

— В продолжение темы о раскрытии преступлений прошлых лет. Двух разыскиваемых за убийство на железнодорожной платформе в Угличе Ярославской области в 2006 году удалось найти на территории новых регионов России. Как удалось на них выйти?

— Из дел, расследование которых мы завершили в 2023 году, это, наверное, самый интересный пример. Установлено, что граждане Украины Матяш и Вельховой, вооружившись металлическим прутом, увидели на железнодорожной станции Углич уроженца Азербайджана. Действуя по мотивам национальной ненависти и вражды, они избили мужчину металлическими прутами, в результате чего он скончался в больнице.

После совершения преступления Матяш и Вельховой скрылись на Украине, где впоследствии продолжили заниматься преступной деятельностью. Там они совершили убийство, и приговором Горняцкого районного суда Макеевки Донецкой области Украины им было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Несмотря на установление местонахождения обвиняемых, из-за ухудшения дипломатических отношений с украинской стороной их выдача России в период с 2012 по 2022 год была фактически невозможной. И только после присоединения ДНР к России было установлено, что они отбывают наказание на территории Донецкой Народной Республики. Их оттуда этапировали в следственный изолятор Ярославля, где с ними проводились следственные действия.

С учетом того, что с момента совершения преступления прошло более 17 лет, расследование уголовного дела было проведено фактически заново. И сейчас оно направлено в суд.

— СК принимает множество мер для противодействия коррупции. Как эта работа отражается на количестве коррупционных преступлений на Российской железной дороге? Как много сотрудников РЖД были привлечены к ответственности за коррупцию?

— В 2023 году нашими следователями возбуждено 143 уголовных дела коррупционной направленности в отношении сотрудников и должностных лиц РЖД, 111 из которых направлено в суд, что больше, чем в прошлом году, на 41 уголовное дело. Всего к уголовной ответственности привлечено 90 сотрудников РЖД.

Преступления, которые они совершают, достаточно разнообразные, начиная от банальных взяток за составление справок по техническому состоянию какого-то локомотива или общее покровительство по службе. По каждому делу мы проводим большой объем следственных действий, и в ряде случаев выявляется, что это достаточно распространенный вид преступлений. Победить коррупцию еще не удалось, но мы продолжаем над этим работать.

— В середине декабря следователи завершили расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве Международного морского терминала в Пионерском. Одна из обвиняемых по этому делу скрылась от следствия и находится в международном розыске. Какие меры принимаются следователями для определения ее местонахождения?

— Изначально в отношении всех обвиняемых по этому уголовному делу были ходатайства в суд, и судом им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии суд изменил одной из обвиняемых меру пресечения на домашний арест. И, соответственно, находясь под домашним арестом, она скрылась. Предположительно, она находится на территории Израиля. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, она объявлена в международный розыск. Насколько известно, она уже получила гражданство Израиля и с учетом имеющегося уголовного дела вряд ли планирует вернуться в Россию. Если ее местонахождение будет установлено, мы будем добиваться ее экстрадиции, чтобы, как и ее соучастники, она была привлечена к уголовной ответственности.

— В ноябре произошел пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в районе трех вокзалов в Москве, где погибли семь человек. По версии следствия, одной из причин возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Что удалось установить в ходе расследования?

— Уголовное дело уже рассматривается в суде. Фактически мы расследовали два уголовных дела. Одно дело по нарушению требований пожарной безопасности в отношении руководителя организации, которая эксплуатировала это здание. В ходе следствия установлено, что генеральный директор нарушил фактически все возможные требования пожарной безопасности, не обеспечил должное количество пожарных выходов. В результате чего произошел пожар и погибли семь человек, также был причинен ущерб на сумму более 90 млн рублей.

Стоит отметить, что руководителю организации надзирающим органом указывалось на необходимость организации в здании дополнительных эвакуационных выходов, но он никаких мер для этого не принял. Здание, где погибли люди, было построено в XIX веке, в тот период времени использовалось Октябрьской железной дорогой для хранения материальных ценностей. Там имелись открытые арочные проемы, через которые из вагонов выгружались товары. То есть конструктивные особенности здания изначально предусматривали возможность организовать там дополнительные выходы благодаря наличию по всей своей протяженности открытых арочных проемов, которые руководитель организации перекрыл строительными материалами.

В ходе расследования уголовного дела признано потерпевшими 22 родственника погибших, проведено 147 допросов свидетелей, 11 выемок, 5 обысков, 4 проверки показаний на месте, проведено большое количество экспертиз. Также наложен арест на имущество руководителя организации на сумму более 48,4 млн рублей.

Уголовное дело в отношении руководителя направлено в суд. А дело в отношении специалиста по охране труда и пожарной безопасности по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением в декабре 2023 года направлено в суд. Уголовное дело в отношении разнорабочего, который проводил несогласованные сварочные работы в здании, прекращено в связи с его смертью.