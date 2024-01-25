Валерий Фальков: науке нужна современная инфраструктура

О том, как выстроена в стране поддержка студентов и молодых ученых, в каких городах появятся суперсовременные кампусы, как развивается сеть стартап-студий и почему недавно произошли изменения в руководстве Института общей генетики РАН им. Н.И. Вавилова, в интервью ТАСС рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

— Валерий Николаевич, мы встречаемся с вами в День российского студенчества. Начать хочется именно с молодежи в науке. Президент поставил задачу обеспечить технологический суверенитет, а без светлых голов ученых нам никак. Какие произошли изменения за последний год касательно программ поддержки молодых ученых и студентов, желающих заниматься научной деятельностью? Какие новые возможности и ресурсы были представлены для поддержки развития исследовательской деятельности?

— Сегодня в нашей стране предоставлены широкие возможности для работы и развития молодых ученых. По указу президента Владимира Путина с 2022 по 2031 год в России объявлено проведение Десятилетия науки и технологий, и одна из ключевых задач Десятилетия — привлечение молодежи в науку.

На сегодняшний день Минобрнауки реализует комплекс мер по финансовой, социальной и профессиональной поддержке молодых исследователей. Проводятся мероприятия, направленные на повышение престижа научной работы и укрепление статуса молодого ученого.

Наши молодые ученые имеют доступ к современным лабораториям, научно-образовательным центрам, для них в том числе строятся кампусы. Действуют молодежные лаборатории, и на сегодняшний день их создано 740, до конца этого года число таких лабораторий увеличится до 900.

Продолжают успешно развиваться программа "мегагрантов", программа по обновлению приборной базы. Так, до 2026 года будет предусмотрено обязательное финансирование мегагрантов, а также увеличены сроки их реализации. Планируется оказывать поддержку молодым перспективным исследователям в размере до 15 млн рублей ежегодно на срок до двух лет с возможным продлением на два года.

В рамках нацпроекта "Наука и университеты" реализуется программа по обновлению приборной базы. В этом году 195 научных организаций получат гранты на эти цели в размере 11,3 млрд рублей (за последние пять лет финансирование составило порядка 53 млрд рублей, гранты получили 274 организации). Требование к объему закупаемого научного оборудования российского производства ежегодно увеличивается, и если в 2021 году этот показатель составлял 10%, в 2024 году показатель достиг 25%. Таким образом, программа стимулирует и научные коллективы, и отечественных высокотехнологичных производителей. Ранее президент Владимир Путин поставил задачу по обновлению приборной базы в ведущих научных организациях не менее чем на 50%, и эта задача будет выполнена.

Еще одно важное нововведение прошлого года — президент подписал указ, который учредил новую стипендию для аспирантов и адъюнктов. Ее получателями станут аспиранты и адъюнкты, проводящие научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития РФ, определенных в стратегии научно-технологического развития. Стипендия в размере 75 тыс. рублей будет выплачиваться ежемесячно весь срок обучения в аспирантуре.

На сегодняшний день мы видим, что молодые люди заинтересованы в продолжении научной карьеры, хотят развиваться и совершать открытия, это означает главное — мы движемся по правильному пути.

— Как продвигается строительство современных кампусов, это тоже повлияет на привлечение молодежи в науку?

— Конечно, современной науке нужна современная инфраструктура. Строительство кампусов — еще один яркий пример комплексного подхода к созданию необходимой инфраструктуры для развития науки в вузах.

По поручению президента к 2030 году будет построена сеть из 25 кампусов мирового уровня. Появится 62 тыс. новых мест для проживания студентов и преподавателей, 414 лабораторий, свыше 2 млн кв. м комфортных учебных, научных, жилых и спортивных площадей.

Кампусы первой волны отбора возводят в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске, Новосибирске. Еще 10 кампусов на стадии разработки проектно-сметной документации и подготовительных строительных работ в Екатеринбурге (вторая очередь), Томске, Иванове, Самаре, на федеральной территории "Сириус", в Хабаровске, Перми, Архангельске, Тюмени и Великом Новгороде.

В первой половине этого года должно быть построено 19 объектов кампусов в Москве, Калининграде, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде. Их создание на постоянном контроле Минобрнауки и глав субъектов.

— А как организована связка "исследования — разработка — реальный сектор"? Назовете самые эффективные инструменты, на ваш взгляд?

— Это, конечно, один из наших ключевых проектов — Передовые инженерные школы (ПИШ). Проект сразу доказал свою востребованность, поэтому в завершении 2023 года мы подвели итоги второй волны отбора. Участие в нем приняли 73 вуза страны. Если конкурс первой волны составлял три заявки на место, то в этом году — семь заявок на место.

Изначально мы планировали отобрать 10 новых школ, но по итогам защиты участниками проекта стали еще 20 школ, таким образом, их число увеличится до 50, причем в восьми регионах они будут созданы впервые. Это Вологодская, Сахалинская, Тульская, Ульяновская, Омская, Челябинская, Ярославская области и Чеченская Республика. Теперь школы охватывают 23 региона.

Сейчас в работу школ включено более 150 высокотехнологичных компаний. Они не просто финансируют программы ПИШ, но и активно участвуют в образовательном процессе, нацелены на трудоустройство выпускников в своих компаниях. Это создает новое качество нашего инженерного образования. Такая синергия вузов и предприятий направлена также на разработки для реального сектора экономики.

Другой важнейший стратегический проект — самая масштабная государственная программа развития вузов "Приоритет-2030". Всего только за минувший год благодаря реализации программы получено более 400 значимых результатов исследований и разработок.

Эти результаты вводятся в производственные и технологические процессы для достижения технологического суверенитета страны с внедрением результатов отечественных разработок в экономику. Университеты самостоятельно выходят с предложениями о готовых разработках к партнерам из реального сектора экономики. Зачастую заказчики в лице представителей реального сектора экономики выступают инициаторами по проведению исследований и разработок, с последующим заключением контрактов, подтверждающих совместную деятельность.

Еще одна хорошая инициатива по созданию условий для интеграции науки и образования с бизнесом — федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства".

С 2022 года по всей стране создается сеть университетских стартап-студий для серийного запуска бизнесов, в основе которых лежат новейшие научные российские разработки. Важная задача стартап-студий — внедрение в вузах устойчивой проактивной модели студенческого предпринимательства. На сегодняшний день успешно работают 22 стартап-студии, в которых создано более 240 стартапов. Цель проекта — к 2030 году вывести из стен университета в экономику 30 тыс. технологических предпринимателей.

— И напоследок хочу задать вопрос, который, может, не совсем относится к Дню российского студенчества, но точно из научных кругов. Вчера в СМИ была растиражирована новость об уходе с должности недавнего директора ИОГен РАН Александра Кудрявцева. Валерий Николаевич, есть мнение, что отставка связана с недавним высказыванием Александра Михайловича о том, что причиной многих генетических болезней человека являются грехи, в том числе первородный грех. Не могли бы вы прояснить ситуацию, в чем все же причина смены руководства?

— Разумеется, это никак не связано с упомянутыми вами утверждениями. И в целом не связано с научной деятельностью или общественными интересами Александра Михайловича. Решение Минобрнауки России, согласованное с Российской академией наук, продиктовано необходимостью придания развитию института новой динамики. Важно, что при передаче полномочий от прежнего директора новому руководителю обеспечивается преемственность, научные исследования в области генетики будут продолжены при полной поддержке государства.