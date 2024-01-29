Глава Минэнерго: в ближайшие пару месяцев ждем нулевой рост цен на топливо на заправках

Николай Шульгинов — о планах по запуску энергорынка на Дальнем Востоке и прогнозах по ценам на топливо в 2024 году

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в рамках Дня энергетики на выставке-форуме "Россия" рассказал ТАСС о том, что ждет российский ТЭК в этом году, о ситуации с ценами на топливо на бирже и заправках страны, а также о переходе энергорынка Дальнего Востока к рыночным условиям.

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— Николай Григорьевич, какие основные вызовы вы видите перед отраслью в этом году: для нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической отраслей? Какая главная задача, на ваш взгляд, стоит перед ТЭК России в этом году?

— Мы понимаем, что те вызовы, которые были в 2023 году, сохранятся. Возможно, даже по каким-то направлениям будет ужесточение. А вызовы те же самые, можно их обобщить: нерыночная конкуренция, технические ограничения, санкционные, финансовые, логистические, ограничения в части поставок оборудования, которое еще не локализовано в России. Все то же будет. Но мы знаем, что готовятся или будут готовиться и другие пакеты санкций, там будут иные ограничения. Наша главная задача — это, если выразить общо, не унывать, не сдаваться и побеждать. Что бы ни было, наша задача все равно остается: обеспечивать устойчивую бесперебойную работу ТЭК страны, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов нашим потребителям. Мы готовы по всем вызовам, которые будут.

— Одна из тем прошлого года — топливный кризис. На ваш взгляд, возможно ли его повторение в этом году? Или удалось сделать все возможное, чтобы ситуация с ценами не повторилась? Будут ли цены на топливо в этом году близки к уровням инфляции?

— Трудно в начале года, в январе, говорить, какие будут цены в конце года. По крайней мере, мы знаем, как бороться с этими кризисными явлениями, знаем инструментарий, подходы. Возможно, нам нужно было действовать оперативнее, а так подходы известны. Сейчас наша задача мониторить ситуацию. И всплески в прессе, связанные с тем, что цены на бирже растут — мы к этому относимся спокойно, потому что это эффект низкой базы, это некоторый элемент ажиотажного спроса. Что касается цен в рознице, мы видим нулевой пока процент, и я думаю, что в ближайшие два месяца как минимум примерно такая ситуация и останется. А дальше нужно наблюдать, потому что могут быть ситуации, связанные и [в том числе] с работой оборудования. Поэтому мы должны это отслеживать. Повторяю еще раз: мы знаем, как действовать.

— Обсуждаете ли какие-то новые дополнительные меры для рынка топлива или пока нет?

— Сейчас? Зачем? Превентивно не нужно делать, сейчас все нормально. Потребителя же интересуют цены на розницу, а с начала года прирост — ноль. Но мы следим и за потерей иногда экспорта, и за внутренним рынком, даем поручения увеличивать поставки с других НПЗ. Все под контролем, но спрогнозировать на конец года пока тяжело. В любом случае наша задача — удерживать цены в пределах инфляции. Прогнозируй не прогнозируй, нам надо работать.

— В 2024 году планируется запустить энергорынок на Дальнем Востоке. Как продвигается реализация этих планов и успеете ли запустить энергорынок в начале июля?

— Тема распространения рыночных условий на Дальний Восток обсуждается уже много лет. Сначала обсуждали это как третью ценовую зону, потом говорили, что это расширение второй ценовой зоны. Но это важный момент — развитие рыночных отношений в стране. Кроме Дальнего Востока, везде рыночные отношения, везде есть инвесторы, и цены складываются исходя из спроса и предложения по части генерации. Восток отставал, задействовалась дальневосточная надбавка, чтобы можно было удержать цены для части потребителей. Процесс [запуска рынка] все оттягивался.

Мы понимаем, что продолжение этой ситуации долго не может быть, потому что в условиях тарифного регулирования обеспечить эффективность работы генерирующих компаний, снижать издержки никаких оснований нет, это азы экономики. Поэтому мы проработали все вопросы, связанные с запуском Дальнего Востока, республики Коми и Архангельской области — это неценовые зоны, все проработали и понимаем, что еще некоторые документы надо выпускать. Мы проработали вопрос, как будут развиваться цены, как их удерживать. Всплеска мы не должны допустить. Мы знаем, как это сделать. Последний срок запуска — с 1 июля, иначе потом не успеем. Сейчас появились некоторые трудности, связанные с согласованием этого изменения в законодательстве одним непрофильным руководителем. Мы сейчас преодолеваем эти разногласия. Мы будем добиваться этого: у нас есть инвесторы, нам нужно [энергорынок] запускать. Это правильный ценовой сигнал, это правильные объемы и параметры строительства генерации, учитывая то, что на Дальнем Востоке в первую очередь идет рост электропотребления и есть локальные дефициты. Нам нужно эту тему продолжать и доказывать на всех уровнях, что это необходимо.

— К июлю есть шансы успеть?

— Я думаю, успеем. Потому что [иначе] некоторые инвесторы потеряют веру. Нам нужно, чтобы туда пришли инвесторы.