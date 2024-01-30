Сергей Цивилев: в Кузбассе найдем работу каждому человеку по любой специальности

Губернатор Кемеровской области — о возросшем интересе к Кузбассу внутри России и социально-экономическом развитии региона

Одна из главных задач властей Кемеровской области на ближайшие пять лет — добиться роста численности населения в регионе. В последние несколько лет формируется гостеприимный имидж Кузбасса, что должно заинтересовать людей из других субъектов России. Что делается для повышения привлекательности и как стать студенческим регионом наравне с соседними Новосибирской и Томской областями, рассказал в интервью ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Социально-экономическое развитие Кузбасса

— В ноябре 2023 года в регионе состоялась международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса", результаты которой должны лечь в основу продления программы социально-экономического развития области до 2030 года. На какой стадии сейчас находится разработка этого документа?

— У нас несколько направлений по результатам работы этой конференции. Заканчивается разработка сводной резолюции, принятие которой приурочено в том числе к 300-летию Российской академии наук (РАН). И сколько будет существовать РАН, столько и будут изучаться материалы конференции. А из-за юбилея РАН внимание к этим трудам, а значит, и к Кузбассу, будет очень большое. И опыт нашего региона будут изучать все остальные субъекты Российской Федерации.

Во-вторых, все муниципалитеты и министерства Кузбасса разрабатывают свои программы с учетом этих планов. Потому что для нас материалы конференции обязательны к исполнению.

В-третьих, согласно поручению президента России Владимира Путина, мы направили все планы о продлении программы социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года в Министерство экономического развития РФ, откуда документы разосланы в другие федеральные ведомства. Мы договорились с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в конце января — начале февраля подвести предварительные итоги.

— О каком примерном объеме финансирования программы идет речь? Удалось ли договориться с правительством РФ о софинансировании?

— Мы разработали очень много проектов, поэтому было принято решение часть из них реализовать до 2030 года, а оставшиеся — до 2036 года. Сумма всех источников финансирования получилась большая — около 1 трлн рублей.

Федеральный бюджет на 2024 год уже принят, но мы рассчитываем, что некоторые проекты получат поддержку уже в этом году. И при формировании бюджета на 2025 год будут рассматриваться все наши заранее согласованные предложения.

Также есть и большое количество проектов, где учитываются только наши деньги (бюджет Кузбасса — прим. ТАСС) и деньги инвесторов. Это требует только концептуального одобрения от правительства РФ. Но мы считаем, что такое одобрение тоже необходимо, чтобы "застолбить" эти позиции за Кузбассом.

Например, строительство жилья. На конференции мы просчитали: для того чтобы регион стал прибывающим по населению, нам надо к 2030 году выйти на объемы строительства в 3 млн кв. м в год. Сейчас мы строим меньше 1 млн кв. м в год. Мы расписали план по годам, теперь готовим как можно больше инвестиционных площадок.

— Есть ли в Кузбассе столько строительных компаний?

— Мы всех застройщиков поддерживаем, но текущих мощностей в регионе недостаточно для реализации наших планов. Поэтому мы привлекаем застройщиков из других регионов, каждый из них взял по территории. Сейчас к нам прилетает крупнейшая в стране строительная компания "Самолет", они осмотрят инвестиционные площадки в Кемерове и Новокузнецке. Мы сначала всем предлагаем эти два города, тут компании могут закрепиться, создать свои обособленные подразделения. После этого они смогут выбрать и другие муниципалитеты.

Кузбасс как студенческий регион

— Вы неоднократно заявляли, что такие города, как Новокузнецк и Кемерово, должны стать миллионниками в относительно короткие сроки. Сами по себе высокие темпы строительства не позволят увеличить численность населения.

— В первую очередь мы должны обеспечить стабильный прирост численности населения за счет роста рождаемости, кардинального сокращения смертности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни в регионе. Нам предстоит запустить новые методики выявления факторов риска болезней системы кровообращения, необходимо также оснастить наши медицинские центры дополнительным оборудованием для глубокого исследования сердца и сосудов и открыть дополнительные первичные сосудистые отделения. Также стоит задача организовать в Кузбассе производство инновационных изделий для коррекции структурной патологии сердца и обеспечить рынок бионических протезов нашей страны качественной продукцией. Планируется также расширить выпуск препаратов на фармацевтических предприятиях Кузбасса.

Безусловно, серьезное значение будет иметь и повышение привлекательности Кузбасса для жителей других регионов. Мы кардинально изменили позицию Кузбасса в России, реализовали ряд мероприятий, в том числе международного уровня. Показали высокий уровень гостеприимства, чтобы привлечь внимание к региону. Инвесторы сами начали к нам приходить со своими проектами. И, конечно же, каждый проект требует и привлечения людей; компании под свои инвестиционные проекты начинают привозить людей с разных территорий.

— С семьями?

— Мне этот вопрос самому был интересен. Мы разговаривали с представителями УГМК (Уральская горно-металлургическая компания — прим. ТАСС). У них уже несколько семей переехали сюда на постоянное место жительства. К нам также переезжают и представители IT-сферы. Им здесь комфортно жить, а работают они удаленно. Если раньше из Кузбасса все бежали, то теперь произошел кардинальный сдвиг.

Параллельно мы раскручиваем наш регион как студенческий. У молодежи появляется возможность реализовать себя. Для этого мы строим межвузовский кампус. Это позволит и удержать нашу молодежь, и привлечь на учебу как можно больше людей из других регионов.

— Рядом с Кузбассом расположены два крупных студенческих центра — Новосибирск и Томск, которые уже привлекают большое количество молодежи со всей страны. Что может предложить Кузбасс?

— Каждый регион имеет свою специфику. В Кузбассе очень много предприятий и рабочих мест. И мы очень разноплановы, можем найти работу любому человеку по любой специальности. Томск — очень мощный образовательный центр еще с царских времен, но мест для работы по многим специальностям там нет. В Кузбассе пока что наоборот.

Поэтому мы серьезно модернизируем инфраструктуру вузов — КузГТУ и Кемеровского госуниверситета. Первая очередь межвузовского кампуса уже возводится в городе Кемерово, вторая площадка кампуса появится в столице Южно-Кузбасской агломерации — в Новокузнецке на базе СибГИУ. Кроме того, мы создадим на базе кампуса "Кузбасс" в Южно-Кузбасской и Северо-Кузбасской агломерациях Всероссийский молодежный центр компетенций по приоритетным направлениям молодежной политики — экология, наука, технологии, карьера, спорт. Эти проекты позволят привлечь в регион перспективную студенческую молодежь.

— Вы рассказали о возросшем интересе к Кузбассу внутри России, а как смотрят на регион из-за рубежа?

— Особенность региона заключается в том, что наша продукция удовлетворяет потребности не только Кузбасса, но и всей России. Мы одни из лидеров по экспорту, мы продаем уголь, металлы, удобрения и многое другое. После ввода санкций в отношении России наши предприятия одними из первых перестроились и нашли партнеров, в основном в Азии. Мы пошли вслед за бизнесом, помогая выстраивать партнерские отношения.

Наших партнеров по понятным причинам я раньше времени раскрывать не могу. Но уже подписаны соглашения о создании собственного производства в Кузбассе с рядом компаний из Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов. Например, по переработке шин, изготовлению крупногабаритных шин, производству оборудования горно-шахтной и горнорудной отраслей, техники для открытых горных работ, дорожной техники. Строительство этих объектов готовим к запуску в регионе уже в ближайшем будущем.

Экспорт угля

— Говоря об экспорте, сколько было вывезено угля в восточном направлении в 2023 году?

— В прошлом году объем экспорта угля из Кузбасса составил 52,75 млн т, что на 360 тыс. т меньше предусмотренного соглашения с РЖД. На результат повлияла в первую очередь недостаточная пропускная способность Восточного полигона железнодорожной сети. Но в соглашении на 2024 год этот недовоз учтен. Договорились, что к 54,1 млн т угля, которые мы планируем вывезти в этом году, довезем 0,5 млн т. Но не угля, а других грузов на наше усмотрение. Это будут более дорогие грузы для экономики Кузбасса. И железной дороге таким образом будет проще устранить этот недовоз.

— Каким образом планируется соединить Северо-Сибирскую железнодорожную магистраль с Китаем, через какие города или регионы будет вестись строительство?

— Мы получили несколько запросов, в том числе от "Российских железных дорог". Сформировали межведомственную рабочую группу, куда входят Российская академия наук и многие университеты, которые разрабатывают разные предложения. На самом деле эти предложения были разработаны еще в советские времена. Мы не выдумываем велосипед, а адаптируем эти предложения под современные условия. Часть дорог уже построена, где-то надо добавить перемычку, например, на участке Белый Яр (Томская область) — Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ). Сейчас обсуждается, какие потоки и какие виды грузов по этому коридору пойдут, хватит ли этих грузов, чтобы содержать дорогу.

Кроме того, планируется построить железнодорожный транспортный ход до Урумчи (Китайская Народная Республика) через Таштагол (Кузбасс) протяженностью 1 тыс. км. В итоге весь этот маршрут позволит использовать российскую территорию как уникальный ресурс между Восточной Азией и Европой, снизит экономические и геополитические риски, позволит организовать движение напрямую, не пересекая границы соседних государств — Монголии и Казахстана. В настоящее время утверждена маршрутная схема коридоров для дальнейшей подготовки обоснования целесообразности организации строительства.

Развитие туризма

— Вы неоднократно заявляли о создании курорта мирового уровня на базе Шерегеша. При этом заявлялось о присвоении поселку Шерегеш статуса города. Отразится ли это на его привлекательности?

— Были проведены социологическое исследование, публичные слушания. После этого депутаты выступили с инициативой о переименовании поселка городского типа (пгт) Шерегеш в пгт "Город-курорт Шерегеш". Сейчас пакет документов, обосновывающих инициативу о переименовании, направлен на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

И если раньше люди просто ехали в Шерегеш, то теперь во всех картах и путеводителях будет написано "Город-курорт Шерегеш". На данном этапе мы сохраняем статус поселка городского типа из-за льгот для жителей сельских поселений. Но по мере развития мы будем иметь возможность поменять статус.

— А как планируется развивать сам курорт в это время?

— По общей протяженности горнолыжных трасс и количеству подъемников Кузбасс уже занимает первое место среди регионов Сибири и Дальнего Востока. В целом в общем объеме туристического потока в Кузбасс на горнолыжный туризм приходится более 70%, то есть две трети гостей целенаправленно приезжают к нам в регион ради отличных снежных трасс.

Особая наша гордость — снег-"пухляк", он почти не твердеет и не обваливается, что делает катание максимально комфортным. Также огромный плюс Шерегеша по сравнению с другими горнолыжными курортами — это большая продолжительность сезона. Устойчивый снежный покров держится у нас в течение семи месяцев с ноября по начало мая. Широкий диапазон крутизны склонов способствует размещению зеленых, синих и красных трасс с относительно равномерным уклоном по всей длине. Именно такие трассы пользуются спросом среди основной массы лыжников и сноубордистов.

К горнолыжному сезону-2024/25 планируется запуск двух трасс: на Секторе F, там же появится шестиместная канатная дорога "Шермонт", и на горе Асыр. В декабре прошлого года был принят закон, упрощающий управление снегоходами, квадроциклами и другой мотовездеходной техникой. Благодаря этому в предстоящем горнолыжном сезоне мы ожидаем увеличение популярности снегоходного туризма. Планируется открытие двух снегоходных маршрутов от СТК "Шерегеш" к дайв-курорту "Темир" и к базе отдыха "Ромашка" в Таштаголе.