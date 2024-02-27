Гендиректор АСИ: "Сильные идеи" стали главным механизмом поддержки проектов

Светлана Чупшева — об итогах четвертого форума, проектах топ-10 2024 года и конкурсе брендов "Знай наших"

Четвертый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в Москве 19–20 февраля. Для участия в нем через краудплатформу со всей страны было направлено более 30 тыс. идей, а число ее постоянных активных участников превысило 490 тыс. человек. Об итогах мероприятия, проектах топ-10 этого года и конкурсе брендов "Знай наших" в интервью ТАСС рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

— Светлана Витальевна, в этом году через краудплатформу подано рекордное число идей. Чем вызвана столь высокая активность участников?

— Мы действительно побили рекорд трех предыдущих форумов, собрали больше 30 тыс. идей по развитию страны. Такая активность говорит о том, что люди хотят воспользоваться возможностью что-то изменить в жизни своих городов, регионов, своей страны. Сотни тысяч людей самых разных возрастов за эти четыре года поучаствовали в проекте. Самому младшему участнику — 11 лет, самому старшему — 89. И для нас это знак огромного доверия, которое мы обязаны оправдать.

— В какие категории поступило больше всего предложений, какие темы актуальны для участников?

— Темы поднимаются разные. Это вопросы, связанные с социальным развитием, с качеством жизни, с благоустройством городов, с развитием медицины, системы образования, подготовкой кадров, технологическим развитием. Четвертый год лидером становится направление "Качество жизни населения" — в этом году мы получили 8,6 тыс. идей. Далее идут "Эффективный труд и образование" — 5,7 тыс. идей, "Пространство для жизни" — 4,6 тыс. идей. По направлению "Развитие экономики и предпринимательства" — 3,9 тыс. идей, по "Технологическому развитию" — 3,1 тыс. идей, в номинации "Эффективное государство" — 2,6 тыс. идей, в "Экономике данных и цифровых решениях" — 1,8 тыс. идей.

— Можно ли говорить о том, что качество, уровень и степень проработанности проектов ежегодно растут?

— Уровень проектов, их проработанности, безусловно, растет. При этом мы намеренно не устанавливали строгих ограничений при подаче заявки на краудплатформу — это может быть и просто идея на уровне обозначения проблемного вопроса и какого-то пути его решения, и уже готовый проект, работающая практика, которые реализованы и могут быть масштабированы на всю страну. И именно таких готовых предложений становится больше. Расширяется диапазон тем и предлагаемых способов решения вопросов.

— В связи с рекордным числом заявок увеличилось ли в этом году число экспертов?

— В этом году у нас около 2 тыс. экспертов, в целом сопоставимая с прошлым годом цифра. Это представители партнеров форума, федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов. Мы приглашали их и для оценки идей, и для того, чтобы они могли сразу учитывать в своей основной работе проекты, которые им показались интересными и полезными. В этом году доступ к экспертизе предоставлялся по тематикам форума с учетом релевантного опыта в теме.

Экспертам было непросто, но, надеюсь, и интересно с самого первого форума. Нагрузка колоссальная, при этом эксперты работают на безвозмездной основе. Мы очень благодарны каждому за время, которое они ежегодно уделяют проекту, за советы, за наставничество для лидеров проектов.

— Какие проекты и почему вошли в топ-10 и были представлены президенту России Владимиру Путину?

— Топ-10 отбирает экспертный совет Агентства стратегических инициатив, который возглавляет председатель ВЭБ.РФ Игорь Иванович Шувалов. В первую очередь оцениваются соответствие проекта долгосрочным стратегическим целям государства, состав команды, ресурсы, которые нужны для реализации.

Есть темы, которые каждый год звучат во время пленарной дискуссии. Это демография, образование и технологическое развитие. В этом году в топ-10 вошел проект, нацеленный на помощь мамам с новорожденными детьми, на заботу об их здоровье. По образовательному треку в топ-10 попали проекты, связанные с повышением уровня практической подготовки школьников и созданием центров подготовки высококвалифицированных специалистов для стран ЕАЭС и БРИКС+. Очень важен проект по поддержке военнослужащих, созданию возможностей для их дальнейшего профессионального развития после завершения службы.

Еще одна интересная инициатива, представленная президенту, затрагивает вопросы ценностной миграции и помощи тем, кто хочет переехать в Россию. Также в топ-10 вошел проект по формированию привычек здорового образа жизни. Предлагается создать федеральную систему мотивации, поощрять за занятие спортом, за приобщение к здоровому образу жизни своей семьи. Все проекты были поддержаны президентом России.

— Получат ли поддержку проекты, которые глубоко проработаны их инициаторами, но не вошли в топ-10 форума? И могут ли рассчитывать на помощь в реализации авторы проектов, вошедших в топ-100 и топ-1000?

— Форум "Сильные идеи для нового времени" задумывался как площадка, через которую любой житель из любого населенного пункта может предложить идею, проект по развитию нашей страны. И за эти четыре года форум стал центральным элементом комплексного механизма поддержки и реализации общественно значимых инициатив граждан. По итогам форума мы вместе с партнерами ежегодно поддерживаем порядка 1 тыс. идей, приглашаем на акселерационные программы порядка 600 проектов. Плюс около 100 проектов берем на поддержку в АСИ. Помогаем в преодолении административных барьеров, структурировании проекта, оказываем информационную поддержку, презентуем проекты партнерам агентства. Например, Российский научный фонд в прошлом году предоставил гранты лидерам ряда проектов форума, таким образом дополнительно поддержав их реализацию.

Безусловно, качественных проектов гораздо больше, чем условные топ-1000 или топ-100. Именно поэтому эксперты смотрят абсолютно все идеи, поступившие на форум. И даже если кто-то не попал в список финалистов, это не означает, что их не заметили. С лидерами этих проектов также работают.

— Неоднократно сообщалось о том, что краудплатформа во многом начала жить самостоятельно, став площадкой для общения, сотрудничества и разработки новых проектов активными гражданами со всей страны. Сколько человек сейчас входят в это сообщество? Есть ли планы по расширению функционала краудплатформы, проведение встреч или других мероприятий для ее участников офлайн?

— Сейчас на платформе почти 500 тыс. человек. Это и авторы идей, и эксперты, и те, кто не подает идею, но ищет команду или проект, который ему интересен, в который он готов вложиться. Это действительно ценнейшая библиотека идей для развития страны. Краудплатформа ежегодно развивается, и, что важно, предложения по ее совершенствованию приходят от самих участников платформы. То есть на форум "Сильные идеи для нового времени" подают идеи о том, как улучшить крауд, буквально по пунктам описывая, что поправить, что изменить. Мы такие предложения анализируем, обсуждаем с командой поддержки платформы, с разработчиками. Что-то внедряем между форумами. Например, запустили сервис, с помощью которого авторы идей сами могут запрашивать поддержку у партнеров.

В вопросах офлайн-мероприятий, встреч для участников форума огромную поддержку предоставляет наш партнер и организатор форума — Фонд Росконгресс. Ежегодно Росконгресс дает квоты на участие в ключевых мероприятиях года для лидеров идей — это Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Конгресс молодых ученых, Российская энергетическая неделя.

Также лидеров проектов приглашают на форум "Армия", Российскую строительную неделю. На всех этих форумах проводим питчинги проектов, презентуем их партнерам из числа крупного бизнеса, федеральным ведомствам, регионам.

— Заявки на участие в конкурсе брендов "Знай наших" в этом году подали 12 тыс. компаний. Есть ли среди них те, что уже принимали участие в конкурсе в прошлом году?

— Как и на форуме идей, повторные участники, конечно, есть. Есть и те, кто подают заявки на конкурс брендов и на форум. Получается такой интересный комплексный продукт. Например, в этом году на форум идей поступила заявка из Казани о создании центра для мам с особенными детьми, где мамы могут работать, пока с ребенком занимаются специалисты. И от этого же лидера — Далии Гайнановой, которая сама является мамой особенного мальчика, есть заявка на конкурс брендов. Это бренд одежды для детей с инвалидностью GT dress.

Еще один пример. В прошлом году среди победителей конкурса был новгородский бренд детских игрушек "Мякиши", а в этом году его основатели подались уже с другим проектом — рестораном, где все блюда приготовлены на основе местных продуктов и по старинным рецептам.

— Какую уникальную продукцию готовы поставлять на внутренний и внешний рынки участники конкурса? Какие из брендов, на ваш взгляд, наиболее интересны?

— Продукция самая разная. От брендов здорового питания для людей с диабетом и модной одежды до безэкипажных маломерных судов и единственных в мире плавучих домов, способных вмерзать в лед. Есть очень много локальных креативных брендов, у которых точно большие шансы на успех и на российском рынке, и на международных площадках. По итогам первого конкурса мы уже можем говорить о том, что для отечественных брендов он стал новым этапом развития. Средний рост выручки у победителей составил более 50%, есть компании, у которых этот показатель превысил 250%. Финалистов и победителей конкурса узнаем уже 29 февраля.

— Расширены ли меры поддержки для победителей конкурса брендов в этом году? На какую помощь могут рассчитывать предприниматели?

— У нас стало больше бизнес-партнеров, соответственно, меры поддержи тоже расширились. Победители получат доступ к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатное участие в крупных деловых мероприятиях. Лучший бренд по версии Сбера получит помощь в разработке коммуникационной стратегии, возможность разместить информацию бренда-победителя на экранах банкоматов. Группа компаний Russ предоставит цифровой и статичный рекламный инвентарь компаниям, будет сопровождать их на всем пути — от рекомендаций по визуальному оформлению до юридических консультаций.

— Во время рабочей поездки в Казань вы сообщали о том, что в этом году будет запущена большая образовательная программа с экспертами в сфере креативных индустрий, брендинга, маркетинга для победителей и участников конкурса брендов. Какие навыки и компетенции смогут получить предприниматели? Как им должны помочь в работе полученные навыки?

— Мы планируем запустить акселератор в марте, после подведения итогов конкурса. Участниками станут около 200 брендов — это и финалисты, и полуфиналисты конкурса. Будем учить, как один и тот же товар можно упаковать под разные целевые аудитории, как сформулировать спрос со стороны конкретной целевой аудитории, как сформировать за счет бренда добавленную стоимость продукта. Это именно те задачи, которые перед собой ставят сегодня компании и за решениями которых они в том числе приходят на конкурс.