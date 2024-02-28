Директор программы социнвестиций "Газпром нефти": создаем сообщество неравнодушных людей

Ярина Сугакова в интервью ТАСС рассказала о новом векторе социальных инвестиций "Газпром нефти" и о том, как грантовые проекты помогают делать жизнь людей лучше

В 2024 году "Газпром нефть" по программе социальных инвестиций "Родные города" поддержит десятки инициатив местных сообществ в регионах своей деятельности. Благодаря грантовому конкурсу компании уже реализованы сотни проектов в спорте, культуре, образовании, экологии. В 2023 году система грантовой поддержки "Газпром нефти" получила высшую награду премии "Лидеры корпоративной благотворительности", крупнейшего российского конкурса в сфере социальной ответственности бизнеса.

Директор программы "Родные города" Ярина Сугакова в интервью ТАСС рассказала о новом векторе социальных инвестиций "Газпром нефти" и о том, как грантовые проекты помогают делать жизнь людей лучше.

— Ярина Ярославовна, зачем нефтяной компании заниматься социальными инвестициями и поддерживать локальные инициативы в регионах?

— Многие населенные пункты, где работает "Газпром нефть", возникали в результате промышленной разработки нефтяных месторождений. Некоторые находятся в суровых климатических зонах, есть совсем молодые поселения. Наши социальные проекты нужны прежде всего людям, которые там живут и работают. Они хотят иметь достойный уровень жизни, реализовывать себя и улучшать пространство вокруг.

Но наша цель не просто выделять деньги, а создать систему устойчивого развития территорий, в том числе за счет системы грантовой поддержки. Мы стремимся быть пассионарным партнером и формировать условия, чтобы жители наших городов и поселков становились социальными инвесторами и наравне с нами чувствовали свою ответственность за развитие территорий.

— В каких регионах и как получить грант "Газпром нефти"?

— Мы проводим грантовый конкурс "Родные города" в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Тюменской, Томской, Оренбургской, Омской областях. Там работают наши промышленные предприятия, научные и технологические центры, логистические и сбытовые компании. Жители этих регионов, бюджетные организации или НКО могут придумать проект и подать заявку на участие в конкурсе. Ежегодно заявочная кампания проводится с сентября по октябрь. 26 февраля мы подвели итоги очередного конкурса, выбрали 110 проектов по различным направлениям. С 2013 года мы поддержали более тысячи социальных инициатив, многие из которых продолжают развиваться самостоятельно, и мы внимательно следим за ними.

— Инструментов социального инвестирования много, почему вы делаете ставку именно на гранты?

— Система социальных инвестиций "Газпром нефти" многообразна, но гранты — один из важнейших инструментов. Потому что, когда человек сам включен в социальные преобразования, получается более устойчивый и длительный эффект. Но мы понимаем, что отдельный грантовый проект — слишком небольшое изменение, и только управляя проектами как системой, мы сможем достичь той цели, которую поставили себе, — создание благоприятной среды для устойчивого развития территорий и человеческого потенциала. Мы трансформировали грантовый конкурс в платформу для развития социального предпринимательства.

— В чем суть платформы социального предпринимательства?

— У инициативы может быть три этапа реализации: акселерация, грантовая поддержка и менторство. Сначала мы обучаем социальному проектированию. Эксперты "Родных городов" приезжают в регионы и несколько дней работают с авторами проектов, делятся опытом, помогают доработать идеи. Итогом становится качественный рост заявок.

Например, в прошлом году мы выдали грант на проведение фестиваля северных ягод в отдаленном селе Ямала Мыс Каменный. Проект получился яркий, интересный и многослойный: от мастер-классов и концертов до гастрономических конкурсов! В этом году мы собрались с командой фестиваля, обсудили планы по развитию и поняли, что проекту нужна другая финансовая и экспертная поддержка. Мы перевели проект в программу менторства и включили его в портфель программы "Родные города".

Тот же путь прошел один из наших самых "звездных" проектов — астрономический лекторий "Смотри на звезды" в Оренбурге. В 2019 году мы выделили первый грант на лекции, посвященные изучению космоса. Спустя пять лет появилось новое оборудование, телескопы. Авторы начали проводить вечера тротуарной астрономии, лекции, а также любимые всеми жителями астровыезды, на которых собираются тысячи оренбуржцев, наблюдают в телескопы за движением планет и слушают астрономов, которые знакомят их с картой звездного неба. В этом году мы также решили включить проект в систему культурно-образовательных проектов "Родных городов".

Суть платформенного решения в том, что мы консолидируем ресурсы, компетенции, знания и возможности для стимулирования развития социального предпринимательства в регионах. Вместе с инициативными жителями мы думаем, какой именно инструмент социального инвестирования будет эффективнее, и даем его.

— Вы видите какие-то качественные изменения по сравнению с тем, как было раньше?

— По итогам работы акселерационной программы в регионах возросло количество культурных проектов. Если раньше библиотеки просили деньги на стулья и столы, то сегодня ресурсы требуются для проведения фестивалей и мастер-классов. Получив дополнительную экспертизу и поддержку, наши грантополучатели захотели сделать жизнь в своих регионах событийно привлекательнее, насыщеннее — так они делят с нами задачу по созданию в регионах комфортной среды для жизни. Эффект от наших инвестиций удваивается!

Например, мой любимый фестиваль кубинского танца "Чака-чака". Авторы проекта не просто популяризируют латинские танцы в Тюмени, их проект стал визитной карточкой города. Уже несколько лет подряд фестиваль занимает центральное место в программе празднования Дня города — помню, в 2022 году сотни тюменцев танцевали на площади больше 10 часов. В итоге простой грантовый проект стал важным, нужным и ожидаемым событием для местных жителей.

Новый подход к грантам повлиял и на типологию проектов — заявители стали больше предлагать идеи по созданию продуктов (игры, фильмы, книги, цифровые системы). Для нас это важный шаг, потому что глубина проектов повышает эффективность решения социальных задач. Например, книга со сказками на языке народов Севера гораздо эффективнее решает задачу сохранения культуры, чем единоразовый фестиваль с низкой посещаемостью. В этом году таких проектов много, например, в Ханты-Мансийске мы поддержали невероятно интересный проект по созданию настольной национальной этноигры "Кат вуйа!", посвященной культуре и языку народов ханты и манси.

— Получается, что вы учите людей, как получить ваш грант, а затем участвуете и в реализации самих проектов. Не слишком ли это избыточно для корпоративной программы социальных инвестиций?

— Главное отличие благотворительности от социальных инвестиций в том, что во втором случае кроме денег вы инвестируете также экспертизу, организационную, инфраструктурную поддержку и многое другое. Источников привлечения финансирования для социальных проектов достаточно. Но часто люди не понимают, что им делать с полученными средствами без методологической поддержки и знаний.

Поэтому помимо грантового конкурса мы создаем системы для интеллектуального, спортивного, инфраструктурного, культурного развития регионов в соответствии со спецификой каждой территории.

— Как работают эти системы?

— Например, поставив перед собой задачу по поддержке талантливой молодежи в регионах, мы стали создавать специализированные классы и лаборатории.

Затем запустили систему образовательных проектов: от школы до докторантуры, от интеллектуальных олимпиад до стипендиальных программ и научных центров. Открыли в ЯНАО "Классы точных наук" для будущих математиков и инженеров. Дважды в год проводим научные лагеря и образовательный форум "Полюс знаний", когда в отдаленные города приезжают федеральные эксперты, ученые и работают с ребятами, решают кейсы и задачи. Во всех наших регионах мы проводим интеллектуальный турнир "Умножая таланты" для выявления талантливых ребят: мы помогаем им получить дальнейшее образование по партнерским программам с ведущими университетами России. Например, совместно с обладателем премии Филдса выдающимся математиком Станиславом Смирновым на базе СПбГУ развиваем инновации в науке и способствуем становлению нового поколения российских математиков — лучших в мире.

И так мы делаем по каждому направлению, потому что за годы реализации программы "Родные города" мы поняли, что одного стадиона или концертного зала недостаточно. После того как создана вся необходимая инфраструктура, нужен катализатор социальных преобразований, когда люди сами предлагают свои идеи для того, чтобы реализовать себя и тем самым изменить жизнь к лучшему. И сейчас это приоритет для "Родных городов".

— Сказалось ли такое смещение фокуса на объемах финансирования программы?

— Нет, происходит другой эффект. При сохранении объемов финансирования мы увеличиваем масштабы наших проектов за счет включения в процесс социальных преобразований наших партнеров, активистов и волонтеров "Газпром нефти", которых сегодня более 12 тыс.

— Каким вы видите дальнейшее развитие социальных инвестиций в России и программы "Родные города" в частности?

— Есть много корпоративных фондов, социальных программ, которые работают на одних территориях по схожим направлениям. Мы видим предпосылки для партнерств, коллабораций. Мы готовы учиться новому и делиться нашим опытом. Наш путь в том, чтобы создавать эффективные платформы для сотворчества.

Во всех наших проектах мы получаем поддержку руководителей регионов и обязательно привлекаем компетентных партнеров в своем деле. Например, вместе с народным артистом России пианистом Юрием Розумом мы развиваем музыкальное образование в самых удаленных северных поселениях. Продвигаем массовый спорт в Омске вместе с Александром Шлеменко, всемирно известным чемпионом по смешанным единоборствам. В 2023 году вместе с правительством ХМАО-Югры мы стали партнерами Специальной олимпиады России для спортсменов с ментальными особенностями развития. Также в прошлом году мы запустили серию образовательных проектов для воспитанников детских домов в партнерстве с Русским географическим обществом.

Мы создаем сообщество неравнодушных людей, вместе с которым мы можем кратно увеличить масштаб позитивных преобразований и социальный эффект. В центре всех позитивных изменений находится человек. Это стало философией нашей компании и нашло отражение в новом слогане — "Энергия в людях".