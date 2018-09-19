Дина Рубина — о попугаях, желании удрать и новой трилогии "Наполеонов обоз"



Лауреат премии "Большая книга" Дина Рубина рассказала в интервью ТАСС о том, с каким героем романа «Рябиновый клин» ей было труднее всего, а также о своем отношении к юбилеям и торжественным датам — 19 сентября писательнице исполняется 65 лет. — Дина Ильинична, в этом году у вас юбилей. Как вообще вы относитесь к датам, времени — оно работает против вас или на вас? — Мне это напоминает лозунг советских времен: "Кто не с нами, тот против нас!" Со временем бороться не нужно, оно нас все равно победит, причем в самых разных смыслах. Этой теме посвящены горы литературных и философских произведений. Человек здравомыслящий всегда возьмет время в свои союзники. Я так и поступаю: стараюсь не бороться с ним, а мягко следовать его течению. Что касается дат любых — я абсолютно к ним равнодушна. Если это не сроки обязательств — например, последняя черта: отсылка рукописи в издательство. Тогда от меня валит пар и грозное слово "дата" горит у меня во лбу. — Но все-таки планируется какой-то праздник? — Конечно, нет. Как правило, я удираю на это время, ибо работать нормально все равно не дадут: телефон звонит, почта и все прочие связи с миром перегружены, дети вдруг начинают говорить какие-то не свойственные им приторные речевки… Короче, я предпочитаю с лэптопом в рюкзаке куда-нибудь смыться — поработать. — Вы говорили, что вы страшный интроверт, при этом у вас очень плотный график сейчас — встречи с журналистами, читателями. Как вы приходите в себя после этого? — Ну, сейчас у меня "буря и натиск" в рабочем порядке. К тому же я должна поддержать усилия издательства, которое ко мне прекрасно относится и вот уже много лет в лице многочисленных редакторов, корректоров и менеджеров кротко терпит мои авторские закидоны. А с тем, чтобы "отмокнуть" от напряга — тут все просто: я ведь живу "в удаленном режиме" и от читателей, и от издателей, и от прессы — в таком месте, где очень хорошо приходить в себя после натиска средств массовой информации. В Иерусалимских горах. А до того вообще жила в Иудейской пустыне, где, как вы помните, Иисус просидел 40 дней, пока искушал его дьявол. Недавно я переехала в более прохладное, более сосновое место, я бы вообще сказала — более отдохновенное. Знаете, ветерок, хорошая погода, тишина… И только вопли зеленых попугаев, которые в перелетные месяцы садятся на мой балкон. — Я знаю, что у вас коллекция кукол. Может быть, были какие-то особенные куклы, подаренные в последнее время? — Я действительно собирала куклы и с жадным интересом относилась к ним в то время, когда писала роман "Синдром Петрушки", где кукольная тема — одна из важнейших. Тогда, помню, я кукол и покупала, и дарили мне их, и как-то таинственно они "приходили" прямо мне в руки. Но если не отдаляться от темы написанного романа, если не погрузиться в новый мир новых вещей и тем, то очень просто застрять, застопориться и в жизни, и в своем писательском деле. Но я, это верно, до сих пор получаю в подарок разных кукол — и от профессиональных мастеров, и от народных умельцев.

Я очень "вещный" человек, и считаю, что через вещь, особенно через вещь, сделанную вживую руками творческого человека, из поколения в поколение переходит огромная сила

Как-то после выступления — не помню, в Зеленограде? — помню, на сцену поднялась женщина и подарила мне целую гроздь кукол-берегинь, этих, знаете, странных существ без лица. У них такие белые, матерчатые, невинные, как бы таинственные лица, на которых воображение может нарисовать все, что захочется. Это такие берегини дома, они у меня развешаны по всем углам. Ну и, конечно, я очень нежно и очень ласково к своим куклам отношусь, у каждой свое место в моем доме. У меня вообще дом наполнен "барахлом" с пола до потолка. Это моя среда обитания, я это очень люблю, я очень "вещный" человек и считаю, что через вещь, особенно через вещь, сделанную вживую руками творческого человека, из поколения в поколение переходит огромная сила, энергия творчества и воображения. — Еще немного о теме юбилея. Какому подарку вы бы обрадовались больше всего и что бы вы пожелали себе сами? — Я бы с удовольствием смоталась куда-нибудь туда, где еще не была: может быть, на Мальту или в намечтанную мною Португалию, куда все-таки собираюсь с друзьями поехать в мае. Для меня всегда самый большой подарок — это рвануть из привычного графика жизни. К сожалению, в ближайшие год-полтора еще буду связана работой над остальными книгами нового романа "Наполеонов обоз", так что буду законопачена у себя дома, можно сказать, среди перелетных попугаев. — Как вы относитесь к экранизациям своих произведений?

Дина Рубина на пресс-конференции, посвященной выходу первого тома "Рябиновый клин" из трилогии "Наполеонов обоз" © Станислав Красильников/ТАСС

— Это очень обширная и взрывоопасная тема. Понимаете, автор, когда он работает над романом, находится в совершенно иной, очень закрытой, очень личной среде обитания. В иной среде сотворения героя. Он зачинает героев, выращивает их, и они становятся для него совершенно живыми людьми. Значит, он полностью себе представляет и внешность героя, и рисунок его жестов, его слов и поступков. Он наизусть знает все, что этот герой говорит. Герой становится его близким родственником. А экранизация всегда преподносит автору ошеломительный сюрприз: во-первых, абсолютно другое лицо героя, во-вторых, как, например, в случае "Синдрома Петрушки", другие, чем в романе, места действия. Это для автора большая травма, как бы ему ни хотелось увидеть свое творение на экране. Просто надо всегда быть готовым к тому, что твое детище полностью преобразится. Ибо его "киношными родителями" станет съемочная группа. И так далее. Скажем так: автор книги, по которой снимают кино, — не тот человек, которого нужно спрашивать: "Понравился ли вам фильм?" Но у меня в этой области тоже есть приятные примеры: фильмы "Любка" и "На Верхней Масловке". Знаю, что они нравятся многим зрителям. — Изображения на обложках многих ваших книг — это работы вашего супруга. Вы ему рассказываете вслух о своих произведениях или даете рукопись? Как происходит это взаимодействие, как он улавливает ваши мысли и желания? — Для меня это довольно смешной вопрос. Знаете, когда 33 года выслушиваешь друг друга — замыслы, сомнения, страхи, надежды… тут особо ничего не надо "улавливать". Мой муж, художник Борис Карафелов, на протяжении нашей жизни много раз бывал постоянным свидетелем того, как "растут сюжеты", он был невольным объектом, на котором обтачивались мысли и идеи; иногда — суфлером, иногда — критиком. В общем, много лет уже он наблюдает, как растут эти странные "сталактиты", растут и становятся текстом.

Художники — народ трудный, не часто пускают в мастерскую. Мой отец, человек резкий, когда в детстве я просила "пап, дай посмотреть — что там на картине", обычно говорил: "Дуракам полработы не показывают!"