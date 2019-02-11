Александр Бречалов: для меня малый и средний бизнес — это подушка безопасности

Глава Удмуртской Республики рассказал в специальном интервью ТАСС о своем отношении к малому бизнесу, личном KPI и ответственности перед президентом РФ и людьми.

О нацпроектах, человеческом факторе и помощи бизнесу

— В начале этого года вы встречались с президентом РФ Владимиром Путиным, где заявили о снижении госдолга республики, а также отметили готовность региона сформировать бюджетные средства под нацпроекты. Для вас целевые показатели нацпроектов являются амбициозной задачей?

— Безусловно. Целевые показатели нацпроектов не просто амбициозные, они прорывные по всем направлениям — от демографии до экономики. К 2024 году благодаря реализации нацпроектов кардинально изменится качество жизни людей. Но для того, чтобы выполнить поставленные задачи, важно понимать, как это сделать! Знаете, здесь вопрос даже не в выделении денег, это не про задачу "освоить" бюджет.

— А в чем же вопрос тогда, Александр Владимирович?

— Представьте себе, что выделены средства на обновление оборудования в больницах. Поставить томограф не значит снизить количество случаев сердечно-сосудистых или раковых заболеваний. Это целый комплекс взаимосвязанных действий, и не все из них прописаны в нацпроектах, но на все необходимо финансирование. Для достижения целевых показателей мы должны и сами инициировать в республике много проектов. И по мере строительства тех же социальных объектов (в рамках выполнения целевых показателей нацпроектов — прим. ТАСС) неизбежно будут расти расходы бюджета на обслуживание и содержание этих объектов, на зарплаты людей и так далее. Резюме — главным, приоритетным проектом для команды Удмуртии является развитие экономики и поддержка предпринимательской инициативы. Иными словами, чтобы выполнить социальные обязательства завтра, надо помочь бизнесу сегодня.

— И каким образом тогда выполнять соцобязательства?

— Нам нужен гораздо более интенсивный рост экономики. Мы ставим перед собой даже более амбициозные задачи, чем те, которые уже заложены в нацпроекте МСП. Акценты расставлены. Основные усилия будут направлены на развитие малого бизнеса и экспорта. Поддержка предпринимательства, развитие экономики должно стать ключевой задачей для каждого чиновника.

— А вы уверены, что сегодня каждый чиновник понимает, что поддержка малого и среднего бизнеса — это не просто модный слоган?

— Не уверен. Здесь есть человеческий фактор, некоторые в силу возраста и других обстоятельств по-разному мыслят. У нас много глав муниципалитетов возраста 55+. Те требования, которые мы предъявляем, многие из них даже не понимают. Это не значит, что их нужно менять, мы должны поддержать и помочь, чтобы поставленная задача выполнялась. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я надеюсь, что поддержка малого бизнеса станет идеологией каждого чиновника, каждого главы муниципалитета и каждого человека. Там, где нет предпринимателя, неизбежно будет отток населения. Территория бизнеса — это территория жизни!

— Ранее было предложено закрепить за губернаторами персональную ответственность по реализации нацпроектов. А как вы относитесь к тому, чтобы закрепить ее за теми же мэрами городов?

— Я скажу больше: это ответственность каждого главы района. Весь свод целевых показателей, в том числе и по нацпроектам, у нас будет доведен до каждого муниципалитета. В республике 2019 год не просто прорывной, это год глобальных изменений. Кроме реализации национальных проектов мы поставили задачу отремонтировать все объекты социальной инфраструктуры, которые у нас находятся в критичном состоянии. В первом приближении у нас получилось 600 объектов. Сумма, необходимая на ремонт, на замену кровли, окон и проводки, — более 3 млрд рублей. И без персональной ответственности на всех уровнях ничего не получится.

— Ответственность перед людьми за это у кого будет?

— Ответственность перед людьми — за Бречаловым.

О "мусорной реформе", недовольствах людей и шашлыках для "своих"

— К слову, еще об ожиданиях людей. Стартовала "мусорная реформа". Ожидаете ли возмущений населения?

— Мы прошли этот момент во время подготовки к запуску реформы, то есть в 2018 году. Каждый глава района, города, команда правительства и я лично провели встречи с людьми, где открыто обсуждали эту тему. Оперативно отвечали на все вопросы в социальных сетях. С учетом того, что мы существенно снизили тариф с первоначального предложения 166 рублей с человека до 98 рублей для многоквартирных домов и 95 рублей с человека для объектов ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. ТАСС), напряжение снято и в целом эти тарифы устраивают людей. И еще есть резерв для понижения тарифа за счет строительства новых полигонов. Отмечу, что история с добровольными платежами не работает, как только будет альтернатива не платить, то платить никто не будет. При этом будут требования ликвидировать незаконные свалки, рекультивировать и так далее. Так что какой-то острой проблемы в этом вопросе не вижу, при этом ряду категорий граждан мы будем помогать.

— Помните, были недовольства по продаже Ижевских электрических сетей. Их удалось в итоге продать?

— Да, мы продали имущество Ижевских электрических сетей. По поводу недовольств — это была спекуляция: недовольны были прежде всего те, кто "сидел" на этом активе. При прибыли 219 млн рублей только 5 млн поступало в бюджет города, а 214 млн рублей уходило на какие-то непонятные инвестиции вроде обновления автопарка руководящего состава. Добавлю, что сделка по продаже была совершенно открытая, каждая вырученная копейка пойдет на ремонт социальной инфраструктуры — это школы, больницы, детские сады.

— Планируете ли продавать "Ижавиа"?

— У компании есть трудности. Мы их прогнозировали. Связаны они в первую очередь с ростом цены на топливо. Помимо этого, "открывая небо" для других авиакомпаний, мы понимали, что, например, с "Аэрофлотом" конкурировать не сможем. Но, принимая это решение, мы в первую очередь думали о комфорте людей и перспективе развития такого важного направления экономики, как туризм. Текущая ситуация в "Ижавиа" под ежедневным контролем. Есть разные сценарии, в том числе привлечение инвестора. Главное, что сегодня руководство авиакомпании выполняет все обязательства перед пассажирами.

— Что еще из местных объектов реализуется крайне неэффективно?

— Реализация объектов неэффективно используемого недвижимого имущества за 2018 год дала в бюджет около 100 млн рублей. Приведу свежий пример. Мы недавно выяснили, что ежегодно платим по 500 тыс. рублей за пионерский лагерь на Каме (село в Сарапульском районе Удмуртии — прим. ТАСС) площадью 3 га. А там не лагерь, а "свои" приезжают шашлык пожарить. Вообще, количество разных МУПов и ГУПов (унитарные государственные и муниципальные предприятия — прим. ТАСС) и их неэффективность — одна из ключевых проблем в республике. И рынок убиваем, закрывая его для конкуренции, и неэффективно используем имущество. Поэтому дорожная карта по развитию конкуренции для нас — инструкция к применению.

— Если говорить о хорошем, какие мероприятия готовите к празднованию 100-летия выдающегося конструктора Калашникова?

— Во-первых, начинаем с Сочинского форума, где наш стенд и многие запланированные наши мероприятия связаны с Калашниковым. Задача — чтобы как можно больше людей вспомнили или узнали о великом конструкторе. В самой республике реконструируем центральную площадь и при поддержке концерна "Калашников" создадим самый современный технопарк для наших талантливых детей и подростков. 100-летие Калашникова будет отмечено и на параде Победы на Красной площади 9 мая 2019 года. Ну и известный режиссер Бодров-старший (советский и российский кинорежиссер Сергей Бодров — прим. ТАСС) в скором времени будет снимать фильм про Калашникова. Этот год является для нас возможностью запустить военно-промышленный туризм.

— А для вас в статусе главы этот год является решающим?

— Да. Я говорил президенту, что 2019 год — это переломный момент, в Удмуртии точно. Если мы сможем изменить отношение предпринимателей к своему делу, а администрации к предпринимателям, тогда есть перспективы на рывок, иначе у нас все время будет бюджет выживания.

О мотивирующих голливудских фильмах, необходимых прорывах и IT-секторе Удмуртии

— Как будете формировать KPI для глав районов? Или они сами будут их формировать?

— Будем формировать вместе. Мы им даем пищу для размышлений, инструкцию, но главы сами должны ее прожить. Помните, как актер Леонардо Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит" дал инструкцию людям, как отвечать на звонки, и сделал их крутыми "сейлами" (менеджеры по продажам — прим. ТАСС).

— Вы считаете, что у вас так тоже получится?

— Что нужно, чтобы сделать такой рывок? Правильно, структурированный продукт и правильная его упаковка. Сейчас у нас 58,3 тыс. зарегистрированных малых и средних предприятий, из которых 55,5 тыс. — это микробизнес. Малые и средние предприятия — всего 2,8 тыс. компаний. Это очень немного. А задействованных в бизнесе у нас чуть больше 200 тыс. человек при том, что трудоспособного населения — в четыре раза больше. К 2024 году задействованных в малом бизнесе должно быть 245 тыс. человек. Для нас в рамках нацпроекта это вполне реалистичная цель.

— Реалистичная цель за счет чего?

— За счет тех же самозанятых предпринимателей, которые сегодня по большей части не легализованы. Мы очень хотим в скором времени войти в пилотный проект по введению специального налогового режима для самозанятых. Помимо этого у нас есть сильный IT-сектор, для которого мы также разрабатываем меры поддержки, и это также повлияет на выполнение задач по нацпроекту МСП.

— IT-cектор в Удмуртии, серьезно?

— Правда. Я тоже сначала не знал. А потом, после моего назначения, мы как-то встретились с бывшим советником президента по развитию интернета Германом Клименко, а он меня поздравляет и говорит про сильный IT-сектор в Удмуртии. Я, честно говоря, потом долго искал в интернете хоть что-то про IT в Удмуртии, но натыкался только на оборонку.

— Как состоялось знакомство с местным IT-сообществом?

— Когда уже в статусе главы начал знакомиться с экономикой. Опять же, случайная встреча с бывшим министром связи Николаем Никифоровым. Я пригласил его посмотреть "на сильный IT-сектор в Удмуртии", он тоже удивился, но приехал. Состоялись встречи с представителями IT-компаний, где выяснилось, что одна из ведущих отечественных систем электронного документооборота и управления бизнес-процессами, Directum, находится в Ижевске. В целом у нас разные оценки доли IT-сектора в ВРП (валовой региональный продукт — прим. ТАСС), но она точно больше 3%. Сейчас в Удмуртии больше 700 IT-компаний, мы одни из лидеров по этому показателю.

— Какие еще конкретные шаги планируется предпринять, чтобы люди ассоциировали Удмуртию с регионом для предпринимателей?

— Во-первых, максимальное упрощение процедур. Сейчас мы конкурируем за внимание предпринимателя и инвестора к нашему региону. Во-вторых, время от решения инвестировать до самой инвестиции должно стать максимально коротким. В-третьих, мы работаем над режимом одного окна с максимальным количеством готовых предложений для бизнеса под ключ. В идеале в поисковом запросе на тему предпринимательства мы должны появляться первой строкой, где при нажатии должно быть конкретное предложение на любой чек. К Питерскому форуму (Петербургский международный экономический форум — прим. ТАСС) должны успеть.

— У вас есть свои личные показатели по развитию бизнеса в регионе?

— Пока нет, но в скором времени будут. Зато у меня есть портфель продуктов наших местных компаний, по которым я, как глава, заключаю сделки. Сегодня в моем портфеле порядка 300 предпринимателей, которым я лично звоню, встречаюсь и отвечаю за них. К примеру, есть продукция компании "Техновек", которая поставляет нефтегазовое оборудование. По моей инициативе сейчас ведутся переговоры по поставкам этого оборудования с Бахрейном и Алжиром. В дальнейшем мои показатели будут измеряться количеством контрактов и сумм. Все это делается для того, чтобы предпринимательство в регионе развивалось максимально быстрыми темпами.

— Для чего так спешить?

— Понимаете, мы (регионы — прим. ТАСС) все находимся в очень жесткой конкуренции. Чтобы инструменты заработали, нужно время. Есть ключевой элемент — желание предпринимателя начать свое дело. А конкурировать нужно сейчас. Когда на форум приезжает глава, намного проще продукт продать, это политика. Мы не можем строить такое количество промышленных парков, как Татарстан, — они этот путь 15 лет назад начали. У нас они тоже появляются, мы видим эту задачу, но это три года и дальше, а мы должны за экономику каждый день бороться. А она складывается в том числе из контрактов, из маленьких производств, из людей, решивших стать предпринимателями. Так и случаются прорывы.

О нефти, подушке безопасности и страхе

— На ваш взгляд, почему в последнее время столько внимания начали уделять развитию малого и среднего бизнеса в стране?

— Сколько будет стоить нефть, сколько мы ее продадим — вполне прогнозируемые показатели. Возвращаясь к началу нашего разговора, возрастающие социальные обязательства нужно выполнять. Поэтому надо развивать бизнес. Инструментов много: тут и Корпорация МСП, и Фонд развития моногородов, и Фонд развития промышленности, а также банки и микрофинансовые организации. Если говорить о том, какое значение имеет малый бизнес для нас, то приведу простой пример. У нас большой процент занятости в малом бизнесе и нормальные объемы ВРП, но от суммы налогов мы все-таки зависим, в особенности от прибыли крупных предприятий. Так вот, одна такая компания немножко провалилась, и это "немножко" стоило нам 2 млрд рублей. Мы их компенсировали именно за счет деятельности малых и средних компаний. Для меня малый и средний бизнес — это подушка безопасности.

— Что-то сегодня мешает развитию бизнеса в Удмуртии?

— Почти ничего. Система получения документов, конечно, не отстроена, но мы этим занимаемся. Второе — мы хорошо модерируем ситуации, когда у предпринимателей, которые платят налоги, возникают проблемы с контрольно-надзорными или правоохранительными органами. Сейчас количество таких обращений сократилось, потому что каждый предприниматель со своей проблемой может напрямую написать мне в Facebook (крупнейшая социальная сеть в мире — прим. ТАСС). Еще раз отмечу, что я и моя команда абсолютно открыты к прямому диалогу с бизнесом. Кроме того, мне пишут, что за счет внимания со стороны главы региона местный малый бизнес стал действительно счастливее. И это здорово. Это прекрасная мотивация двигаться дальше.

— Нет страха чего-то не выполнить?

— Я боюсь только, когда на велосипеде с горы лечу со скоростью 70 км/ч. Все остальное меня просто заводит. И хорошо, что у меня такая же команда. Тот же Михаил Хомич (постоянный представитель главы Удмуртии при президенте РФ — прим. ТАСС) — сумасшедший в самом хорошем смысле этого слова: если ему отказали, он не отступит и своего точно добьется. А еще на эту тему есть классная книга — "Принципы. Жизнь и работа" Рэя Далио (американский бизнесмен и миллиардер, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater — прим. ТАСС). Там есть такие хорошие тезисы, как, например, "не дайте предположениям стать стоп-факторами в достижении цели". Поэтому если я буду зацикливаться на обстоятельствах, то упущу возможность их изучить, а затем выполнить цель. А времени не так много, чтобы тратить его еще и на страхи.

— Кстати, как спортивные успехи?

— 1 июля 2018 года я все-таки сделал третий Ironman (соревнования по триатлону на длинную дистанцию — прим. ТАСС). Сегодня не могу сказать, что все идет по плану. Но стараюсь находить время на тренировки. Удалось сократить время, которое трачу на гаджеты. Если не тратить время на социальные сети и мессенджеры, можно найти время на подготовку. Проверьте — у вас в телефоне есть функция "посмотреть экранное время", и за то время, что вы ежедневно проводите в своем смартфоне, можно провести полноценную тренировку. Насчет предстоящих стартов — 24 марта в Ижевске пройдет Международный лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой — настраивался на него, но пока готов только на 10 км. А по триатлону определюсь в ближайшее время.

Беседовали Георгий Каптелин и Юлия Ермилова