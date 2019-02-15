Мутко: нацпроекты разрабатывались на основе проекта Стратегии пространственного развития

Одним из важнейших событий Российского инвестиционного форума в 2019 году стала новость о подписании Стратегии пространственного развития. О том, как этот документ синхронизирован с 12 национальными проектами, а также о ситуации на рынке ипотеки в интервью на стенде ТАСС на полях Российского инвестиционного форума рассказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. — Виталий Леонтьевич, председатель правительства на форуме сообщил, что подписал стратегию пространственного развития. Что это значит, и когда начнется большая работа по интегрированию стратегии в структуру нацпроектов? — Большая работа уже начата, потому что нацпроекты уже разрабатывались на основе проекта стратегии. Теперь, после подписания стратегии, наша задача — в течение трех месяцев сделать план ее реализации. Мы поставили очень жесткие сроки на отбор конкретных мероприятий. Стратегия описывает нашу страну: демографическую ситуацию, перемещение рабочей силы, структуру экономики. Каждый субъект Российской Федерации в этой стратегии себя найдет. Она очень четко определила преимущественную специализацию каждого региона, чтобы, например, соседние области не конкурировали между собой за рынок сбыта, не возводили похожих по профилю производств, например.

Мы впервые вводим такое понятие — макрорегионы, геостратегические регионы, и стратегия разбила всю страну на 12 таких макрорегионов, как Дальний Восток, Северный Кавказ, Арктическая зона и так далее. Каждый из типов регионов получает свой инструмент поддержки — село, малые города, моногорода, крупные агломерации

А уже утвержденный комплексный план магистральной инфраструктуры должен материализовать стратегию, снимая инфраструктурные ограничения. Речь идет о возведении объездных дорог вокруг городов, скоростных магистралей, расширении и углублении портов, строительстве почти 50 современных аэропортов. Приведу в пример Кавминводы: в стратегии говорится, чтобы его посещали ежегодно три и более миллиона человек. Значит, нужно сделать так, чтобы им было удобно добраться до курорта, построить современный аэропорт, хорошую дорогу, чего сейчас там нет. И если мы определили стратегией такие цели, значит будем инвестировать средства в их достижение. — Как вы в целом оцениваете дискуссию вокруг реализации нацпроектов на форуме в Сочи? — Дискуссия — важный этап, но уже пора приступить к активной реализации. Есть главные цели, от которых мы не можем уйти. Одна из них — это те же 5 млн семей, которые должны улучшить свои жилищные условия к 2024 году. Также крайне важно создать систему непрерывного расселения аварийного жилья и превышения расселения к появлению нового. А дальше мы по ходу реализации нацпроекта с каждым субъектом будем совместно уточнять параметры. Пока у нас в нацпроекте заложены по некоторым статьям базовые показатели прошлого года. А нам надо видеть, как развивается регион, о чем и говорил сегодня председатель правительства в части стратегии пространственного развития. От слов "национальный проект" мы переходим к определенным делам.

Если мы берем какой-то город — а у нас 1114 городов плюс три города федерального значения, — то мы оцениваем индекс качества его среды, смотрим, какие параметры слишком низкие, и решаем, как будем поднимать в ближайшие пять лет

— В ходе выступления на форуме вы сказали, что отдельные количественные параметры нацпроекта "Жилье и городская среда" могут меняться. Какие параметры имелись в виду — выдача ипотеки, объемы ввода жилья? — Конечно, имелся в виду объем ввода. Председатель правительства уже утвердил Стратегию пространственного развития. При ее разработке мы говорили о том, что развитие региона зависит от его роли, географии и демографической ситуации. Например, у ряда регионов есть определенный объем нового жилья, но оно плохо продается. Значит, нам нужно понять, что же в этом регионе происходит. И, естественно, мы сейчас с каждым субъектом будем на эту тему говорить — как минимум уточнять показатели нацпроекта. — Вы сказали по поводу ипотечной ставки в своем выступлении в ходе форума, что есть прогнозы как по ее снижению, так и дальнейшему росту в среднесрочной перспективе. Могут ли быть изменены параметры нацпроекта "Жилье и городская среда" в случае ее роста? — Я сказал, что мы стартуем с этим нацпроектом в сложное время для отрасли. Естественно, и на Госсовете, и сегодня дискуссия была о том, что основным драйвером развития строительной отрасли раньше были личные средства граждан, инвесторов, вложенные в долевое строительство жилья. И, безусловно, одним из важных источников средств для вложений была ипотека.

Мы видели, что как только ставка начинает снижаться, происходит рост объемов выдачи ипотеки. Ставка впервые за последние годы опустилась ниже 10%, и люди взяли 1,5 млн ипотечных кредитов рекордным объемом — 3 трлн рублей. Если эта ставка начнет откатываться назад, то рост, конечно, замедлится. Мы проанализируем итоги января-февраля, посмотрим на динамику ставки. Конечно, все зависит от макроэкономических показателей, но, конечно, нужно сбалансировать спрос. — Они могут измениться в меньшую сторону? — Конечно. Мы видим, что сегодня 70% жилья строятся в 21 регионе. Мы должны видеть потенциал каждого субъекта исходя из стратегии. — Изучали ли вы предложение Банка России об ипотечных каникулах для заемщиков, и какова ваша позиция по этому вопросу? — По ипотечным каникулам — действительно, сейчас Банк России разрабатывает такой законопроект. Речь идет об ипотечных заемщиках, которые попали в трудную жизненную ситуацию, — будь то болезнь или потеря места работы. Президенту эта идея была озвучена в ходе недавнего президиума Госсовета в Казани, и он ее поддержал. — Когда он может быть принят? — Я думаю, что он может быть принят в весеннюю сессию, так как, напомню, президент идею поддержал. Но, разумеется, нам надо еще раз более углубленно проработать эту тему. — Про трагедию в Магнитогорске: на какой стадии исполнение поручения об устранении последствий? — До середины марта пройдет экспертиза дома, будет принято решение, в каком он состоянии, аварийный или не аварийный. А дальше будем действовать исходя из этого решения. — На полях форума у вас прошла встреча с финалистами образовательной программы "Архитекторы.рф". Будете ли применять знания этих людей для решения таких задач? — У нас очень мало профессиональных управленцев, архитекторов, урбанистов, словом, тех, кто может грамотно подходить к использованию тех небольших средств, которые выделяются на создание общегородских пространств, проектов комплексного освоения территории. Поэтому мы всячески будем поддерживать эту программу, и председатель правительства ее тоже поддержал. Единственное, нам нужно подумать, как мы ее будем финансировать, это поручение уже дано. Но председатель правительства прав в том, что нам надо не проводить эту работу в одном месте, но и развивать местные центры компетенций на базе уже существующей системы строительно-архитектурного образования. Но в целом идея очень хорошая. Ребята говорят о том, что они получают огромные новые знания, возвращаются в свои регионы и реализуют их в своих городах.

Например, в Ханты-Мансийске есть местная программа, когда после сноса аварийного жилья территорию не застраивают, а объявляют конкурс среди молодых архитекторов на лучшую концепцию благоустройства общественного пространства, которая выбирается голосованием жителей