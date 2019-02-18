Гендиректор "Звезды": начнем строить новый атомный ледокол "Лидер" в 2020 году

Масштабный проект по строительству судоверфи "Звезда" реализуется в городе Большой Камень на Дальнем Востоке. Первая часть производственных мощностей верфи введена в эксплуатацию в 2016–2017 годах, в настоящее время с опережением графика на год строится самый большой в России сухой док. Новый комплекс будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. О ходе реализации проекта, применяемых технологиях, подготовке к строительству головного атомного ледокола "Лидер" в интервью ТАСС рассказал гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко.
— Государство инициировало масштабный и трудоемкий проект по строительству судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке. Какие главные цели оно преследовало?
— Развитие отечественного судостроения — это государственный подход. В ходе реализации проекта строительства ССК "Звезда" уже на современном этапе созданы тысячи новых рабочих мест, привлечены передовые технологии и компетенции. Проект способствует развитию промышленности и науки, дает мультипликативный эффект для экономики всей страны. Кроме того, государство, крупнейшие российские компании приступили к активному освоению шельфовых проектов и развитию Северного морского пути.
Многократно возросла потребность в современных судах, в том числе ледового класса, платформах и другой морской технике. Это также является частью плана развития Дальнего Востока, где в отличие от Балтики можно строить крупнотоннажные суда. Здесь незамерзающая бухта и выход в Японское море. Также проект дает возможность получить независимость от различного рода санкций, заместить импортную продукцию отечественной, конкурентоспособной как по техническим характеристикам, так и по цене. Кроме того, сейчас идет развитие Северного морского пути, где будут ходить суда под российским флагом.
— Одним из участников консорциума, созданного для строительства судоверфи, стала "Роснефть". Почему "Роснефти" важна реализация этого проекта?
— "Роснефть" — крупнейшая нефтедобывающая компания, активно использует в своей деятельности суда и морскую технику, активно развивает шельфовое направление. Продукция судоверфи в первую очередь ориентирована на нефтегазовые проекты по добыче, переработке, хранению и транспортировке нефти и природного газа.
Кроме того, мы выходим на новый уровень, начинаем строить более современные суда. "Афрамаксы", которые построит ССК "Звезда", будут работать на газомоторном топливе. Начиная с 2020 года вводятся новые требования, в ряде регионов ужесточаются требования к уровню выбросов. Нефтекомпании заинтересованы в получении таких судов.
— Как правительство оказывает поддержку проекта?
— На Дальнем Востоке в городском округе Большой Камень создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Большой Камень". Льготы и преференции для резидентов ТОСЭР включают в себя обнуление налогов на прибыль, на имущество, на землю на первые пять лет, а также ввозные и вывозные таможенные пошлины.
На десять лет снижаются тарифы страховых взносов до 7,6%. Есть ускоренный порядок возмещения НДС — десять дней, возможность льготного получения земли и льготные ставки на ее аренду и выкуп, приоритетное подключение к объектам инфраструктуры.
— Строительство инфраструктуры на "Звезде" идет опережающими темпами. Когда будет спущено на воду первое судно? Это будет "Афрамакс"?
— Спуск первого танкера запланирован на 2019 год, это будет судно снабжения ледового класса. Первый "Афрамакс" будет построен в 2021 году. В настоящее время в портфеле заказов судоверфи контракты на производство 37 судов. Во втором полугодии 2018 года портфель заказов "Звезды" вырос на 42%, работа по заключению новых контрактов продолжается. До 2035 года планируется довести портфель заказов до 178 судов. Якорным заказчиком является "Роснефть", разместившая заказ на 26 судов, в том числе 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса "Афрамакс".
"Газпром" заказал три судна снабжения, одно судно для перевозки буровых бригад и одно многофункциональное судно обслуживания морского добычного комплекса. "Росморпорт" заказал один мелкосидящий ледокол. Также контракт предусматривает опцион еще на три аналогичных судна. "Совкомфлот" заказал два танкера класса "Афрамакс" и три среднетоннажных танкера класса MR.
— Очевидно, что портфель заказов "Звезды" растет, но судоверфь ведет работу в условиях жесткой конкуренции с зарубежными судоверфями. В чем преимущество "Звезды"?
— Все крупнейшие верфи Кореи, которые являются в настоящее время лидерами судостроения, строились в 1970-х годах, проектные решения закладывались тогда же. ССК "Звезда" проектируется и строится в XXI веке с применением самых передовых технологических и цифровых решений. Таким образом, наше преимущество в первую очередь в технологиях.
Еще одно преимущество для российских заказчиков — это льготы, которые они могут получать при реализации заказов на российской верфи. Заложенные при строительстве новые технологические решения позволяют максимально автоматизировать производственные процессы и управление. Все это способствует оптимизации и удешевлению производства. Кроме того, примененная на ССК "Звезда" крупносекционная сборка позволяет одновременно строить на верфи и спускать на воду крупнотоннажные суда и офшорные объекты массой до 40 тыс. тонн. Мы сможем составить конкуренцию западным коллегам по качеству, по цене и по срокам выполнения заказов.
Американская практика, к примеру, предусматривает, что суда, перевозящие углеводороды с месторождений на Аляске, должны быть американского производства. И это — закон, который не оспаривается. Заметим, что производство современного танкера типа "Афрамакс" в Америке в три раза дороже, чем в России. И это никого не смущает. В Японии 90% флота строится на национальных верфях, хотя стоимость строительства на 25−30% выше, чем в соседней Корее. Корейское правительство открыто субсидирует свои верфи, в том числе и убыточные, выслушивает нотации ВТО о создании неконкурентной среды, но не обращает на них внимания. Поддержка судостроения — краеугольный камень национальной промышленной политики.
— Судоверфь "Звезда" получила заказ на строительство линейки атомных ледоколов "Лидер". Какая подготовка сейчас ведется к старту строительства?
— Подготовительная работа по реализации проекта создания головного и двух серийных атомных ледоколов проекта 10510 ЛК-120 "Лидер" идет в соответствии с указанием президента Российской Федерации и поручениями правительства РФ.
Финансирование строительства головного атомного ледокола "Лидер" предусматривается из федерального бюджета. Однако с целью своевременного начала работ по созданию ледокола компания подтвердила готовность финансирования "нулевого" этапа разработки рабоче-конструкторской документации.
Такой подход может позволить компании вовремя открыть финансирование "нулевого" этапа до заключения государственного контракта, что обеспечит возможность начала строительства головного атомного ледокола "Лидер" с 2020 года.
— Нужна ли дополнительная инфраструктура на "Звезде" для реализации проекта? Если да, то какая и в какие сроки она будет возведена? Сколько инвестиций потребует, за счет каких средств будет идти финансирование?
— На данном этапе идет работа по оценке требуемых специализированных мощностей и проработка проектной технологии будущего строительства.
— Росатом и "Новатэк" договорились о строительстве ледоколов на СПГ. Готова ли "Звезда" принять заказ, ведутся ли переговоры?
— ССК "Звезда" строит суда, соответствующие самым современным требованиям. "Афрамаксы", которые строятся на судоверфи, будут работать на газомоторном топливе. Судостроительный комплекс "Звезда" обладает такими возможностями, оснащен всем необходимым оборудованием для выполнения соответствующих заказов. Среди уникальных технологий можно выделить высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные технологии проверочных работ на основе бесконтактных измерений и 3D-моделирования. Применяемая на "Звезде" технология крупноблочной сборки позволяет одновременно строить на верфи и спускать на воду крупнотоннажные суда и морскую технику.
Беседовала Юлия Темерева