Гендиректор "Звезды": начнем строить новый атомный ледокол "Лидер" в 2020 году

Масштабный проект по строительству судоверфи "Звезда" реализуется в городе Большой Камень на Дальнем Востоке. Первая часть производственных мощностей верфи введена в эксплуатацию в 2016–2017 годах, в настоящее время с опережением графика на год строится самый большой в России сухой док. Новый комплекс будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. О ходе реализации проекта, применяемых технологиях, подготовке к строительству головного атомного ледокола "Лидер" в интервью ТАСС рассказал гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко. — Государство инициировало масштабный и трудоемкий проект по строительству судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке. Какие главные цели оно преследовало? — Развитие отечественного судостроения — это государственный подход. В ходе реализации проекта строительства ССК "Звезда" уже на современном этапе созданы тысячи новых рабочих мест, привлечены передовые технологии и компетенции. Проект способствует развитию промышленности и науки, дает мультипликативный эффект для экономики всей страны. Кроме того, государство, крупнейшие российские компании приступили к активному освоению шельфовых проектов и развитию Северного морского пути. Многократно возросла потребность в современных судах, в том числе ледового класса, платформах и другой морской технике. Это также является частью плана развития Дальнего Востока, где в отличие от Балтики можно строить крупнотоннажные суда. Здесь незамерзающая бухта и выход в Японское море. Также проект дает возможность получить независимость от различного рода санкций, заместить импортную продукцию отечественной, конкурентоспособной как по техническим характеристикам, так и по цене. Кроме того, сейчас идет развитие Северного морского пути, где будут ходить суда под российским флагом. — Одним из участников консорциума, созданного для строительства судоверфи, стала "Роснефть". Почему "Роснефти" важна реализация этого проекта? — "Роснефть" — крупнейшая нефтедобывающая компания, активно использует в своей деятельности суда и морскую технику, активно развивает шельфовое направление. Продукция судоверфи в первую очередь ориентирована на нефтегазовые проекты по добыче, переработке, хранению и транспортировке нефти и природного газа.

Государство, крупнейшие российские компании приступили к активному освоению шельфовых проектов и развитию Северного морского пути. Многократно возросла потребность в современных судах, в том числе ледового класса, платформах и другой морской технике

Кроме того, мы выходим на новый уровень, начинаем строить более современные суда. "Афрамаксы", которые построит ССК "Звезда", будут работать на газомоторном топливе. Начиная с 2020 года вводятся новые требования, в ряде регионов ужесточаются требования к уровню выбросов. Нефтекомпании заинтересованы в получении таких судов. — Как правительство оказывает поддержку проекта? — На Дальнем Востоке в городском округе Большой Камень создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Большой Камень". Льготы и преференции для резидентов ТОСЭР включают в себя обнуление налогов на прибыль, на имущество, на землю на первые пять лет, а также ввозные и вывозные таможенные пошлины. На десять лет снижаются тарифы страховых взносов до 7,6%. Есть ускоренный порядок возмещения НДС — десять дней, возможность льготного получения земли и льготные ставки на ее аренду и выкуп, приоритетное подключение к объектам инфраструктуры. — Строительство инфраструктуры на "Звезде" идет опережающими темпами. Когда будет спущено на воду первое судно? Это будет "Афрамакс"? — Спуск первого танкера запланирован на 2019 год, это будет судно снабжения ледового класса. Первый "Афрамакс" будет построен в 2021 году. В настоящее время в портфеле заказов судоверфи контракты на производство 37 судов. Во втором полугодии 2018 года портфель заказов "Звезды" вырос на 42%, работа по заключению новых контрактов продолжается. До 2035 года планируется довести портфель заказов до 178 судов. Якорным заказчиком является "Роснефть", разместившая заказ на 26 судов, в том числе 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса "Афрамакс".

Проект дает возможность получить независимость от различного рода санкций, заместить импортную продукцию отечественной, конкурентоспособной как по техническим характеристикам, так и по цене

"Газпром" заказал три судна снабжения, одно судно для перевозки буровых бригад и одно многофункциональное судно обслуживания морского добычного комплекса. "Росморпорт" заказал один мелкосидящий ледокол. Также контракт предусматривает опцион еще на три аналогичных судна. "Совкомфлот" заказал два танкера класса "Афрамакс" и три среднетоннажных танкера класса MR. — Очевидно, что портфель заказов "Звезды" растет, но судоверфь ведет работу в условиях жесткой конкуренции с зарубежными судоверфями. В чем преимущество "Звезды"? — Все крупнейшие верфи Кореи, которые являются в настоящее время лидерами судостроения, строились в 1970-х годах, проектные решения закладывались тогда же. ССК "Звезда" проектируется и строится в XXI веке с применением самых передовых технологических и цифровых решений. Таким образом, наше преимущество в первую очередь в технологиях. Еще одно преимущество для российских заказчиков — это льготы, которые они могут получать при реализации заказов на российской верфи. Заложенные при строительстве новые технологические решения позволяют максимально автоматизировать производственные процессы и управление. Все это способствует оптимизации и удешевлению производства. Кроме того, примененная на ССК "Звезда" крупносекционная сборка позволяет одновременно строить на верфи и спускать на воду крупнотоннажные суда и офшорные объекты массой до 40 тыс. тонн. Мы сможем составить конкуренцию западным коллегам по качеству, по цене и по срокам выполнения заказов. Американская практика, к примеру, предусматривает, что суда, перевозящие углеводороды с месторождений на Аляске, должны быть американского производства. И это — закон, который не оспаривается. Заметим, что производство современного танкера типа "Афрамакс" в Америке в три раза дороже, чем в России. И это никого не смущает. В Японии 90% флота строится на национальных верфях, хотя стоимость строительства на 25−30% выше, чем в соседней Корее. Корейское правительство открыто субсидирует свои верфи, в том числе и убыточные, выслушивает нотации ВТО о создании неконкурентной среды, но не обращает на них внимания. Поддержка судостроения — краеугольный камень национальной промышленной политики. — Судоверфь "Звезда" получила заказ на строительство линейки атомных ледоколов "Лидер". Какая подготовка сейчас ведется к старту строительства? — Подготовительная работа по реализации проекта создания головного и двух серийных атомных ледоколов проекта 10510 ЛК-120 "Лидер" идет в соответствии с указанием президента Российской Федерации и поручениями правительства РФ. Финансирование строительства головного атомного ледокола "Лидер" предусматривается из федерального бюджета. Однако с целью своевременного начала работ по созданию ледокола компания подтвердила готовность финансирования "нулевого" этапа разработки рабоче-конструкторской документации.

Еще одно преимущество для российских заказчиков — это льготы, которые они могут получать при реализации заказов на российской верфи. <...> Мы сможем составить конкуренцию западным коллегам по качеству, по цене и по срокам выполнения заказов