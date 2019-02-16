Андрей Чибис: банк решений "Умного города" переведут на японский для инвесторов из Азии

Российский ресурс о лучших практиках в области цифровизации городского хозяйства будет переведен уже на четвертый - на этот раз японский язык, чтобы удовлетворить интерес иностранных инвесторов к отечественным разработкам в этой области. Об этом, а также о том, как органы госжилинспекции будут контролировать "мусорную реформу", в интервью ТАСС рассказал замглавы Минстроя, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

— Андрей Владимирович, можно ли сказать, что нынешний Российский инвестиционный форум - первая крупная конгрессная площадка, где появился собственный стенд "Умного города"?

— Да, в прошлом году на Сочинском форуме мы проводили сессию "Умный город - новое качество жизни". И тогда мы только размышляли, как бы сделать так, чтобы и Россия начала активно заниматься темой Smart City. Сегодня, по истечении года, мы фиксируем результат: федеральный проект сформирован, что такое "Умный город" и как его построить в России - нам предельно понятно. Это уже не просто идеи - в каждом регионе подготовлены региональные паспорта проектов, и до конца февраля они будут утверждены, а собственно региональные программы будут утверждены в конце марта. У нас заработал банк решений "Умного города", и мы сами удивились количеству апробированных решений, которыми мы обладаем. В нем уже размещено более двухсот решений, которые города реально попробовали. И чем больше мы об этом говорим, показываем практики, тем выше активность наполнения этого банка.

— Как межведомственный проект "Умный город" интегрирован в нацпроекты и как на его исполнение окажет влияние Стратегия пространственного развития?

— Проект "Умный город" - отраслевой, реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", и также в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Подход очень простой. Мы выделяем деньги на городскую среду, это очень серьезные ресурсы, обязанностью субъектов федерации является не только реализация мероприятий, связанных с благоустройством, но и реализация мероприятий, связанных с цифровизацией городского хозяйства. Если эти мероприятия не реализованы, значит, соглашение о выделении субсидии не выполнено, и следуют соответствующие штрафные санкции. То есть выполнение мероприятий по "Умному городу" будет учтено при выделении объема средств на следующий год. Второе - мы дадим субъектам право тратить средства из большой субсидии на горсреду, как раз на цифровую интеграцию - конечно, ограничив набор мероприятий и размер трат. Например, первый шаг, который, мы считаем, нужно сделать всем - это внедрение цифровой платформы, направленной на вовлечение людей в принятие решений по вопросам городского хозяйства. Это мероприятие указано в наших базовых требованиях к умным городам, стандарте, который подготовлен, обсужден и в ближайшие дни будет утвержден. Необходимо, чтобы граждане могли обратить внимание властей на ключевые проблемы не в режиме письменной жалобы, а в режиме сигнала через смартфон, или сайт.

— Будет ли использоваться опыт таких приложений, как "Добродел", "Активный гражданин"?

— Конечно. Более того, именно через подобную платформу должно проводиться рейтинговое голосование по проектам благоустройства. И самое главное, что внедрение этого всего позволит синхронизировать и обеспечить другой уровень эффективности работы городских служб. Что касается опыта, мы акцент делаем не на изобретении новых приложений (хотя не запрещаем и такой подход), а на тиражировании лучших практик, часть из них уже размещена в нашем банке решений "Умного города". Более того, тиражирование не просто экономит деньги, но и радикально сокращает время разработки.

Опыт показывает, что эту платформу можно внедрить за 2-3 месяца при активной работе. Согласно требованиям нацпроекта, такие платформы должны появиться в регионах уже до конца этого года, а до конца 2020 года должны работать в полном объеме и соответствовать всем функциональным требованиям. То есть мы специально даем два шага, и уже даем на это деньги. Сейчас такие приложения есть уже почти в 50 субъектах - в том или ином виде, не везде в том формате, как это необходимо, но это важно, что наработки есть.

— Можно ли сказать, что решения "Умного города" будут применяться в реализации проекта в части формирования комфортной городской среды?

— Один из показателей майского указа - это вовлечение не менее 30% жителей, достигших 14 лет, в принятие решений по городскому устройству. Понятно, что это должно происходить не только через урны для голосования, а как я уже сказал с помощью цифровых платформ и мобильных сервисов. И для многих это более удобная форма участия в процессах благоустройства.

— Вы также являетесь главным государственным жилинспектором. В связи с этим вопрос: следят ли органы госжилинспекций за ситуацией в регионах в связи с изменением системы платежей мусор?

— Следят. Задача Госжилинспекции - контролировать все, что связано с корректностью платежей. С одной стороны, идет четкий и внимательный мониторинг, и разбирательства по каждой жалобе. С другой стороны - руководители жилищных инспекций проинструктированы на предмет того, что с учетом запуска мусорной реформы, введения нового коммунального платежа, должна быть проведена работа с региональными операторами по вывозу отходов, региональными и местными властями, для того, чтобы платежи были корректны. Поэтому, безусловно, в эти месяцы - это одна из ключевых задач наших коллег в регионах. Коллеги на местах достаточно профессиональны, в том числе с точки зрения методологии проверки корректности начислений.

— Какие решения по безопасности будут в рамках "Умного города?" Сколько будет стоить внедрение системы распознавания лиц?

— Главный приоритет - общественная безопасность, то есть безопасность на улицах и все, что с ней связано. Второй - экобезопасность, чтобы город был оснащен соответствующими датчиками для мониторинга среды, и чтобы часть этих данных была отрыта. Третий - предотвращение чрезвычайных ситуаций, а также управление ими в случае возникновения.

В плане общественной безопасности, речь идет, в первую очередь, об "умном" видеонаблюдении: аналитика, распознавание лиц, распознавание критических ситуаций. Для этого нужен, во-первых, адекватный софт, программное обеспечение, во-вторых, сами камеры с соответствующим уровнем разрешения. Сколько это будет стоить сейчас сказать невозможно, потому что текущий уровень оснащения этими камерами в разных городах разное. Конечно, очевидно, что некоторое время назад эти технологии были недоступны, но сейчас они сильно подешевели просто из-за другого уровня развития технологий - и показали свою эффективность, например, во время чемпионата мира по футболу у нас, а также в других странах, например, в Китае. Это радикально новый уровень безопасности, на котором выявляются правонарушители, которых разыскивают; можно найти пропавшего человека - просто проследить его путь. Это важно, потому что значительная часть людей пропадает в мегаполисах. Сейчас, даже если камеры есть, невозможно отследить все 80 тыс. камер без аналитики. Российские компании - одни из самых конкурентоспособных в этой сфере, те программные продукты, которые есть у наших разработчиков, продаются во всем мире, то есть нам не нужно покупать "не наше".

Вообще, история со смарт-решениями - это целый набор блоков. Например, коммунальное хозяйство. У нас в банке решений "Умного города" есть апробированная технология, которая позволяет системно сокращать сроки отключения горячей воды. Этот пилот был отработан в трех регионах. Системы за счет ускоренной замены оборудования и разумного планирования работ позволяет существенно ускорить работы. Более того, это выгодно и самим ресурсникам, потому что, когда люди не получают в квартиру горячую воду, они не платят за нее.

— Вы будете обсуждать вопросы налоговых льгот для российских IT-компаний, которые будут заниматься решением задач для "Умного города"?

— Это задача обсуждается в рамках программы "Цифровая экономика" не только для IT-компаний, которые занимаются IT-решениями для городов. Блок цифровизации городского хозяйства занимает важное место в контексте цифровой экономики. "Банк решений" уже работает на трех языках - русский, английский, французский, а в скором времени заработает и на японском, так как много решений стали интересны для наших партнеров, и западных, и из Азии. Это мостик, чтобы технологии экспортировать, а не как мы привыкли - импортировать.

— Что можно сказать о международном сотрудничестве по развитию городского хозяйства в целом?

— Мы ведем плотную работу с Европейской экономической комиссией ООН, с ООН-Хабитат, организацией, отвечающей за глобальное развитие городов. Более того, мы договорились с ЕЭК ООН, что Национальный Центр компетенций "Умный город" станет центром компетенций умных городов и в рамках Европейкой экономической комиссии. В ближайшем будущем планируется подписание соответствующего меморандума. На его базе также планируется запуск совместной программы обучения с Академией госслужбы. Программа в РАНХИГС по "Умному городу" уже в высокой степени готовности. Планируем в ближайшее время ее запустить. Информационная интервенция - принципиально важна.

Беседовала Елена Мишина