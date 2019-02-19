Дмитрий Алхазов: маркировка может стать драйвером для снижения цен на товары

В России сегодня реализуется масштабный проект по маркировке различных товаров. С марта 2019 года стартует цифровая маркировка сигарет, а также эксперименты сразу в нескольких отраслях: легкая промышленность, парфюмерия, фотоаппараты, шины. Ожидается, что к 2024 году будет создана национальная система маркировки и прослеживания, которую по модели государственно-частного партнерства реализует Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). О готовности отраслей к пилотным проектам, возможных затратах и выгодах маркировки в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал исполнительный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов.

— Дмитрий, согласно постановлению правительства, с 1 марта начнется обязательная маркировка табака. Насколько все звенья процесса готовы к запуску?

— С 1 марта открывается регистрация для всех участников индустрии в системе, с 1 июля прекращается выпуск продукции, непромаркированной кодом "Честного знака" (национальная система цифровой маркировки — прим. ТАСС), реализация немаркированных остатков на кассах прекращается в июле 2020 года. Пилотный режим продемонстрировал, что все звенья инфраструктуры — от выпуска продукции и нанесения кодов на производстве до дистрибуции товара и продажи на кассе — работают успешно. Все этапы реализованы в системе и оттестированы в реальных условиях.

— Также с 1 марта запланированы эксперименты по маркировке еще несколько товарных групп — фотокамер, парфюмерии, шин, легкой промышленности. Как ведется подготовка участников эксперимента к запуску пилотов?

— Мы уже, не дожидаясь официального старта, работаем с отраслями, обследуем производственные площадки, делаем рекомендации по техническим решениям. То есть делимся своей экспертизой, которая постоянно накапливается, потому что мы, как оператор системы, проходим индустрию за индустрией с новыми производителями, для которых маркировка пока что новый бизнес-процесс. Так, например, производителям парфюмерии мы предлагаем технологические решения, которые внедрены в фармацевтике, потому что форма упаковки, ее материал и скорость производства часто сопоставимы. При этом выбор технического решения всегда остается за производителем.

— От чего зависит выбор той или иной технологии?

— Отрасли отличаются объемами производства, скоростями, уровнем автоматизации. Например, если говорить о табаке, то это 15 млрд пачек в год, соответственно, здесь высокие скорости производства. На таких линиях требуется определенный класс оборудования нанесения кодов. Совершенно иначе все обстоит в легкой промышленности, в частности, обуви: там не везде автоматизированная сборка, не везде требуются дорогие поточные решения, во многих случаях это можно делать просто ручным методом — распечатывается стикер с кодом и наклеивается на коробку. Для каждой из индустрий есть свои наиболее оптимальные решения.

— Представители некоторых товарных групп говорят, что внедрение системы вызовет существенные расходы у производителей, что в конечном итоге будет переложено на покупателя путем повышения цен.

— Возьму на себя ответственность говорить, что такие комментарии вызваны тем, что люди пока недостаточно погрузились в технологию и не так много знают про маркировку и прослеживаемость, поэтому пока страдают от неоправданных фобий. Мы вообще не исходим из того, что маркировка приведет к удорожанию товаров. С одной стороны, действительно, производителям и участникам оборота придется понести определенные расходы на внедрение маркировки у себя на предприятиях. При этом часть элементов системы финансирует ЦРПТ за свой счет, как частный партнер. В частности, так называемый регистратор эмиссии, который формирует коды и отдает их на производство для нанесения. Участие производителя в процессе маркировки — это не односторонний процесс: с одной стороны, он инвестирует в модернизацию своих производств, с другой стороны, у него появляется доступ к информации о том, как движется его товар по сети.

— Какие эффекты от этого получает производитель?

— Во-первых, как только производитель начинает понимать с какой скоростью, с каким распределением по географии и другим критериям реализуется товар, ему становится легче планировать производство и отгрузку. Это прямым образом влияет на оборачиваемость капитала.

Во-вторых, важно понимать, что маркировка — это не просто набор сведений, который являет собой уникальный номер упаковки. В ряде категорий по инициативе участников процесса мы рассматриваем обогащение кода другими полезными сведениями. Например, по молочной индустрии это может быть срок годности. Соответственно, заложенный срок годности в машиночитаемой форме дает действенный инструмент борьбы с объемами просроченной продукции. Сегодня продукция, которая не реализуется из-за истечения срока годности, является существенной частью оборота.

И самый главный драйвер в том, что легальный бизнес получает возможность расширить свою долю за счет ухода с рынка тех, кто работает в серую. Потратился на оборудование — увеличил долю рынка. В связи с этим мы говорим о том, что маркировка может стать драйвером для снижения цен на товары, но точно не драйвером их роста.

— В СМИ периодически появляется информация об обсуждении маркировки в самых различных группах — от кабельной продукции до цемента. Приходят ли вам в ЦРПТ аналогичные запросы и насколько компании интересны новые товарные группы, не вошедшие в постановления правительства?

— У нас к этому такой подход: разрабатывая архитектуру платформы, мы исходили из того, что система будет централизована и едина для всех товарных групп. Были разные мнения, как правильно это делать, подобных примеров в других странах не было. Но мы пошли по этому пути, и поэтому внедрение нашей системы в любой новой товарной группе становится существенно проще. Нет необходимости каждый раз заново разрабатывать базовый инструмент — он готов. Максимум, что потребуется сделать, это изменить определенные бизнес-процессы, свойственные конкретной индустрии. Это не потребует существенных затрат времени и сил, потому что базовая логика системы будет той же.

— То есть, если к вам обратятся, например, производители цемента с просьбой о реализации системы маркировки в отрасли, вы возьметесь?

— Мы готовы к быстрому внедрению в любых индустриях. Если к нам обратятся производители цемента, будет на то воля Минпромторга, как куратора, и будут определены сроки и правила игры, мы с легкостью и за достаточно короткое время внедрим систему. Цемент — это товарная категория, где фасованных единиц продукции в штуках существенно меньше, чем, например, в табаке. А самое главное, технологии нанесения кода, как ни странно это звучит, будут, на мой взгляд, в чем-то даже проще, чем в той же фармацевтике или табачной продукции.

Беседовала Елена Пшенникова