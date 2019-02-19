Замглавы департамента горимущества Москвы: доход бюджета от аренды достигает 1 млрд рублей

Первый заместитель главы столичного департамента городского имущества Кирилл Пуртов в интервью ТАСС рассказал о новых культурных объектах, которые запланированы к сдаче в аренду по программе "Рубль за квадратный метр", а также о сроках полной цифровизации государственных услуг в сфере кадастрового учета.

— Одна из самых популярных городских программ для предпринимателей — это "Рубль за квадратный метр". Какие знаковые объекты город планирует сдать по этой программе в 2019 году? Какие результаты по итогам прошлого года?

— Программа действительно имеет колоссальный успех: 100% лотов, которые мы выставляем на торги по программе восстановления объектов культурного наследия за 1 рубль, реализуются со значительным превышением стартовой цены. Это происходит вследствие того, что программа позволяет инвестору — а, как правило, это малый и средний бизнес — иметь достаточно большой горизонт планирования. Они четко понимают, какой объем работы и в какие сроки им необходимо выполнить, чтобы потом на протяжении 49 лет платить льготную аренду по ставке 1 рубль за квадратный метр. А для города это прежде всего поддержание в надлежащем состоянии облика объектов культурного наследия за счет предпринимателей.

Программа работает с 2012 года. На сегодняшний день реализовано 28 объектов культурного наследия, из них 13 объектов мы уже перевели на ставку 1 рубль за квадратный метр. То есть предприниматели полностью выполнили первоначальное условие программы — отреставрировали объекты и ввели их в эксплуатацию. За прошлый год мы выставили пять таких объектов — это в основном объекты с локацией в Центральном административном округе. В настоящее время мы готовим к сдаче еще два объекта. Речь идет о строениях Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных XVIII–XIX веков на Воронцовской улице и доме Цемержинской в Кропоткинском переулке (усадьба XIX века, принадлежавшая в разное время С.С. Цемержинской, А.Ф. Волковой, французу Г.А. А. Деме). Начальный размер годовой арендной платы за первый объект составит 8,4 млн рублей, за второй — 3,3 млн рублей.

— Случались ли ситуации, что предприниматель не справлялся с начальными условиями по реконструкции объекта и его приходилось передавать другим инвесторам?

— Такая ситуация была один раз на первоначальном этапе программы. Мы вынуждены были, конечно, расторгнуть все договорные отношения. Объект был снова выставлен на торги. Но на сегодняшний день он уже отреставрирован и переведен на ставку рубль за квадратный метр. Со стороны департамента мы стараемся создавать предпринимателям максимально комфортные условия, заранее объявлять все правила игры и сокращать административные барьеры. Так что неисполнение условий со стороны предпринимателей — нечастая практика.

— Сколько столица заработала на реализации прав аренды с начала 2018 года? Насколько это больше в процентном соотношении по отношению к прошлому году?

— Начнем с того, что у нас есть несколько форм предоставления помещений в аренду. Есть торги для малого бизнеса, и есть обычные торги, в которых участвовать могут все предприниматели без ограничений. В 2017 году на торгах в целях аренды было реализовано 289 помещений общей площадью 51 тыс. квадратных метров, в 2018-м мы существенно нарастили объемы и уже реализовали 425 таких объектов общей площадью больше 80 тыс. квадратных метров.

Если говорить в деньгах, то дополнительные доходы бюджета от сдачи городских помещений в аренду в 2018 году составят порядка 1 млрд рублей. Это достаточно существенная сумма. Мы стараемся оперативно вовлекать помещения в хозяйственный оборот, как только мы получаем их в казну в виде свободного помещения либо освобождаем от предыдущих арендаторов.

Также у нас есть программа по вовлечению в оборот свободных земельных участков, и мы ежегодно выставляем несколько десятков земельных участков на торги. Как правило, предоставлением земельных участков мы хотим добиться развития некой социальной инфраструктуры в жилых кварталах. То есть, когда мы видим, что территория развивается, появляются новые жилые дома, мы стараемся выставить земельные участки на торги, на которые придут средние, малые предприниматели и построят там магазины шаговой доступности, небольшие комбинаты бытового обслуживания и так далее.

В Новой Москве мы предоставляем земельные участки для жилищного строительства. За прошлый год мы реализовали 33 земельных участка для различных целей, и в этом году мы уже объявили торги на 43 земельных участка также с разным функциональным назначением: от общественно-делового назначения до торгового, физкультурно-оздоровительного и т.д.

— Власти Москвы озвучивали, что около 80% услуг по кадастровому учету городской недвижимости должны перейти в электронный формат до 2020 года. Что это даст городу и бизнесу?

— В данном процессе мы не отказываемся от своих планов. Более того, мы идем с существенным опережением и к 2020 году планируем все-таки выйти на цифру не 80%, а 100%, за исключением услуг, которые в принципе не могут быть оказаны в электронном виде, когда требуются бумажные носители информации. Для этого мы создали все предпосылки, приняли всю необходимую нормативную базу, заключили соглашение совместно с Росреестром, где прописали весь четкий поэтапный план нашей работы до 2021 года. Этот процесс мы начали с нашего внутреннего документооборота. Если в 2017 году мы подали на регистрацию в электронном виде 25 тыс. заявлений в Росреестр, то за прошлый год эта уже цифра составила уже порядка 40 тыс.

Отвечая на вопрос, что это дает бизнесу, скажу: время — деньги. Мы всегда стремимся облегчить административные процедуры и сократить сроки. Приведу пример. В рамках каждой государственной услуги, которую оказывает департамент, весь запрос правоустанавливающей документации осуществляется в электронном виде. И если раньше в бумажном виде этот срок мог составлять месяц, то сейчас максимальный срок предоставления документов в электронном виде от Росреестра составляет пять дней. Это существенно экономит время. Для нас это также эффективный способ уйти от бумажного носителя, сократить наши затраты — как финансовые, так и трудовые. Надеемся, что в начале 2020 года мы начнем первые тесты услуги, когда заявка будет подаваться на портале Госуслуг, договор будет подписываться цифровой подписью и документ на регистрацию будет выходить в электронном виде.

Беседовала Елена Рожкова