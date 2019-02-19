{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Интервью

Замглавы департамента горимущества Москвы: доход бюджета от аренды достигает 1 млрд рублей

Кирилл Пуртов Пресс-служба Департамента городского имущества Москвы
Описание
Кирилл Пуртов
© Пресс-служба Департамента городского имущества Москвы

Первый заместитель главы столичного департамента городского имущества Кирилл Пуртов в интервью ТАСС рассказал о новых культурных объектах, которые запланированы к сдаче в аренду по программе "Рубль за квадратный метр", а также о сроках полной цифровизации государственных услуг в сфере кадастрового учета.

— Одна из самых популярных городских программ для предпринимателей — это "Рубль за квадратный метр". Какие знаковые объекты город планирует сдать по этой программе в 2019 году? Какие результаты по итогам прошлого года? 

 Программа действительно имеет колоссальный успех: 100% лотов, которые мы выставляем на торги по программе восстановления объектов культурного наследия за 1 рубль, реализуются со значительным превышением стартовой цены. Это происходит вследствие того, что программа позволяет инвестору — а, как правило, это малый и средний бизнес — иметь достаточно большой горизонт планирования. Они четко понимают, какой объем работы и в какие сроки им необходимо выполнить, чтобы потом на протяжении 49 лет платить льготную аренду по ставке 1 рубль за квадратный метр. А для города это прежде всего поддержание в надлежащем состоянии облика объектов культурного наследия за счет предпринимателей. 

Программа работает с 2012 года. На сегодняшний день реализовано 28 объектов культурного наследия, из них 13 объектов мы уже перевели на ставку 1 рубль за квадратный метр. То есть предприниматели полностью выполнили первоначальное условие программы — отреставрировали объекты и ввели их в эксплуатацию. За прошлый год мы выставили пять таких объектов — это в основном объекты с локацией в Центральном административном округе. В настоящее время мы готовим к сдаче еще два объекта. Речь идет о строениях Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных XVIII–XIX веков на Воронцовской улице и доме Цемержинской в Кропоткинском переулке (усадьба XIX века, принадлежавшая в разное время С.С. Цемержинской, А.Ф. Волковой, французу Г.А. А. Деме). Начальный размер годовой арендной платы за первый объект составит 8,4 млн рублей, за второй — 3,3 млн рублей.

— Случались ли ситуации, что предприниматель не справлялся с начальными условиями по реконструкции объекта и его приходилось передавать другим инвесторам?

 Такая ситуация была один раз на первоначальном этапе программы. Мы вынуждены были, конечно, расторгнуть все договорные отношения. Объект был снова выставлен на торги. Но на сегодняшний день он уже отреставрирован и переведен на ставку рубль за квадратный метр. Со стороны департамента мы стараемся создавать предпринимателям максимально комфортные условия, заранее объявлять все правила игры и сокращать административные барьеры. Так что неисполнение условий со стороны предпринимателей — нечастая практика.

— Сколько столица заработала на реализации прав аренды с начала 2018 года? Насколько это больше в процентном соотношении по отношению к прошлому году?

 Начнем с того, что у нас есть несколько форм предоставления помещений в аренду. Есть торги для малого бизнеса, и есть обычные торги, в которых участвовать могут все предприниматели без ограничений. В 2017 году на торгах в целях аренды было реализовано 289 помещений общей площадью 51 тыс. квадратных метров, в 2018-м мы существенно нарастили объемы и уже реализовали 425 таких объектов общей площадью больше 80 тыс. квадратных метров.

Если говорить в деньгах, то дополнительные доходы бюджета от сдачи городских помещений в аренду в 2018 году составят порядка 1 млрд рублей. Это достаточно существенная сумма. Мы стараемся оперативно вовлекать помещения в хозяйственный оборот, как только мы получаем их в казну в виде свободного помещения либо освобождаем от предыдущих арендаторов.

Также у нас есть программа по вовлечению в оборот свободных земельных участков, и мы ежегодно выставляем несколько десятков земельных участков на торги. Как правило, предоставлением земельных участков мы хотим добиться развития некой социальной инфраструктуры в жилых кварталах. То есть, когда мы видим, что территория развивается, появляются новые жилые дома, мы стараемся выставить земельные участки на торги, на которые придут средние, малые предприниматели и построят там магазины шаговой доступности, небольшие комбинаты бытового обслуживания и так далее.

В Новой Москве мы предоставляем земельные участки для жилищного строительства. За прошлый год мы реализовали 33 земельных участка для различных целей, и в этом году мы уже объявили торги на 43 земельных участка также с разным функциональным назначением: от общественно-делового назначения до торгового, физкультурно-оздоровительного и т.д. 

— Власти Москвы озвучивали, что около 80% услуг по кадастровому учету городской недвижимости должны перейти в электронный формат до 2020 года. Что это даст городу и бизнесу?

 В данном процессе мы не отказываемся от своих планов. Более того, мы идем с существенным опережением и к 2020 году планируем все-таки выйти на цифру не 80%, а 100%, за исключением услуг, которые в принципе не могут быть оказаны в электронном виде, когда требуются бумажные носители информации. Для этого мы создали все предпосылки, приняли всю необходимую нормативную базу, заключили соглашение совместно с Росреестром, где прописали весь четкий поэтапный план нашей работы до 2021 года. Этот процесс мы начали с нашего внутреннего документооборота. Если в 2017 году мы подали на регистрацию в электронном виде 25 тыс. заявлений в Росреестр, то за прошлый год эта уже цифра составила уже порядка 40 тыс.

Отвечая на вопрос, что это дает бизнесу, скажу: время — деньги.  Мы всегда стремимся облегчить административные процедуры и сократить сроки. Приведу пример. В рамках каждой государственной услуги, которую оказывает департамент, весь запрос правоустанавливающей документации осуществляется в электронном виде. И если раньше в бумажном виде этот срок мог составлять месяц, то сейчас максимальный срок предоставления документов в электронном виде от Росреестра составляет пять дней. Это существенно экономит время. Для нас это также эффективный способ уйти от бумажного носителя, сократить наши затраты — как финансовые, так и трудовые. Надеемся, что в начале 2020 года мы начнем первые тесты услуги, когда заявка будет подаваться на портале Госуслуг, договор будет подписываться цифровой подписью и документ на регистрацию будет выходить в электронном виде. 

Беседовала Елена Рожкова

Теги
Россия
Более 20 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов
Сообщения о минировании получили свыше 20 объектов
Читать полностью