Ректор Финуниверситета при правительстве РФ: в госуправлении нужно умение перестраиваться

Ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук Михаил Эскиндаров в преддверии 100-летия университета рассказал ТАСС о его трансформации и вечных ценностях, о получении статуса научно-исследовательского института и участии в национальных проектах.
— Финансовому университету 1 марта исполняется 100 лет. Какие трансформации произошли с вузом за этот век, а какие ценности остались неизменными?
— За 100 лет произошли существенные изменения: и по программам университета, и по масштабу реализуемых задач. Но самое главное, что осталось, — это чувство семейного, близкого круга, несмотря на то, что здесь обучаются 50 тыс. человек. Недавно корреспонденты опрашивали наших студентов, как бы они одним словом назвали свой университет, и они сказали слово "семья". Это не может не радовать, я этим действительно горд!
Что касается изменений, то можете сами оценить. Первый прием института — 1 марта 1919 года — составлял 280 человек, а сегодня постоянных студентов (тех, кто учится по полной программе) — почти 50 тыс. человек. Кроме этого, есть люди, которые обучаются по программе дополнительного образования, MBA, профессиональной переподготовки — общее количество сосчитать невозможно. За столетие университет вместе c присоединенными вузами выпустил почти 700 тыс. человек.
Что касается программ, то до 1995–1996 года у нас была подготовка исключительно специалистов в области экономики. Теперь мы готовим также менеджеров, юристов, математиков, айтишников, специалистов по управлению персоналом, социологов, политологов. У нас сегодня 14 направлений подготовки, около 130 бакалаврских программ и около 100 магистерских программ.
В университете работает почти 3 тыс. преподавателей в Москве и филиалах, начиная от Санкт-Петербурга и заканчивая Благовещенском.
— Какое из направлений подготовки остается самым популярным сейчас?
— Продолжает пользоваться большим авторитетом финансово-экономический факультет, факультет международно-экономических отношений, международно-финансовый факультет, где занятия идут исключительно на английском языке. Укрепляется авторитет юридического факультета. В целом по университету конкурс растет из года в год. В прошлом — 2018-м — году конкурс был почти десять человек на одно бюджетное место. Проходные баллы у нас выше, чем у абсолютного большинства вузов. По этому показателю входим в число лучших университетов России.
— Какие задачи развития университета вы видите на ближайшие годы?
— У нас стоит задача добиться еще больших результатов. Конечно, они связаны с рейтингом, в первую очередь — с международным рейтингом. В российском рейтинге лучших университетов мы сегодня находимся на 14-м месте. Это для вуза, который является чисто отраслевым — финансовым, — я считаю вполне достойным. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы нас узнавали на международной арене. Мы для этого уже многое делаем. За последние десять лет общее число публикаций увеличилось в десять раз, в том числе статей в журналах, входящих в Web of Science/Scopus, — в семь раз, суммарное число цитирований — в 86 раз, индекс Хирша университета вырос в 12,5 раза (с 12 до 151). Университет имеет соглашения со 120 зарубежными университетами и научными центрами, в вузе обучаются 1530 иностранных учащихся из 63 стран мира. Мы собираемся дальше расширить международное сотрудничество, в том числе реализовывать совместные магистерские и бакалаврские программы с зарубежными партнерами. Сегодня таких программ около десяти — они реализуются с университетами в США, Великобритании, Франции, Италии. Планируем и дальше расширять это направление.
В университете есть интересная программа: лауреаты Нобелевской премии по экономике в Финансовом университете. За последние три года в наших стенах выступали шесть лауреатов. Программа будет продолжаться, так как пользуется большим спросом у преподавателей и студентов. Зал на 1500 человек всегда битком — студенты и преподаватели имеют уникальную возможность задать вопрос нобелевским лауреатам. Не думаю, что есть другой вуз, который может тем же похвастаться.
Также наша цель — принять участие в конкурсе на национальный исследовательский университет.
— В какой перспективе вы планируете приблизиться к исполнению этой мечты?
— Формальных показателей мы уже достигли — по количеству публикаций, международным связям и т.д. Когда будет объявлен конкурс на национальный исследовательский университет, мы непременно примем участие. Но это не самоцель. Самое главное, чтобы наши выпускники были удовлетворены теми знаниями, которые они получают, и были конкурентоспособны на рынке труда, чтобы они были востребованы работодателями. Сегодня мы находимся в пятерке лучших по этому показателю — по трудоустройству выпускников. Это сегодня самое главное.
— Ведут ли специалисты вашего университета экспертную работу на государственном уровне? Например, участвуют ли в нацпроектах?
— Мы выполняем большую экспертно-аналитическую работу для департаментов правительства России, комитетов Государственной думы, Совета Федерации. Наши ученые регулярно выступают с экспертными заключениями на заседаниях в Госдуме. Я являюсь членом научного совета при председателе Совета Федерации.
Мы, конечно, принимаем участие и в работе над реализацией национальных проектов. Сейчас готовим заключение по плану реализации поручений президента РФ, изложенных в послании к Федеральному собранию.
— В нацпроекте "Образование" поставлена задача вдвое увеличить число иностранных студентов (до 425 тыс. человек). Как придется менять механизмы получения студенческой визы?
— Мы вошли в число 39 вузов России, которые реализуют эту программу. Последние два года университет активно принимал иностранных студентов: в прошлом году зачислили 530 человек, а годом ранее — почти 300 человек. В 2019 году планируем принять на учебу более 600 иностранных студентов. У всех вузов Москвы есть одна общая проблема по размещению студентов — не хватает мест в общежитиях. Нужно строить студгородки. Правительство это поддерживает. Надеюсь, вопросы будут решены в ближайшее время и мы сможем значительно увеличить количество иностранных студентов. Речь идет не только об экономическом эффекте для страны, но и о людях, которые вернутся в свои страны с нашими идеями, нашими культурными ценностями и, надеюсь, останутся друзьями нашей страны.
— Когда может появиться студгородок для совместного использования несколькими вузами?
— Обсуждение закончится в течение нескольких месяцев. Когда появится первый студгородок, я пока не готов сказать, но на уровне руководства страны такая программа обсуждалась.
— Какие сегодня существуют проблемы в системе высшего образования? Что можно было бы изменить в вузах в плане кадровой политики?
— Сейчас одна из самых главных проблем — это вовлеченность представителей бизнеса в затраты на НИОКР, востребованность тех разработок, которые есть в вузах. В зарубежных странах затраты на НИОКР распределяются так: примерно 30% выделяет государство, а 70% — бизнес. У нас ровно наоборот. Я считаю, что сегодня бизнес мало внимания уделяет вузовской и академической науке. Эту проблему надо решать путем взаимовыгодных проектов.
Важный момент также — объединение вузовской и академической науки. Известно, что зарубежные университеты занимают ведущие места в рейтингах потому, что в этих странах наука находится исключительно в университетах. Должны ли мы перенять этот опыт? Я считаю, что это не очень удачная идея. Но развивать совместно академическую и вузовскую науку надо, важно находить форму взаимодействия между институтами Академии наук и университетами.
Важнейшая проблема — подготовка научных и преподавательских кадров. Аспирантура является основным источником формирования кадров. Наша задача — чтобы каждый выпускник аспирантуры защищал диссертацию, как это было раньше. Сегодня резко сократилось количество людей, которые защищают диссертации. Например, в США в 2017 году диссертации защитило 75 тыс. человек, в Германии — 29 тыс., в Великобритании 26 тыс., а у нас — 2320. Это означает, что в ближайшее время наука и вузовское образование недополучат квалифицированных кадров. Это большая проблема, которую надо решать. Один из выходов — это перевод аспирантуры в послевузовское образование, в науку. Об этом говорит Академия наук, об этом говорят многие университеты. Пока вопрос не сдвинулся с места. Если мы перестанем готовить в достаточном количестве научно-педагогические кадры, то, соответственно, возникнут проблемы в науке и в образовании.
— Когда эта проблема может решиться, что тормозит ее решение?
— В наших национальных интересах подумать о том, чтобы в данном случае отойти от международных стандартов. Речь идет о Болонской системе, которая предусматривает наличие трех степеней: бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.
— Известно, что ваш университет — кузница кадров для госуправления. Какими качествами, навыками, знаниями должны сегодня обладать кадры для госуправления? Как ваш университет участвует в таком важном для нацпроектов вопросе, как подготовка кадров?
— Сейчас наши люди занимают очень серьезные позиции. Если говорить о конкретных примерах, то в конце прошлого года двое наших выпускников назначены заместителями министра сельского хозяйства, двое других — заместителями министра экономического развития. Если взять бизнес, то мы занимаем второе место по количеству руководителей крупнейших компаний — выпускников вузов, и мы этим гордимся.
Какими навыками нужно обладать для эффективного госуправления? Это фундаментальное образование, умение перестраиваться. Мы стараемся учить учиться, потому что многие из тех, кто приходят на госслужбу, должны освоить новые квалификации, и главным инструментом является возможность осваивать новые знания, возможность самообучения. Весь учебный процесс ориентирован на освоение фундаментальных прикладных знаний. Проводится множество научных семинаров, дискуссий, конференций, на которых выступают студенты с оригинальными работами. Мы стараемся, чтобы не было дистанции между преподавателем и студентом, чтобы всегда было чувство взаимопомощи, доверительные отношения.
Беседовала Дарья Карамышева