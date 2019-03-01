Ректор Финуниверситета при правительстве РФ: в госуправлении нужно умение перестраиваться

Ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук Михаил Эскиндаров в преддверии 100-летия университета рассказал ТАСС о его трансформации и вечных ценностях, о получении статуса научно-исследовательского института и участии в национальных проектах. — Финансовому университету 1 марта исполняется 100 лет. Какие трансформации произошли с вузом за этот век, а какие ценности остались неизменными?

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— За 100 лет произошли существенные изменения: и по программам университета, и по масштабу реализуемых задач. Но самое главное, что осталось, — это чувство семейного, близкого круга, несмотря на то, что здесь обучаются 50 тыс. человек. Недавно корреспонденты опрашивали наших студентов, как бы они одним словом назвали свой университет, и они сказали слово "семья". Это не может не радовать, я этим действительно горд! Что касается изменений, то можете сами оценить. Первый прием института — 1 марта 1919 года — составлял 280 человек, а сегодня постоянных студентов (тех, кто учится по полной программе) — почти 50 тыс. человек. Кроме этого, есть люди, которые обучаются по программе дополнительного образования, MBA, профессиональной переподготовки — общее количество сосчитать невозможно. За столетие университет вместе c присоединенными вузами выпустил почти 700 тыс. человек. Что касается программ, то до 1995–1996 года у нас была подготовка исключительно специалистов в области экономики. Теперь мы готовим также менеджеров, юристов, математиков, айтишников, специалистов по управлению персоналом, социологов, политологов. У нас сегодня 14 направлений подготовки, около 130 бакалаврских программ и около 100 магистерских программ. В университете работает почти 3 тыс. преподавателей в Москве и филиалах, начиная от Санкт-Петербурга и заканчивая Благовещенском. — Какое из направлений подготовки остается самым популярным сейчас? — Продолжает пользоваться большим авторитетом финансово-экономический факультет, факультет международно-экономических отношений, международно-финансовый факультет, где занятия идут исключительно на английском языке. Укрепляется авторитет юридического факультета. В целом по университету конкурс растет из года в год. В прошлом — 2018-м — году конкурс был почти десять человек на одно бюджетное место. Проходные баллы у нас выше, чем у абсолютного большинства вузов. По этому показателю входим в число лучших университетов России. — Какие задачи развития университета вы видите на ближайшие годы?

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— У нас стоит задача добиться еще больших результатов. Конечно, они связаны с рейтингом, в первую очередь — с международным рейтингом. В российском рейтинге лучших университетов мы сегодня находимся на 14-м месте. Это для вуза, который является чисто отраслевым — финансовым, — я считаю вполне достойным. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы нас узнавали на международной арене. Мы для этого уже многое делаем. За последние десять лет общее число публикаций увеличилось в десять раз, в том числе статей в журналах, входящих в Web of Science/Scopus, — в семь раз, суммарное число цитирований — в 86 раз, индекс Хирша университета вырос в 12,5 раза (с 12 до 151). Университет имеет соглашения со 120 зарубежными университетами и научными центрами, в вузе обучаются 1530 иностранных учащихся из 63 стран мира. Мы собираемся дальше расширить международное сотрудничество, в том числе реализовывать совместные магистерские и бакалаврские программы с зарубежными партнерами. Сегодня таких программ около десяти — они реализуются с университетами в США, Великобритании, Франции, Италии. Планируем и дальше расширять это направление. В университете есть интересная программа: лауреаты Нобелевской премии по экономике в Финансовом университете. За последние три года в наших стенах выступали шесть лауреатов. Программа будет продолжаться, так как пользуется большим спросом у преподавателей и студентов. Зал на 1500 человек всегда битком — студенты и преподаватели имеют уникальную возможность задать вопрос нобелевским лауреатам. Не думаю, что есть другой вуз, который может тем же похвастаться. Также наша цель — принять участие в конкурсе на национальный исследовательский университет. — В какой перспективе вы планируете приблизиться к исполнению этой мечты? — Формальных показателей мы уже достигли — по количеству публикаций, международным связям и т.д. Когда будет объявлен конкурс на национальный исследовательский университет, мы непременно примем участие. Но это не самоцель. Самое главное, чтобы наши выпускники были удовлетворены теми знаниями, которые они получают, и были конкурентоспособны на рынке труда, чтобы они были востребованы работодателями. Сегодня мы находимся в пятерке лучших по этому показателю — по трудоустройству выпускников. Это сегодня самое главное. — Ведут ли специалисты вашего университета экспертную работу на государственном уровне? Например, участвуют ли в нацпроектах? — Мы выполняем большую экспертно-аналитическую работу для департаментов правительства России, комитетов Государственной думы, Совета Федерации. Наши ученые регулярно выступают с экспертными заключениями на заседаниях в Госдуме. Я являюсь членом научного совета при председателе Совета Федерации. Мы, конечно, принимаем участие и в работе над реализацией национальных проектов. Сейчас готовим заключение по плану реализации поручений президента РФ, изложенных в послании к Федеральному собранию.

В университете хороший научный потенциал, 15 научных центров и институтов, которые занимаются проблемами развития экономики, юриспруденции и др.

— В нацпроекте "Образование" поставлена задача вдвое увеличить число иностранных студентов (до 425 тыс. человек). Как придется менять механизмы получения студенческой визы? — Мы вошли в число 39 вузов России, которые реализуют эту программу. Последние два года университет активно принимал иностранных студентов: в прошлом году зачислили 530 человек, а годом ранее — почти 300 человек. В 2019 году планируем принять на учебу более 600 иностранных студентов. У всех вузов Москвы есть одна общая проблема по размещению студентов — не хватает мест в общежитиях. Нужно строить студгородки. Правительство это поддерживает. Надеюсь, вопросы будут решены в ближайшее время и мы сможем значительно увеличить количество иностранных студентов. Речь идет не только об экономическом эффекте для страны, но и о людях, которые вернутся в свои страны с нашими идеями, нашими культурными ценностями и, надеюсь, останутся друзьями нашей страны. — Когда может появиться студгородок для совместного использования несколькими вузами? — Обсуждение закончится в течение нескольких месяцев. Когда появится первый студгородок, я пока не готов сказать, но на уровне руководства страны такая программа обсуждалась. — Какие сегодня существуют проблемы в системе высшего образования? Что можно было бы изменить в вузах в плане кадровой политики? — Сейчас одна из самых главных проблем — это вовлеченность представителей бизнеса в затраты на НИОКР, востребованность тех разработок, которые есть в вузах. В зарубежных странах затраты на НИОКР распределяются так: примерно 30% выделяет государство, а 70% — бизнес. У нас ровно наоборот. Я считаю, что сегодня бизнес мало внимания уделяет вузовской и академической науке. Эту проблему надо решать путем взаимовыгодных проектов. Важный момент также — объединение вузовской и академической науки. Известно, что зарубежные университеты занимают ведущие места в рейтингах потому, что в этих странах наука находится исключительно в университетах. Должны ли мы перенять этот опыт? Я считаю, что это не очень удачная идея. Но развивать совместно академическую и вузовскую науку надо, важно находить форму взаимодействия между институтами Академии наук и университетами. Важнейшая проблема — подготовка научных и преподавательских кадров. Аспирантура является основным источником формирования кадров. Наша задача — чтобы каждый выпускник аспирантуры защищал диссертацию, как это было раньше. Сегодня резко сократилось количество людей, которые защищают диссертации. Например, в США в 2017 году диссертации защитило 75 тыс. человек, в Германии — 29 тыс., в Великобритании 26 тыс., а у нас — 2320. Это означает, что в ближайшее время наука и вузовское образование недополучат квалифицированных кадров. Это большая проблема, которую надо решать. Один из выходов — это перевод аспирантуры в послевузовское образование, в науку. Об этом говорит Академия наук, об этом говорят многие университеты. Пока вопрос не сдвинулся с места. Если мы перестанем готовить в достаточном количестве научно-педагогические кадры, то, соответственно, возникнут проблемы в науке и в образовании. — Когда эта проблема может решиться, что тормозит ее решение? — В наших национальных интересах подумать о том, чтобы в данном случае отойти от международных стандартов. Речь идет о Болонской системе, которая предусматривает наличие трех степеней: бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.

Самое главное, чтобы аспиранты могли активно работать над научными исследованиями, а не заниматься дополнительно образованием, как это сейчас происходит