Бизнес-омбудсмен Москвы: главный акцент — на решение проблем, а не чиновничью бюрократию

Новый бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева рассказала ТАСС о том, как "подружить" власть и бизнес, зачем нужны встречи "без галстуков" и как решать вопросы предпринимателей без жалоб.

— Татьяна, когда вам предложили занять должность нового бизнес-омбудсмена Москвы, сразу согласились?

— Предложение стать кандидатом на должность поступило в конце декабря прошлого года. Для меня это было очень неожиданно, согласилась я не сразу. Будучи в статусе вице-президента союза предпринимателей "Деловая Россия", на тот момент я имела много обязательств перед людьми в рамках моей федеральной и региональной деятельности. Кроме того, было еще много работы и в рамках Общественной палаты, а также в Общественном совете при столичном департаменте образования. Думала, как могу все это в одночасье оставить и сосредоточиться только на Москве.

— Что же склонило вас в сторону московской жизни?

— Меня убедил и, можно сказать, вдохновил на это решение уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Юрьевич Титов. На самом деле отбор кандидатов начался еще с августа прошлого года, где кандидатов рассматривали, оценивая их заслуги не только по шкале решения предпринимательских проблем, но и по общению с органами власти. У меня большой опыт как в бизнесе, так и во власти. Я больше десяти лет проработала на госслужбе и знаю, как устроены правила игры и как работает государственная машина. Но по словам Бориса Юрьевича, он оценил мои организаторские способности при создании московского отделения "Деловой России": нам удалось за год создать отделение из 400 предпринимателей, мы с нуля запустили 25 комитетов и наладили достаточно продуктивную работу с московским правительством. Поэтому, как мне было сказано, "раз уж есть такой опыт", то "почему бы и нет"? В итоге я сказала себе: "Да!"

— На ваш взгляд, какая проблема сегодня остается самой большой головной болью бизнеса?

— Конечно, это большое давление на бизнес — как административное, так и со стороны силовых органов. Кроме того, избыточное число проверок тоже не радует предпринимателей. Надеюсь, что в рамках "регуляторной гильотины" постепенно будем решать вопрос с лишними актами, которые тормозят работу столичного бизнеса. Понятно, что Москва тут будет завязана на работу федеральных органов власти, но столицу по многим вопросам "слышно". Поэтому в рамках своей новой деятельности постараюсь не допустить переноса старых норм в новые акты.

— А насколько остро в Москве стоит проблема давления на бизнес?

— Безусловно, стоит. Повторюсь, такая проблема существует везде. Но вот подход у всех регионов разный. К слову, недавно я встретилась с префектом Юго-Западного округа Москвы, где мы на площадке префектуры организовали встречу местного бизнеса с первыми лицами контролирующих органов.

— Радужно прошло?

— Поначалу нет. Предприниматели пришли настороженными, было видно, что они явно не привыкли к такому формату. Но потом всем удалось снять напряжение и достаточно душевно поговорить о том, что больше всего волнует как самих предпринимателей, так и проверяющих. Удалось найти реперные точки для дальнейшего взаимодействия. Поэтому поставлю себе личный KPI на 2019 год — провести во всех округах такие встречи и сделать более дружеский формат.

— Каким вам представляется этот дружеский формат?

— Это формат "без галстуков", где чиновники будут сидеть не в президиуме, а, к примеру, в первом ряду, чтобы общение было более открытым и доверительным. Ну и сами предприниматели на таких встречах будут больше времени говорить о своем бизнесе и барьерах, которые мешают им развиваться в Москве.

— Вы главную функцию бизнес-омбудсмена Москвы для себя определили?

— Конечно. Я вижу себя медиатором-посредником между московским бизнесом и властью, в таком ключе, где главный акцент будет направлен на решение проблем, а не чиновничью бюрократию. Если нужно в короткие сроки узнать мнение бизнеса по каким-то ключевым вопросам, то я готова подключить "бизнес-четверку" (федеральные общественные организации по поддержке бизнеса "Опора России", "Деловая Россия", ТПП РФ, РСПП — прим. ТАСС). У меня со всеми прекрасные налаженные связи, и я уже получила согласие с их стороны.

— У вас будут какие-то целевые задачи с KPI? К примеру, по числу предпринимательских обращений.

— Отмечу, что точечных KPI по количеству обращений от предпринимателей Москвы у меня не будет. В любом случае будем стремиться, чтобы их стало меньше. В целом вижу, что сегодня в Москве нужно поднимать такие системные вопросы, как решение проблем отдельных секторов столичной экономики. Надеюсь, что получится максимально эффективно доводить позицию бизнеса до московских департаментов и филиалов федеральных ведомств.

— Сколько к вам уже поступило обращений с начала 2019 года?

— Порядка 39 обращений, из которых 18 по уголовному преследованию, а 21 касается административного законодательства. Но это только официально зарегистрированные обращения, к примеру, по телефону или в социальных сетях их больше. Я не могу обещать быстрое решение, но работа уже ведется. В этих вопросах я также намерена использовать поддержку и инструментарий федерального бизнес-омбудсмена. Одна из его инициатив — это создание центра общественных процедур "Бизнес против коррупции". В скором времени мы откроем московское отделение этого центра. Его цель — независимая юридическая экспертиза обращений предпринимателей о незаконном уголовном преследовании. Это часто очень сложные кейсы, в которых нужно тщательно разбираться, чтобы оказывать нашу поддержку только реально невиновным предпринимателям. И такая возможность у нас будет. Достаточно большое число юристов уже выразили готовность сотрудничать с нами по системе pro bono (от лат. pro bono publico — ради общественного блага — прим. ТАСС). Кроме того, 25 авторитетных предпринимателей, каждый из которых — лидер в своей отрасли, приняли мое предложение стать общественными бизнес-омбудсменами (при аппарате бизнес-омбудсмена Москвы — прим. ТАСС).

— Как к вам может обратиться московский предприниматель?

— Вы затронули очень правильный вопрос. Все еще очень немного предпринимателей в городе знают о том, что есть такая должность, как бизнес-омбудсмен. Они не знают системно, кому и куда писать. Поэтому многие пишут президенту России, мэру Москвы по своим вопросам. Я надеюсь в ближайший год популяризовать свою деятельность через партнерство с московским департаментом предпринимательства и инноваций Москвы. Я хочу, чтобы московский бизнес мог ко мне официально обращаться не только через письменные запросы. Буду в ближайшее время поднимать этот вопрос. Также у меня в скором времени появятся официальные аккаунты в самых популярных социальных сетях, где я планирую не только принимать обращения от предпринимателей, но и рассказывать, чем я занимаюсь каждый день, буду делиться успешными историями решения проблем московского бизнеса, чтобы популяризовать предпринимательство в городе. А может, и вдохновлять других на открытие своего дела в Москве.

— Вы уже со всеми московскими департаментами договорились о совместной работе?

— Да. Между прочим, многие сами сделали первый шаг, предложив свою поддержку и сотрудничество. Я была приятно удивлена, что московская команда так заряжена на кооперацию — это дорогого стоит. Все-таки в регионах чиновники до сих пор настороженно относятся ко всем изменениям. А с таким подходом московской власти мы легко встроимся в тот же нацпроект МСП ("Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — прим. ТАСС).

— Как оцениваете роль Москвы в нацпроекте МСП?

— Я считаю, что у Москвы будет достаточно значимая роль в достижении целевых показателей этого нацпроекта. Думаю, что инновационный кластер может сыграть ключевую роль в кооперации малых и средних инновационных компаний, тем самым повлияв на такие показатели проекта, как увеличение численности людей, занятых в сфере МСП. Кроме того, Москва может стать и флагманом по увеличению числа самозанятых предпринимателей.

— Какие инструменты поддержки малого бизнеса в городе вам нравятся, а над какими вы бы еще поработали?

— Мне нравится, что в Москве есть сеть, состоящая из 34 технопарков, где есть постоянные инструменты поддержки для малого бизнеса, начиная от льготной аренды и заканчивая оборудованием, которое можно не покупать, что экономит предпринимателю приличные деньги. Еще отмечу городские центры услуг для предпринимателей "Малый бизнес Москвы", которые работают по аналогии с многофункциональными центрами для населения. На мой взгляд, их нужно тиражировать в каждом муниципальном округе. А вот новые точки роста вижу в том, чтобы извещать предпринимателей о существовании тех самых технопарков. Многие об этом не знают, и некоторые пустые площади из-за этого простаивают. Еще планирую предложить "открыть вход" в технопарки и некоторым видам розничного бизнеса.

— Планируете ли организовывать встречи мэра Москвы с бизнесом по каким-то наболевшим вопросам, которые могут вскрыться в результате вашей деятельности?

— Я очень хочу, конечно, по возможности, раз в полгода организовывать встречи главы города с бизнесом из разных сфер в рамках тематических сессий: к примеру, одна встреча — с ресторанным бизнесом, другая — с предпринимателями из легкой промышленности. Но это будет только конструктив и ни в коем случае не жалобы. Только так можно эффективно решать вопросы и выстраивать отношения.

— Есть личная мечта на 2019 год?

— Вы знаете, все мечты так или иначе связаны с улучшением жизни московских предпринимателей. Я очень хочу создать онлайн-ресурс, где предприниматели Москвы смогли бы в реальном времени наблюдать, на каком этапе находится решение той или иной проблемы московского бизнеса. Это ресурс очень нужен, буду делать.

— А как вы выбираете людей в свою команду?

— Очень просто. По принципу горящих глаз. Они человека выдают с головой. Это значит, что он будет работать не просто для галочки, а для конкретного дела. Я работаю только так.

Беседовала Юлия Ермилова