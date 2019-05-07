"Неприятно смотреть, но это не откровение". Владимир Мединский — о фильме про АПЛ "Курск"

Министр культуры РФ Владимир Мединский объяснил в интервью ТАСС, почему ведомство выдало прокатное удостоверение фильму датского режиссера Томаса Винтерберга о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море — несмотря на мнения некоторых экспертов, которые призывали этого не делать. Картина выйдет в российский прокат 27 июня.

— Всю весну вокруг последнего фильма Люка Бессона (исполнительный продюсер картины — прим. ТАСС) "Курск" упорно ходили слухи, что прокатного удостоверения в России этот фильм не получит. Премьера даже переносилась несколько раз по решению прокатчика. И вот перед майскими праздниками стало известно, что прокатка в Минкульте выдана. Почему?

— Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона "Курск". Хотя ряд экспертов призывали это не делать. Но мы выдали. Почему?

Это кино о гибели АПЛ "Курск" в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х. Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории.

— Есть ли в этом кино часть правды?

— Ну, есть. Намешано со всякими домыслами, гиперболами и сомнительными умозаключениями, но куда ж "творцам" без них…

Кратко, суть драмы — противостояние добра и зла.