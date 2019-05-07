"Неприятно смотреть, но это не откровение". Владимир Мединский — о фильме про АПЛ "Курск"

Министр культуры РФ Владимир Мединский объяснил в интервью ТАСС, почему ведомство выдало прокатное удостоверение фильму датского режиссера Томаса Винтерберга о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море — несмотря на мнения некоторых экспертов, которые призывали этого не делать. Картина выйдет в российский прокат 27 июня.
— Всю весну вокруг последнего фильма Люка Бессона (исполнительный продюсер картины — прим. ТАСС) "Курск" упорно ходили слухи, что прокатного удостоверения в России этот фильм не получит. Премьера даже переносилась несколько раз по решению прокатчика. И вот перед майскими праздниками стало известно, что прокатка в Минкульте выдана. Почему?
— Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона "Курск". Хотя ряд экспертов призывали это не делать. Но мы выдали. Почему?
Это кино о гибели АПЛ "Курск" в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х. Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории.
— Есть ли в этом кино часть правды?
— Ну, есть. Намешано со всякими домыслами, гиперболами и сомнительными умозаключениями, но куда ж "творцам" без них…
Кратко, суть драмы — противостояние добра и зла.
А "зло" — русское командование, которое норовит угробить как можно больше своих, лжет и плетет интриги против натовских спасителей. Моряки, их семьи — соответственно, люди хорошие, но "жертвы" режима.
— Удивишь нас такими подходами?
— Не удивишь. Все это мы видели в многочисленных "Би-муви" времен холодной войны. В СССР эти фильмы запрещали, а мы наивно полагали, будто в них спрятана какая-то сокровенная правда. А правды и откровений никаких не было. Как не было и таланта в этих фильмах. Так что, возвращаясь к "Курску", все это уже было: скучно, вторично и нечестно.
— То есть фильм плохой?
— Предостерег бы от навешивания на "Курск" ярлыков: типа "идеологическая диверсия" и т.п.
Мы видим свои проблемы. Мы их решаем. Мы меняемся. А вот идейные штампы на Западе не меняются. Из века в век там старательно внушают сами себе, что все эти накрученные в их головах мифы о России — это так и есть на самом деле.
Потом, правда, столкнувшись с реальностью, всегда сильно удивляются.
Посему повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату очередное предвзятое и не очень хорошее кино о России мы не будем.
Оно того не стоит. А в нравственности и хорошем вкусе нашего зрителя мы не сомневаемся.
Беседовала Наталья Баринова