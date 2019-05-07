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Интервью

"Неприятно смотреть, но это не откровение". Владимир Мединский — о фильме про АПЛ "Курск"

Владимир Мединский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Владимир Мединский
© Сергей Бобылев/ТАСС

Министр культуры РФ Владимир Мединский объяснил в интервью ТАСС, почему ведомство выдало прокатное удостоверение фильму датского режиссера Томаса Винтерберга о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море — несмотря на мнения некоторых экспертов, которые призывали этого не делать. Картина выйдет в российский прокат 27 июня.

— Всю весну вокруг последнего фильма Люка Бессона (исполнительный продюсер картины — прим. ТАСС) "Курск" упорно ходили слухи, что прокатного удостоверения в России этот фильм не получит. Премьера даже переносилась несколько раз по решению прокатчика. И вот перед майскими праздниками стало известно, что прокатка в Минкульте выдана. Почему?

— Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона "Курск". Хотя ряд экспертов призывали это не делать. Но мы выдали. Почему?

Это кино о гибели АПЛ "Курск" в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х. Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории.

— Есть ли в этом кино часть правды?

— Ну, есть. Намешано со всякими домыслами, гиперболами и сомнительными умозаключениями, но куда ж "творцам" без них…

Кратко, суть драмы — противостояние добра и зла.

"Добро" — это "партнеры" из НАТО: они по сюжету вообще ни о чем не думают, кроме как спасти наших моряков. Аж кушать не могут

А "зло" — русское командование, которое норовит угробить как можно больше своих, лжет и плетет интриги против натовских спасителей. Моряки, их семьи — соответственно, люди хорошие, но "жертвы" режима.

— Удивишь нас такими подходами?

— Не удивишь. Все это мы видели в многочисленных "Би-муви" времен холодной войны. В СССР эти фильмы запрещали, а мы наивно полагали, будто в них спрятана какая-то сокровенная правда. А правды и откровений никаких не было. Как не было и таланта в этих фильмах. Так что, возвращаясь к "Курску", все это уже было: скучно, вторично и нечестно.

— То есть фильм плохой?

— Предостерег бы от навешивания на "Курск" ярлыков: типа "идеологическая диверсия" и т.п.

Просто это кино снято не для нас. Оно у них там такое для самих себя. Часть условного Запада исторически так хочет нас видеть. Ну и ладно

Мы видим свои проблемы. Мы их решаем. Мы меняемся. А вот идейные штампы на Западе не меняются. Из века в век там старательно внушают сами себе, что все эти накрученные в их головах мифы о России — это так и есть на самом деле.

Потом, правда, столкнувшись с реальностью, всегда сильно удивляются.

Посему повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату очередное предвзятое и не очень хорошее кино о России мы не будем.

Оно того не стоит. А в нравственности и хорошем вкусе нашего зрителя мы не сомневаемся.

Беседовала Наталья Баринова

Теги
Мединский, Владимир Ростиславович
Мединский объяснил, почему Минкультуры выдало прокатное удостоверение "Курску"
Это картина о том, в каком "деградировавшем состоянии" были армия и флот России к концу 1990-х годов, отметил министр культуры
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