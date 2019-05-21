Художник анимационного фильма The Wonderland Илья Кувшинов: в мире все ближе, чем кажется

Известный иллюстратор из России Илья Кувшинов, в одиночку создавший дизайн нового анимационного фильма The Wonderland, который сейчас идет во всех кинотеатрах Японии, в интервью ТАСС рассказал о том, как начал заниматься рисунком, сложно ли было переехать в Японию и как в современном мире найти работу своей мечты. — Илья, перво-наперво давайте проясним один момент для наших читателей, который обязательно вызовет у них вопросы. Перед интервью вы попросили не делать фотографий лично вас, с чем это связано? — Подавляющая часть моей работы визуально ориентированная, и, если работа актера напрямую связана с его внешностью, в моем случае моя работа связана только с моими иллюстрациями. Грубо говоря, мне, наверное, просто важнее донести свои идеи и идеалы, чем то, как я выгляжу. — Расскажите, с чего начался ваш путь иллюстратора, который рисует в стиле японской манга? Где вы учились? И почему именно этот стиль рисунка стал для вас основным? — С 11 лет (2001) я учился в МАХЛ РАХ (Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств) рисунку, живописи и архитектуре. Но интерес к японской анимации появился у меня гораздо раньше — с шести лет, когда я впервые посмотрел Ghost in the Shell ("Призрак в доспехах", Мамору Осии, 1995), и с тех пор этот интерес никогда меня не отпускал. Параллельно с классическим образованием я просто начал рисовать свои комиксы, а после того, как закончил лицей в 2007 году и ушел из Суриковского института в 2011 году, я устроился на работу в геймдев-компанию, где уже отдельно изучал то, что, как мне казалось, должно помочь обрести нужные навыки, чтобы получить работу в анимационной студии, — анатомию, раскадровку, теорию цвета, и т.д. — Когда вы переехали в Японию? Трудно ли дался переезд? И как вообще подвернулась такая уникальная возможность? Ведь попасть в Японию по работе из-за границы непросто — необходимо, чтобы вас пригласили и оформили визу. — Я переехал в октябре 2014 года, начав с обучения в школе японского языка Kanrin. Сначала я даже и не думал, что можно вот так взять и переехать, но благодаря знакомой, которая уже к тому моменту несколько лет жила и работала в Японии, я узнал, что это гораздо проще, чем кажется, — школа помогает с оформлением студенческой визы сроком не более двух лет.

Описание Рабочее место Ильи Кувшинова © Игорь Беляев/ТАСС

— Японский язык долго учили? Как вы думаете, может ли человек вашей профессии устроиться в Японии без языка, или он все-таки необходим? — Два года я учился в языковой школе, но даже после двух лет этого было недостаточно. Больше всего помогла именно постоянная практика языка на работе плюс занимавший почти все мое оставшееся свободное время сервис по изучению и запоминаю иероглифов WaniKani. Без языка тут, к сожалению, почти невозможно — во всех вакансиях для художников обычно первой же строчкой стоит свободное владение японским, и требуется N2 (второй уровень на экзамене по владению японским языком — прим. ТАСС). — Как вы получили работу в проекте The Wonderland? И не просто работу, а должность главного и единственного дизайнера всех персонажей аниме, которое сейчас идет во всех кинотеатрах Японии? — В конце 2016 года вышел мой артбук MOMENTARY, и так удачно получилось, что режиссер Кейити Хара, как раз искавший дизайнера персонажей для своего нового фильма, зашел в книжный магазин и увидел там мой артбук. Продюсеры фильма связались со мной, предложили встретиться с режиссером и все обсудить. На встрече я мгновенно согласился, а после режиссер спросил, не знаю ли я кого-нибудь, кто мог бы заняться производством дизайна локаций, объектов, механики и имиджбордов для фильма, на что я предложил: "А давайте я и это тоже сделаю! А взамен научите меня, пожалуйста, работе режиссера!" И Кейити Хара согласился. Так началась работа над фильмом, где я присутствовал на всех встречах, обсуждениях, участвовал во всех стадиях процесса, а режиссер рассказывал и показывал, что, где и как работает в процессе.

И помимо дизайна персонажей, локаций, объектов, механики, я также получил потрясающую возможность быть animation supervisor’ом для фильма — грубо говоря, вносить правки и/или перерисовывать все сцены после аниматоров, чтобы фильм выглядел цельно, будто нарисован одним человеком, санимировать несколько сцен и даже с начала и до конца полностью нарисовать одну одноминутную сцену фильма. Невероятный опыт

— Если судить по отзывам японских зрителей, содержание ленты вызвало различные отклики, но дизайном персонажей и рисовкой большинство остались довольны. Как вы сами в целом оцениваете The Wonderland с точки зрения анимационной картины, любителям какого аниме она лучше всего подойдет? — Фильм рассчитан больше на женского зрителя и детей. Грубо говоря, это сплав роуд-муви и фэнтези жанров. Сценарий написан на основе детской книги, но получилось гораздо интереснее и зрелищнее. Больше всего я рад читать комментарии о том, как наш фильм понравился детям. — В сети японцы называют ваш стиль легким и приятным глазу, рекомендуя его тем, кто устает от насыщенного и порой перегруженного деталями рисунка, которым иногда грешит современное аниме. Некоторые даже называют ваш стиль прямой противоположностью работам Макото Синкая. Что вы сами думаете об этом? И к какому типу художников вы себя относите — тот, кто постоянно рисует в одном стиле, годами оттачивая и совершенствуя его, или же вы с радостью готовы пробовать себя в разных и новых направлениях? — Честно говоря, я не уверен, что у меня есть какой-то определенный стиль. Если говорить именно о визуальной части, то личные предпочтения в том, как мне нравится, как выглядят персонажи. Если говорить о моих раскадровках, то это можно описать как быстрый темп катов и реалистичная камера.