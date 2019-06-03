Минобразования Подмосковья: с 1 сентября домашние задания будет проверять компьютер

В рамках развития информатизации образования с нового учебного года часть домашних заданий в подмосковных школах в пилотном режиме планируют перевести в электронный вид с автоматической проверкой. В рамках реализации нацпроекта "Образование" для улучшения качества образования в регионе создадут центры аттестации и повышения квалификации педагогов. Как будут функционировать новые центры, когда в регионе исчезнет вторая смена в школах и как скоро в Подмосковье появятся образовательные кластеры, ТАСС рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Московской области Ольга Забралова.
— В Подмосковье большое внимание уделяется цифровизации, в том числе и в сфере образования. Какие планы в этой сфере намечены? Что делается в регионе для освобождения учителей от бумажной работы, большой отчетности и увеличения времени для наставнической деятельности?
— Раз в три года учителя проходят повышение квалификации, а каждые пять лет — аттестуются. Для этого им необходимо собрать множество документации, отвезти в комиссию, много всего рассказать и показать экспертам. Некоторые педагоги жалуются, что это тяжело, поэтому мы с 1 сентября планируем максимально автоматизировать процедуру аттестации учителей и руководителей школ. А для школ, показывающих высокие результаты, разработать максимально облегченную процедуру аттестации.
Мы готовы в пилотном режиме сделать новый формат домашних работ, в том числе посредством независимых электронных тестирований, по-новому построить взаимодействие учителей и учеников.
К слову, в нашем регионе цифровизации и информатизации уделяется особое внимание. Напомню, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".
В некоторых школах это уже начало пилотироваться. Мы уверены, что это не только облегчит работу учителей, но и откроет новые возможности для их развития. Мы хотим, чтобы с 1 сентября такая возможность проведения домашних работ уже заработала. Все это планируется сделать посредством интеграции Школьного портала и системы диагностики и тестирования Московской области.
— Предполагается ли создавать в регионе дополнительные меры по улучшению качества образования?
— Конечно, все наши действия ориентированы на повышение качества образования. Мы открываем центр независимой сертификации в Академии социального управления (АСОУ), это один из наших шести вузов. Также у нас будет четыре филиала в каждом центре профессионального развития педагогов, где учителя смогут оценить свои компетенции не только по предмету, но и по методике преподавания, знания современных образовательных технологий.
В апреле мы протестировали первую тысячу учителей, они прошли тестирование по русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку. Это достаточно сильные преподаватели, они прошли сертификацию добровольно.
Мы надеемся сделать эти центры настоящими "точками кипения" педагогов, где будет происходить непрерывное профессиональное развитие, взаимодействие, обмен опытом. Область большая, мы делаем так, чтобы в каждом ее секторе был такой центр.
Первые центры профмастерства будут открыты в Коломенском университете, АСОУ, МГОУ, Орехово-Зуевском университете и в его филиале в Истре. Мы планируем, что у нас в одном месте будет и аттестация, и повышение квалификации.
— Наступила основная волна сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Какие есть нововведения?
— У нас 37 тыс. детей сдают ЕГЭ в этом году. Самой большой популярностью пользуется обществознание, потом английский язык и физика. У нас 1,5 тыс. наблюдателей, их специально обучают. В области установлено 5,5 тыс. камер в 260 пунктах сдачи экзамена. Камеры мы меняем на более современные, улучшаем обзор и качество изображения. Из нововведений у нас экзамен по китайскому языку, восемь человек изъявили готовность его сдать, один человек уже написал даже досрочно.
Важно также отметить, что у нас нет больше физических носителей. В классе стоит принтер, который распечатывает все необходимые материалы. Все это на глазах у наблюдателей, преподавателей и детей. Мы ушли от физических носителей и сопровождения полностью — это, как мне кажется, победа. Кроме того, досрочный этап сдачи ЕГЭ прошел штатно — у нас не было ни одного нарушения. Хочу также напомнить, что результаты ЕГЭ действуют еще четыре года, следующих за годом их получения.
— Еще есть такая школьная тема на срезе — вторая смена. Является ли это острой проблемой для Подмосковья?
— Проблема второй смены существует, наиболее остро вопрос стоит в Ивантеевке, Волоколамске, Котельниках, Подольске, Шатуре. В рамках нацпроекта у нас не стоит показателя полной ликвидации второй смены. Он был, но не в национальном проекте, а в указе президента, и мы по нему работали. У нас был показатель к 2021 году ликвидировать в начальной и старшей школе вторую смену, к 2025 году — в основной школе (5–8-е классы). Мы показатель второй смены с 12% спустили до 5,8%.
У многих, кстати, уроки во вторую смену такие плавающие, что ты приходишь не в 2 часа дня, а в 12 или даже в 11 часов. Мы все равно будем идти к тому, чтобы процент второй смены в школах снижать, потому что, как мне кажется, мы уже морально к этому настроены. Кстати, насчет второй смены: у нас всего порядка 200 школ из 1,5 тыс., которые учатся во вторую смену.
Школы мы строим и потому, что ежегодно в среднем в области прибавляется 40 тыс. детей. В Подмосковье с 2013 года 110 школ на 80 тыс. мест построили, такого масштабного строительства еще нигде не было. В этом году открыли уже восемь школ: в Истре, две в Мытищах, в Пушкине, Балашихе, Серпухове, Ивантеевке, Ленинском районе. Эти объекты мы закладывали исходя из того, что мы выйдем на ноль. Мы эти 200 школ закладывали учитывая и прирост населения, и ликвидацию второй смены. Такая идеология у нас была заложена. В 2019 году планируется отремонтировать 24 школы на 1,3 млрд руб. Наибольшее их количество располагается в Воскресенске, Орехово-Зуеве, Волоколамске, Одинцове и других муниципалитетах.
— Не будет ли нехватки хороших кадров после строительства школ?
— У нас сейчас дефицит составляет 2%. С нехваткой кадров все гораздо проще, чем у других, потому что у нас из шести вузов четыре педагогических. Мы составляем рейтинг студентов наших вузов каждого курса. У нас есть портфолио студента в каждом педагогическом вузе. Любой директор или завуч может мониторить чуть ли не с первого курса студентов. Если школа видит, что есть блестящий студент, который входит в топ, в первую десятку студентов, то она за ним буквально охотится. Мы можем видеть, как он сдает экзамены, как пишет работы, как проходит практику.
Поскольку надо детей готовить к поступлению в вузы, мы в некоторых школах создаем педагогические классы на базе 9–11-х классов, где ученик может понять, действительно ли он хочет стать педагогом или нет. В этом году у нас есть поручение президента создать опорные школы под эгидой Российской академии наук. Это сильные школы, мы их планируем забрать на областной уровень. У школ будет другой, областной статус. Также в рамках этого поручения мы хотим на область взять еще шесть учреждений. В этих опорных школах имеются академические классы — с 1 сентября на базе более 37 школ мы хотим создать профильные классы, где лекции будут читать преподаватели из университетов. В эти классы мы пригласим специалистов высокого уровня.
— Ранее было анонсировано, что в Подмосковье планируют создать математический и гуманитарный кластеры — в Долгопрудном и Одинцове соответственно. Как развивается эта история? Когда в кластерах пройдут первые занятия?
— Идею создания двух образовательных кластеров — физико-математического на базе физтех-лицея в Долгопрудном и гуманитарного на базе гимназии имени Примакова — поддержал президент России. Это позволит выйти на более высокий уровень развития образования, а также привлечет высококвалифицированных специалистов, в том числе и из других стран. В кластерах будут организованы профильные смены с привлечением лучших педагогов. Мы планируем создать учебный корпус начальной школы на 600 мест, детский технопарк и кампусы для проживания на 200 мест на территории физтех-лицея, а также сделать образовательный центр гуманитарных наук для обучения и занятий спортом на 750 мест и кампусы для проживания на 500 мест в гимназии имени Примакова.
По поручению президента в 2019 году поддержано софинансирование строительства этих объектов из федерального бюджета. Сейчас идет стадия проектирования. В следующем году — строительство.
— В сентябре прошлого года в Балашихе был открыт первый класс для подготовки к школе детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Планируется ли в дальнейшем открывать подобные классы в других муниципалитетах? Рассматривается ли возможность создания специальных классов для детей с аутизмом во всех муниципалитетах Подмосковья?
— В Подмосковье инклюзивное обучение дети получают с дошкольного возраста — более 3 тыс. детей-инвалидов и 47 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Общее образование — свыше 13 тыс. детей-инвалидов и боле 15 тыс. с ОВЗ. Балашиха, несомненно, стала одной из первых ласточек, но это не единственный такой опыт. Так, классы для детей с РАС уже открыты в Балашихе, Королеве, Жуковском, Коломне — они функционируют с 1 сентября 2018 года. А с 2017 года работают классы в Ивантеевке, Коломне, Реутове, Люберцах. В этом году мы откроем еще два класса для детей-аутистов в Балашихе, один в Одинцове и еще один в Химках. Мы будем работать над тем, чтобы охватить все муниципалитеты Подмосковья, где есть такая потребность.
— Как минимум три из 12 национальных проектов находятся в сфере вашей компетенции. Какие основные задачи у Московской области по ним? Какие еще масштабные проекты начнет Подмосковье? Чем живет область?
— Больше всего у нас задач в рамках нацпроекта "Демография". Это всеобъемлющий проект, в нем образование, спорт, культура, здравоохранение, социальное развитие, социальная защита и занятость населения. Даже стройка направлена на демографию, потому что создание мест в яслях для детей от двух месяцев до трех лет тоже укладывается в задачи нацпроекта "Демография".
Еще в нашей зоне ответственности национальный проект "Образование". Он состоит из десяти подпроектов: "Современная школа", "Молодые профессионалы", "Учителя будущего" и других. Из десяти мы курируем восемь. Мы построили в Подмосковье работу таким образом, что все наши государственные программы и бюджет ложатся в идеологию нацпроектов. Реализация нацпроектов — это комплексное решение и отличный инструмент по развитию региона.
Например, в проекте "Учитель будущего" мы проверяем учителей не только на знание предмета, но и на владение технологиями, навыками использования современного оборудования, которое закупается в рамках проектов "Цифровая образовательная среда" и "Современная школа". Или же для реализации проекта "Успех каждого ребенка" нужны программы повышения квалификации для организации дополнительного образования, которые разрабатываются в проекте "Учитель будущего".
Беседовали Александра Рыжкова, Дарья Соколова