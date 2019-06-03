Минобразования Подмосковья: с 1 сентября домашние задания будет проверять компьютер

В рамках развития информатизации образования с нового учебного года часть домашних заданий в подмосковных школах в пилотном режиме планируют перевести в электронный вид с автоматической проверкой. В рамках реализации нацпроекта "Образование" для улучшения качества образования в регионе создадут центры аттестации и повышения квалификации педагогов. Как будут функционировать новые центры, когда в регионе исчезнет вторая смена в школах и как скоро в Подмосковье появятся образовательные кластеры, ТАСС рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Московской области Ольга Забралова. — В Подмосковье большое внимание уделяется цифровизации, в том числе и в сфере образования. Какие планы в этой сфере намечены? Что делается в регионе для освобождения учителей от бумажной работы, большой отчетности и увеличения времени для наставнической деятельности? — Раз в три года учителя проходят повышение квалификации, а каждые пять лет — аттестуются. Для этого им необходимо собрать множество документации, отвезти в комиссию, много всего рассказать и показать экспертам. Некоторые педагоги жалуются, что это тяжело, поэтому мы с 1 сентября планируем максимально автоматизировать процедуру аттестации учителей и руководителей школ. А для школ, показывающих высокие результаты, разработать максимально облегченную процедуру аттестации. Мы готовы в пилотном режиме сделать новый формат домашних работ, в том числе посредством независимых электронных тестирований, по-новому построить взаимодействие учителей и учеников. К слову, в нашем регионе цифровизации и информатизации уделяется особое внимание. Напомню, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Мы надеемся, что часть домашних работ, проверяемых компьютером, освободит учителей от рутинной работы, чтобы у педагога появилось больше времени на самоподготовку, повышение квалификации и непосредственную работу с учащимися

В некоторых школах это уже начало пилотироваться. Мы уверены, что это не только облегчит работу учителей, но и откроет новые возможности для их развития. Мы хотим, чтобы с 1 сентября такая возможность проведения домашних работ уже заработала. Все это планируется сделать посредством интеграции Школьного портала и системы диагностики и тестирования Московской области. — Предполагается ли создавать в регионе дополнительные меры по улучшению качества образования? — Конечно, все наши действия ориентированы на повышение качества образования. Мы открываем центр независимой сертификации в Академии социального управления (АСОУ), это один из наших шести вузов. Также у нас будет четыре филиала в каждом центре профессионального развития педагогов, где учителя смогут оценить свои компетенции не только по предмету, но и по методике преподавания, знания современных образовательных технологий.

На эту тему Национальный проект "Образование". Приоритетные направления, сроки реализации и цели

В апреле мы протестировали первую тысячу учителей, они прошли тестирование по русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку. Это достаточно сильные преподаватели, они прошли сертификацию добровольно. Мы надеемся сделать эти центры настоящими "точками кипения" педагогов, где будет происходить непрерывное профессиональное развитие, взаимодействие, обмен опытом. Область большая, мы делаем так, чтобы в каждом ее секторе был такой центр. Первые центры профмастерства будут открыты в Коломенском университете, АСОУ, МГОУ, Орехово-Зуевском университете и в его филиале в Истре. Мы планируем, что у нас в одном месте будет и аттестация, и повышение квалификации. — Наступила основная волна сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Какие есть нововведения? — У нас 37 тыс. детей сдают ЕГЭ в этом году. Самой большой популярностью пользуется обществознание, потом английский язык и физика. У нас 1,5 тыс. наблюдателей, их специально обучают. В области установлено 5,5 тыс. камер в 260 пунктах сдачи экзамена. Камеры мы меняем на более современные, улучшаем обзор и качество изображения. Из нововведений у нас экзамен по китайскому языку, восемь человек изъявили готовность его сдать, один человек уже написал даже досрочно. Важно также отметить, что у нас нет больше физических носителей. В классе стоит принтер, который распечатывает все необходимые материалы. Все это на глазах у наблюдателей, преподавателей и детей. Мы ушли от физических носителей и сопровождения полностью — это, как мне кажется, победа. Кроме того, досрочный этап сдачи ЕГЭ прошел штатно — у нас не было ни одного нарушения. Хочу также напомнить, что результаты ЕГЭ действуют еще четыре года, следующих за годом их получения. — Еще есть такая школьная тема на срезе — вторая смена. Является ли это острой проблемой для Подмосковья? — Проблема второй смены существует, наиболее остро вопрос стоит в Ивантеевке, Волоколамске, Котельниках, Подольске, Шатуре. В рамках нацпроекта у нас не стоит показателя полной ликвидации второй смены. Он был, но не в национальном проекте, а в указе президента, и мы по нему работали. У нас был показатель к 2021 году ликвидировать в начальной и старшей школе вторую смену, к 2025 году — в основной школе (5–8-е классы). Мы показатель второй смены с 12% спустили до 5,8%. У многих, кстати, уроки во вторую смену такие плавающие, что ты приходишь не в 2 часа дня, а в 12 или даже в 11 часов. Мы все равно будем идти к тому, чтобы процент второй смены в школах снижать, потому что, как мне кажется, мы уже морально к этому настроены. Кстати, насчет второй смены: у нас всего порядка 200 школ из 1,5 тыс., которые учатся во вторую смену.

По поручению губернатора принята пятилетняя программа — мы построим 200 школ за пять лет