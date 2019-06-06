Секретарь парткома КПК провинции: Россия — приоритетный партнер Хайнаня

Секретарь парткома КПК провинции Хайнань Лю Цыгуй в интервью ТАСС рассказал о том, каких успехов достигли власти региона в создании зоны свободной торговли (ЗСТ) и свободного порта. Как отметил он, Россия на протяжении ряда лет служит основным источником иностранных туристов для острова и в то же время является его приоритетным иностранным партнером. По словам главы парткома Хайнаня, правительство острова намерено реализовать несколько сотен программ для привлечения иностранного капитала, в том числе из РФ.

— Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в регион объявил о создании на территории всей провинции Хайнань зоны свободной торговли и свободного порта. Могли бы вы подвести итог той работе, которая была проделана правительством региона на этом направлении? Какие успехи были достигнуты?

— Прежде всего, я очень благодарен за внимание ТАСС к провинции Хайнань и ту поддержку, которую оказывает региону ваше агентство. И я очень рад донести позицию Хайнаня всему миру через такое международное агентство, как ТАСС.

Как вы уже сказали, председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин предоставил провинции Хайнань возможность всестороннего углубления реформ, а также поставил задачу создать на всей территории региона пилотную зону свободной торговли и свободного порта. Мы по праву считаем эту задачу своей исторической миссией, так как она вновь позволит Хайнаню оказаться на передовых позициях в деле осуществления политики реформ и открытости.

Мы крепко ухватились за эту историческую возможность и с большим энтузиазмом принялись за работу. Можно сказать, трудимся с тройной отдачей для того, чтобы выполнить поставленную перед нами центральными властями задачу и реализовать всестороннее углубление политики реформ и открытости в нашем регионе.

— Не могли бы вы поподробнее остановиться на конкретных программах?

— Во-первых, мы в полной мере внедрили так называемую политику 1+N для зоны свободной торговли Хайнань, когда для выполнения одной цели несколько ведомств вырабатывают неограниченное количество вариантов ее достижения. Кроме того, мы провозгласили Год всестороннего углубления политики реформ и открытости, а также дали указание всем органам власти на всех уровнях прилагать максимум усилий для реализации политического курса на различных направлениях.

Во-вторых, мы уделили пристальное внимание институциональному обновлению. Институциональные инновации были поставлены нами в качестве основной задачи при создании пилотной зоны свободной торговли. Мы еще больше углубим реформу по упрощению регулятивных мер, сформируем систему единого окна по регистрации коммерческих предприятий, упростим порядок закрытия предприятий и рассмотрения строительных проектов.

В общей сложности это 25 институциональных обновлений, среди которых создание первой в стране системы секьюритизации активов интеллектуальной собственности (обеспечение финансирования предприятия посредством предоставления права на владение долей в интеллектуальной собственности — прим. ТАСС), а также создание передовой системы страхования и уплаты пошлин для ввозимых в страну туристических яхт. Всего в этом году мы обозначили для себя 12 таких приоритетных направлений.

В-третьих, мы сфокусировались на улучшении инвестиционной привлекательности. В соответствии со стандартами Всемирного банка мы составили план по реализации в общей сложности 40 мер оптимизации бизнес-среды, а также подготовили специальные программы по привлечению иностранных инвестиций, содействию развитию частного бизнеса и максимальному упрощению процедуры получения разрешения на ведение бизнеса. Этот опыт будет затем распространен на всю страну для создания в Китае системы верховенства права, интернационализации его рынка и улучшения его деловой среды.

— Сколько сейчас занимает регистрация компании на острове? Позволили ли эти шаги повысить активность бизнеса на Хайнане?

— Процедура регистрации предприятия сокращена до пяти рабочих дней, а на получение разрешения на работу для иностранных граждан теперь требуется не 20, а всего десять рабочих дней. В прошлом году на рынке провинции Хайнань появилось более 140 тыс. новых хозяйствующих субъектов, годовой рост составил 15,5%. За первые четыре месяца этого года у нас было зарегистрировано 53 тыс. новых предприятий, это на 45,14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мы уделяем большое внимание привлечению инвестиций. Реализуем две программы "100 дней больших инвестиций" и "Привлечение миллиона высококвалифицированных специалистов на Хайнань". В то же время наряду с привлечением капитала из-за рубежа мы также уделяем внимание тому, чтобы эта политика соответствовала требованиям программы по обеспечению высококачественного развития.

— Однако иностранные инвесторы часто хотят привезти и свою команду. Как обстоят дела с привлечением иностранных кадров и их оформлением на местном рынке труда?

— Привлечение высококвалифицированных кадров из-за рубежа, технических и опытных специалистов является одним из приоритетов нашей работы. Мы уже смогли привлечь на наш рынок 27 компаний списка Forbes 500, а также "Большую четверку" компаний, предоставляющих консалтинговые и аудиторские услуги (Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young и KPMG).

За первые четыре месяца этого года объем фактически использованных иностранных инвестиций на Хайнане вырос приблизительно в 20 раз. К настоящему времени мы уже привлекли на наш рынок труда 4,5 тыс. иностранных граждан.

В рамках углубления политики открытости мы упростили визовый режим для 59 государств мира, продолжаем расширять программу беспошлинной торговли. Число международных авиарейсов, осуществляемых из аэропортов провинции, увеличено. Мы также всеми силами ускоряем создание новых каналов сухопутной и морской торговли.

Теперь немного о строительстве. В настоящее время ускоренными темпами осуществляются 18 проектов, среди которых создание службы единого окна для международной торговли провинции Хайнань, строительство нового района Хайкоу — Цзяндуна, Главного экономического управления Саньи и центрального делового района этого города, международной биржи интеллектуальной собственности.

В настоящее время осуществляется 458 строительных проектов с общим объемом инвестиций 211,3 млрд юаней (около $30,7 млрд). Еще 233 проекта законтрактованы. Объем капиталовложений в них составит 302,3 млрд юаней ($43,88 млрд). Эти проекты позволят создать индустриальную базу для высокоэффективного развития Хайнаня.

Мы также уделяем большое внимание комплексному строительству инфраструктуры, в том числе развитию сети освещения, снабжению электричеством, водой, газом, а также дорожному строительству, включая высокоскоростные автобаны. Кроме того, мы ведем строительство кольцевого газопровода по периметру острова и ирригационных сооружений. Лучшие китайские и иностранные образовательные и медицинские учреждения, в том числе английская школа Хэрроу, расширяют свою активность на Хайнане, что позволяет создать лучшие условия для инвесторов и экспатов.

Еще одним приоритетным направлением работы является нивелирование и сдерживание рисков. Мы осуществляем программы по защите окружающей среды и прибрежной линии, принимаем все необходимые меры для того, чтобы экологическая обстановка только улучшалась. Также прикладываем усилия для того, чтобы средняя величина концентрации частиц PM2.5 сохранялась в однозначных значениях, а создаваемый нами свободный порт обладал экологией мирового класса.

Одновременно с этим правительство принимает меры для поддержания безопасности, ведет решительную борьбу с преступностью, наркотрафиком и нелегальным игорным бизнесом. Власти содействуют развитию систем по анализу больших объемов данных Big Data и платформ социального управления, чтобы не только поддержать рост пассажирских, грузовых перевозок и финансовых потоков, но в то же время поддерживать должный уровень контроля над ними.

— Согласно планам правительства Хайнаня, к 2020 году должны быть достигнуты промежуточные итоги по созданию пилотной зоны свободной торговли. Какие новые приоритетные задачи будут поставлены на следующем этапе?

— К 2020 году в деле создания ЗСТ действительно должны быть достигнуты определенные показатели. Это не только требование центрального правительства к региональным властям, но и необходимое условие для создания на территории провинции свободного порта с китайской спецификой.

Теперь до этого срока осталось менее двух лет. Мы намерены прикладывать все усилия и самозабвенно трудиться, чтобы в полной мере реализовать все намеченное, чтобы наш регион стал новым примером углубления политики реформ и открытости в новой эпохе.

Во-первых, мы намерены построить новую, открытую экономическую систему. Власти будут реализовывать активную стратегию по созданию зоны наивысшей степени открытости мирового уровня. Еще больший упор будет сделан на привлечение иностранных инвестиций из всех уголков мира. Мы намерены представить еще больше индустриальных проектов и рыночных игроков, которые будут работать в соответствии с условиями нашей страны и Хайнаня в частности, а также будут отвечать требованиям стратегии высококачественного развития.

— Как власти намерены развивать международное торгово-экономическое сотрудничество?

— Правительство провинции задействует платформу Азиатского форума в Боао для усиления сотрудничества со странами и регионами инициативы "Один пояс — один путь". Мы также будем поощрять открытие на территории Хайнаня консульских представительств таких государств, а также штаб-квартир международных организаций.

Еще одним направлением работы станет привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы. Для этого мы продолжим обновлять регулирование этой отрасли и создадим соответствующую мировым стандартам систему найма и обслуживания иностранных кадров.

Помимо этого, мы намерены ускорить строительство аэропортов для гражданской авиации, в полной мере реализовать так называемые третью, четвертую и пятую свободы воздушного пространства, принять меры для предоставления гражданским авиаперевозчикам шестой свободы. Власти намерены уплотнить существующую сеть авиамаршрутов и открыть новые направления. Мы приложим все усилия для создания сети четырех- и восьмичасовых рейсов, что позволит Хайнаню стать авиационным хабом Тихого и Индийского океанов.

— Какие задачи будут поставлены в рамках создания на всей территории Хайнаня зоны свободной торговли и порта?

— Министерства и ведомства центрального правительства в настоящее время ведут работу над формулированием плана по созданию зоны свободного порта. Соответствующий акт уже передан на рассмотрение законодательной ветви власти. Мы же со своей стороны также оказываем содействие этой работе.

Следующим направлением являются инновации. Существует необходимость вывести из так называемого негативного списка (перечень областей, в которых участие иностранного капитала ограничено или запрещено) некоторые виды инвестиций, а также постепенно снять ограничения к допуску зарубежного капитала на рынок инвестиций. В настоящее время мы работаем над механизмом регулирования трансграничных расчетов и стимулирования зарубежного спроса на товары и услуги в рамках программы по превращению региона в экспортный хаб.

Мы также привлекаем на Хайнань иностранные финансовые институты, чтобы нивелировать слабые места на финансовом рынке региона. Ведется работа над оптимизацией системы регулирования банковских счетов. Кроме того, в рамках курса на внедрение инноваций и политики открытости в финансовой сфере мы ускоренными темпами трудимся над проектом создания торговой биржи с хайнаньской спецификой, отдельно развиваем услуги по финансированию экологических и научно-технических проектов.

Как я уже говорил, в рамках повышения степени открытости мы упрощаем визовые требования, планируем постепенно увеличить максимальную продолжительность пребывания.

— Планируется ли открытие на острове новых индустриальных парков и бизнес-инкубаторов?

— Этому также уделяется большое внимание. Мы привлекаем проектировщиков мирового класса к строительству нового района Хайкоу — Цзяндуна, Главного экономического управления Саньи и центрального делового района этого города.

Также создаются индустриальные парки по отдельным сферам: среди них экономическое регулирование, проектирование, новые отрасли производства, интернет-технологии, здравоохранение, финансы, выставочный бизнес, логистика, научно-техническая отрасль, образование и гуманитарные проекты. Власти поощряют вхождение в индустриальные парки новых проектов, однако решающая роль остается за администрацией таких кластеров. Опираясь на возможности двух ведущих городов — Хайкоу и Саньи, а также зоны экономического развития Янпу и международной пилотной зоны медицинского туризма Лэчэн, мы намерены внедрить передовые технологии, чтобы получить высокую отдачу от этих проектов.

Еще одним приоритетом является высококачественное развитие. Мы используем стратегию "три области, один центр", которая придает приоритетное значение развитию туризма, сферы услуг и новейших высоких технологий. Также среди ведущих отраслей — высокоэффективное сельское хозяйство в тропическом климате, IT-технологии, здравоохранение, логистика, морской промысел, финансовые услуги, выставочный бизнес, образование, культура и спорт.

В рамках этих проектов мы намерены создать международный центр туризма и потребления, а также учредить государственную образцово-показательную государственную зону туризма. Власти также в полной мере задействуют потенциал беспошлинной торговли и будут реализовывать проект создания свободного яхтенного порта Цюнганьгао и развития круизного сектора.

Также могу назвать еще одно приоритетное направление работы — это взаимная интеграция городов и сельских населенных пунктов. Развитие деревень и сельского хозяйства служит важной предпосылкой создания пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой.

— Как эти меры призваны отразиться на благосостоянии населения?

— Мы реализуем стратегию возрождения сельской местности, чтобы в полной мере задействовать потенциал 2757 сельских населенных пунктов и искоренить нищету. В этом году мы планируем полностью вывести из-за порога бедности всех остающихся там людей, что позволит нам приступить к скорейшему развитию 80% территории провинции и 60% ее населения.

Следующим приоритетом является защита окружающей среды. Программа создания экокультуры успешно продвигается. Мы ускоренными темпами реализуем создание соответствующей экспериментальной зоны и национального парка тропических лесов. Правительство уделяет первостепенное внимание охране окружающей среды и урегулированию соответствующих экологических проблем, а также содействует переходу на новые источники энергии. Мы принимаем меры, чтобы новые проекты не оказали никакого негативного воздействия на окружающую среду, а уровень экологии и эффективности использования природных ресурсов вышел на мировой уровень.

Перечисленные мной аспекты развития предлагают значительные возможности для развития. Мы приветствуем участие российских международных организаций и компаний в раскрытии потенциала тех возможностей, которые предлагает развитие провинции Хайнань. Мы приглашаем их поучаствовать в создании международной и региональной экономической базы на острове и углубить прагматичное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс — один путь".

— Россия является важнейшим источником турпотока для Хайнаня. Каждый год большое количество россиян отправляются на курорты Саньи. Какие потенциальные точки роста вы видите для укрепления сотрудничества Хайнаня с Россией?

— В этом году празднуется 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Нынешний год также провозглашен лидерами наших стран — председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным — Годом регионального сотрудничества. Председатель КНР в настоящее время находится с государственным визитом в России, где он примет участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме.

Мы уверены в том, что визит главы государства увенчается успехом и плодотворными результатами, а также он представит новые исторические возможности для углубления сотрудничества между Китаем и Россией. На следующем этапе обе стороны должны принимать меры по реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, углублять взаимодействие на региональном уровне, использовать сильные места отдельных регионов, содействовать обменам, чтобы создать новые точки роста.

Теперь подробнее об усилении сотрудничества между региональными властями. С 2010 года провинция Хайнань подписала протоколы о намерениях с Мурманской, Владимирской и Калининградской областями, а также с Санкт-Петербургом. В 2011 году Санья стала городом — побратимом Хабаровска. В 2016 году Цюнхай подписал протокол о намерениях с городом Домодедово. Это позволило создать хорошую основу для обменов и сотрудничества между двумя сторонами.

Для углубления сотрудничества мы планируем задействовать потенциал российско-китайского регионального взаимодействия, Азиатского форума в Боао, а также городов-побратимов для подписания соглашений о сотрудничестве между провинцией Хайнань и регионами России. Углубление сотрудничества и повышение качества обменов способствует развитию российско-китайских отношений.

— Какие шаги предпримет правительство провинции для развития туристической отрасли и привлечения российских отдыхающих?

— Усиление сотрудничества в сфере туризма и прямого авиасообщения является еще одним приоритетным направлением. Как я уже говорил ранее, Россия является для Хайнаня важнейшим источником иностранных туристов. В 2017 году на наших курортах побывало 284 тыс. россиян, что стало рекордным показателем. В настоящее время действуют 11 международных рейсов между городами России и курортом Санья. Перспективы для развития сотрудничества и обменов по-прежнему очень широкие.

На основе созданной базы Хайнань пригласит крупных российских туроператоров, представителей туристических властей создать Консультативный комитет по развитию и обслуживанию туристического рынка России, что окажет поддержку интернационализации туристического сектора провинции, а также будет содействовать развитию въездного туризма на острове и его узнаваемости в русскоязычных странах.

— Что власти предпримут для популяризации курорта на российском туристическом рынке?

— Хайнань намерен направить свою делегацию для участия в Московской международной туристической выставке, рекреационных выставках и других важных мероприятиях для продвижения своих услуг в этой сфере. Мы также продолжим повышать уровень предоставляемых нами туристических продуктов и услуг, увеличивать число прямых рейсов, а также на наивысшем уровне будем удовлетворять потребности российских отдыхающих. Власти провинции помогут лучшим туристическим агентствам России войти на рынок Китая и мира в целом.

Следующей перспективной сферой является медицина. В мае 2017 года Комитет по здравоохранению и планированию семьи Хайнаня, Национальная медицинская палата России и Пекинский университет китайской медицины провели медицинский симпозиум стран — участниц инициативы "Один пояс — один путь", в ходе которого они заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере медицины и здравоохранения.

Хайнань намерен сотрудничать с Национальной медицинской палатой России в рамках проекта по созданию центра традиционной медицины, учреждению Российско-китайского медицинского форума, а также Российско-китайского форума медицинского туризма. Это позволит усилить обмены в области медицинских практик, академического взаимодействия, а также в подготовке кадров и других сферах. Мы продолжим развивать китайскую медицину и физиотерапию, а также рекреационный туризм на базе международной пилотной зоны медицинского туризма Лэчэн в Боао и Госпиталя традиционной китайской медицины в городе Санья.

— Какие другие сферы сотрудничества с Россией вы считаете наиболее перспективными?

— Полагаю, что это усиление сотрудничества в энергетике и авиакосмической отрасли. Мы надеемся, что Россия задействует свои преимущества в сфере энергетики, примет активное участие и окажет поддержку в создании на Хайнане международного центра энергетических ресурсов и торговли.

Мы также рассчитываем, что космодром Вэньчан усилит сотрудничество с российскими аэрокосмическими учебными заведениями и ведущими предприятиями РФ в этой отрасли, что позволит создать на Хайнане центр научно-технического сотрудничества в области космонавтики и авиации.

Правительство провинции Хайнань будет содействовать усилению сотрудничества между Hainan Resort Software Community и российской Кремниевой долиной — технопарком фонда "Сколково" — посредством учреждения совместных инновационных предприятий, инкубаторов, создания международных ассоциаций. Это позволит повысить качество услуг в сфере финансов, внедрения технологий и подготовки кадров для двусторонних инновационных проектов.

— Намерены ли власти провинции усиливать взаимодействие с Россией в сфере образования и гуманитарного сотрудничества?

— Мы будем создавать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов из различных российских вузов, чтобы они приезжали работать и вели научно-исследовательскую деятельность в высших учебных заведениях Хайнаня. Правительство будет принимать меры для привлечения талантливой российской молодежи, чтобы представители молодого поколения проходили обучение в Хайнаньском университете или других вузах и трудоустраивались здесь.

Мы также призываем российские спортивные коллективы приезжать на Хайнань в холодное время года для продолжения тренировок зимой. Власти планируют провести Российско-китайскую агитнеделю, учредить на Хайнане Российско-китайский художественный форум, организовать на острове молодежные лагеря.

Мы также будем прикладывать усилия для углубления обменов между СМИ региона и агентством ТАСС, чтобы мы смогли вместе рассказать всему миру о дружбе Китая и России, а также о Хайнане.

Беседовал Роман Баландин