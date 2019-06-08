Глава X5 Retail Group: мы хотим стать ретейл-IT-компанией

Игорь Шехтерман в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о цифровизации компании, тенденциях в ретейле и о новой концепции "Пятерочки". — География присутствия у X5 Retail Group довольно широкая. Какие регионы хотите покрыть в ближайшее время, какие интересные и почему? — Решения о выходе в те или иные регионы принимаются на базе некоторых факторов. Прежде всего, это возможности развития в данном регионе, есть или нет ограничения со стороны ФАС, насколько наша логистика в состоянии эффективно обеспечивать эти регионы продуктами, есть ли в принципе перспективные локации в том или ином регионе. Наша стратегия на сегодняшний момент — это фокусироваться на тех регионах, где мы уже присутствуем. Потому что мы понимаем, что получаем экономию за счет эффекта масштаба. Чем больше магазинов работает в том или ином регионе, тем дешевле логистика, меньше затраты на нее, уже существует большая узнаваемость бренда. При этом у нас продолжается расширение в новых регионах — это Урал и Сибирь.

В этом году мы зашли в Красноярск, образовали там макрорегион. Мы активно развиваемся на Урале, активно развиваемся в Сибири. Но, наверное, дальше пока мы идти не готовы

В России топ-5 крупнейших ретейлеров занимают всего 26% рынка, на самом деле это достаточно мало. Потому что в западных странах крупнейшие игроки занимают 60–70% рынка. Поэтому — в последние годы я говорю и в этом только убеждаюсь — будет дальнейшая консолидация рынка. Она будет идти как заход в новые регионы через открытие новых точек, так и через приобретение региональных игроков. — Но при этом у вас всегда большие планы по открытиям. Например, на этот год около 2 тыс. На следующие годы вы планируете сохранять такие же высокие темпы роста или будете фокусироваться на уже действующих магазинах? — Мы за последние полтора года пересмотрели свой подход к нашему развитию. Мы — лидеры рынка, наша задача — сохранять лидерство. Но когда я говорю о сбалансированном росте, мы себе ставим задачу сохранения не только за счет открытия новых точек, а прежде всего за счет увеличения продаж с квадратного метра. Это наша основная задача. Именно поэтому мы постоянно дорабатываем наш CVP. Несмотря на то что основным фактором есть и остается цена в России, не менее важны для покупателя такие факторы, как удобство и время. Это связано в том числе и с цифровизацией, с проникновением диджитализации в нашу жизнь. Клиентам действительно сегодня помимо цены очень важно, чтобы это было удобно и быстро. Мы понимаем, что физические магазины не являются сегодня единственным способом достижения этого. Есть другие элементы — как онлайн-доставка, как экспресс-доставка из наших магазинов, которую мы пробуем. При этом мы не даем точный прогноз по открытиям, по этому году мы заявили — планируем открыть около 2 тыс. В следующем году открытий будет меньше, мы будем искать другие инструменты, за счет чего мы можем расти. — Если к другим инструментам, то, скорее всего, речь идет о каких-то проектах в сфере цифровизации. Какие планируете пилотировать в ближайшее время? Какие капитальные затраты закладываете на этот год? — У нас капзатраты компании в этом году составляют около 90 млрд, из них 22% мы тратим на IT и поддержку бизнеса, и доля будет расти. Я, наверное, не готов сейчас сказать какие-то точные ориентиры, какой процент у нас будет идти на IT, но он точно будет расти. Если говорить про цифровизацию, я бы сказал, мы здесь делим развитие на две части. Прежде всего для нас цифровизация — это быть более эффективными. Быть как минимум такими же эффективными с точки зрения запуска новых продуктов, как наши цифровые конкуренты, такие как Amazon, "Яндекс", Alibaba и так далее. В чем они нас сильнее? Они сильнее нас в том, что они вышли из цифровых компаний, они фактически вышли из IT-компаний. Как я говорю, мы когда-то станем ретейл-IT-компанией, которая "продает помидоры", но мы для этого должны пройти определенный путь. Первая часть цифровой трансформации — это запускать продукты быстрее и эффективнее, чем наши цифровые конкуренты. Именно поэтому три года назад мы начали работать над Big Data. Я считаю, что мы сделали большой прогресс, и на сегодняшний день у нас точно самая сильная команда по Big Data, около 200 человек, куда мы пригласили людей из Сбербанка, из Mail.ru, Google и так далее. Это первая составляющая. Вторая составляющая — это понять в компании процессы, которые нам нужно автоматизировать на основе данных и от которых мы получим наибольший эффект. Мы такие процессы проанализировали. Это, например, автоматизация ассортимента. До прошлого года этот процесс полностью зависел от категорийных менеджеров, и они определяли, какой ассортимент должен быть на полке. В этом году у нас заканчивается процесс автоматизации ассортимента в "Пятерочке" и начинается в "Перекрестке".

Мы начали процесс полной автоматизации категорийного менеджмента. Когда пишется алгоритм, на основании наших данных, чеков, покупок алгоритм выбирает, какой товар пользуется большим спросом и какой товар может быть на полке

— Какие конкретно проекты сейчас разрабатываются? — Если взять "Перекресток", то важный проект — это "Перекресток-онлайн". Он у нас работает уже два года. По итогам этого года мы ожидаем, что он обеспечит 1,5% выручки всех наших супермаркетов, по итогам следующего года наш прогноз — около 4% выручки. Онлайн закрывает миссию закупки впрок. Также у нас работает два dark store в Москве и один в Петербурге. До конца года мы планируем запустить еще два. У нас на сегодня мощность составляет около 3,5 тыс. заказов в день, после открытия еще двух dark store на конец года мы рассчитываем выйти на 7 тыс. заказов в день. Мы также запустили "пилот" по экспресс-доставке в "Пятерочке", сейчас это около 30 магазинов. "Пилот" показал, что когда покупатель заказывает экспресс-доставку, что ему принесут домой, он заказывает большее количество товаров, растет средний чек. Сейчас мы немного переформатируем этот "пилот" и будем дальше тестировать более широко. — Рассматриваете возможность развития бизнеса в сторону нон-фуда? Например, аптеки или косметические магазины? — Мы не рассматриваем для себя уход в эти направления, потому что мы понимаем, что все, что касается нон-фуда, все больше и больше будет уходить в онлайн. При этом мы с партнерами активно развиваем сеть постаматов. Мы рассматриваем магазин как точку соприкосновения покупателя с различными сервисами. Мы пытаемся максимально использовать возможности магазина для удобства покупок. Постаматы и пункты выдачи заказов позитивно влияют на наш бизнес. По результатам "пилота" в 900 магазинах, где стояли постаматы, мы замерили трафик, и он вырос на 1,6%. Это превзошло наши ожидания. Это подтверждает то, что магазин как точка соприкосновения покупателя со всеми сервисами является удобной и эффективной моделью. — На данный момент вы являетесь лидером рынка. Какой у вас прогноз по росту выручки по итогам года? — Мы ожидаем, что выручка будет не меньше прошлого года. По итогам года чистая прибыль снизилась примерно на 8%. Основная причина снижения чистой прибыли — это амортизация. Вы знаете, что в последние годы у нас были очень большие капзатраты на реконструкцию. У нас основная причина снижения чистой прибыли — это именно амортизация. Там есть и другие факторы, но они не материальные. Но при этом я хочу сказать, что мы второй год подряд платим дивиденды. В прошлом году мы приняли по корпоративному управлению нашу дивидендную политику, выплата дивидендов составляет не меньше 25% от прибыли. В этом году несмотря на то, что у нас прибыль упала, мы заплатили дивидендов больше. — Продолжаете ли вы развивать гипермаркеты? Потому что последнее время есть мнение, что важно ориентироваться на магазины "у дома", потому что они удобнее, ближе к покупателю. Как вы думаете? — Вы сказали очень правильную вещь — компании переориентируются, потому что магазины "у дома" удобнее. Как я вам уже сказал, есть определенный тренд, который наблюдается в России, за границей. Тренд состоит в следующем: для покупателей в силу как раз-таки цифровизации удобство становится все более важным фактором.

Людям важна возможность получить товар, не выходя далеко, не тратя время. Плюс важно понимать, что активно развивается онлайн-ретейл, необходимые товары можно заказать на дом. Исходя из этого, будущее гипермаркетов очень туманное