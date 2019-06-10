Министр энергетики Саудовской Аравии: выгода от участия в соглашении ОПЕК+ очевидна

Вот уже два месяца, как мировой рынок нефти с напряжением следит за переговорами России и ОПЕК, которые должны определить свою политику в отношении добычи до конца 2019 года. Знаменитое соглашение стран ОПЕК+ о совместном регулировании добычи работает третий год, внося немалый вклад в стабилизацию цен нефти. Так, после нефтяного кризиса 2015–2016 годов сделка позволила цене Brent подняться выше $60 за баррель, удерживая ее в дальнейшем в комфортном диапазоне. Однако влияние геополитических факторов все больше рождает неясность и сомнения в том, будет ли ограничительная политика ОПЕК+ в будущем так же эффективна, как и прежде. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, один из самых влиятельных людей в глобальной энергетике, посетил Россию для участия в ПМЭФ и обсудил будущую кооперацию Москвы и Эр-Рияда с российским лидером Владимиром Путиным и министром энергетики Александром Новаком. Об итогах переговоров в Санкт-Петербурге, о позиции королевства по будущему Венского соглашения и намерениях Saudi Aramco в отношении российских СПГ-проектов аль Фалех рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС на полях форума. — Господин министр, выступая на энергетической сессии ПМЭФ, вы сказали, что решение об уровнях добычи для стран ОПЕК+ на второе полугодие еще не принято. Но накануне вы встречались с президентом Владимиром Путиным и вашим визави Александром Новаком. Удалось ли после этих встреч достичь консенсуса между Россией и Саудовской Аравией? — Во-первых, хочу сказать, что президент Путин говорил о необходимости продолжения сотрудничества с ОПЕК, так как оно благоприятно для мировой экономики, для энергетической отрасли и для преодоления проблем, с которыми мы столкнулись в 2015–2016 годах. Я воспринимаю его как серьезного и вдумчивого лидера.

Он говорит только о тех вещах, которые уже определил для себя

Кроме того, из моих последовавших за этим встреч с министром Новаком я пришел к такому же выводу: рынок нефти нужно продолжать мониторить, одновременно убеждаясь в том, что мы направляем его к стабильности. Я думаю, что с российской стороны есть некоторые вопросы. Они связаны с тем, как санкции [США] фактически повлияли на экспорт из Венесуэлы и Ирана, и тем, не вызовет ли это слишком много споров о выбывших с рынка объемах, и, соответственно, какой путь для нас лучше. Мы договорились, что будем продолжать следить за рынком. У меня еще будет возможность встретиться с министром Новаком до заседания в Вене (планируется на 3–4 июля — прим. ТАСС), так как мы оба можем оказаться в Японии на встречах в рамках саммита G20 (в июне — прим. ТАСС). И тогда мы сможем уже точнее выверить наши позиции. Я вполне убежден, что со стороны ОПЕК почти все страны согласны с тем, что нам необходимо продлить Декларацию о сотрудничестве. Министр нефти Ирака [Тамер аль-Габдан] говорил об этом публично и подтвердил мне это в частной беседе. ОАЭ, Кувейт и другие крупные производители в ОПЕК, а также многие страны, не входящие в ОПЕК, такие как Оман, Казахстан, Азербайджан, поддерживают продление. Так что единственной страной, которой осталось принять решение, является Россия. Я думаю, надо подождать, пока российская позиция сформируется сама собой. Очевидно, что в России идут внутренние дискуссии о том, сколько именно нужно добывать во втором полугодии. Так что мы [с министром Новаком] еще обсудим глобальный рынок, когда встретимся через три недели. — Если все же удастся заключить с Россией сделку и сокращение добычи в ОПЕК+ будет продлено... Что, если степень исполнения квоты в России не всегда будет полной? Насколько это комфортно для ОПЕК? — Россия — крупнейший производитель нефти в ОПЕК+. Она добывает чуть больше, чем мы [Саудовская Аравия], поэтому я всегда говорю, что крупные производители должны быть примером для остальных стран. Саудовская Аравия, как крупнейший производитель в ОПЕК, всегда подает такой пример, проявляя полную приверженность [условиям сделки] с самого первого дня. Я ожидаю, что и другие ключевые участники, такие как Россия, Ирак, Казахстан и ОАЭ, будут сохранять свою приверженность и подавать пример другим странам соглашения. Россия прекрасно соблюдала договоренности о сокращении добычи в 2017–2018 годах, пока мы не ослабили ограничения в июне прошлого года. Я надеюсь, что и в 2019 году она к этому вернется. В мае и июне исполнение было очень хорошим. Мне важен только результат. Поэтому я надеюсь, что после того, как мы официально оформим продление, Россия всю оставшуюся часть 2019 года продолжит следовать нашим договоренностям. Вы знаете, я слышал очень убедительные, солидарные заявления со стороны многих российских компаний, например, со стороны главы "Лукойла" [Вагита Алекперова]. Так что я надеюсь, что преимущества участия в кооперации довольно очевидны. Небольшой объем, всего 2% (на столько Россия сократила добычу в рамках соглашения ОПЕК+ — прим. ТАСС), означает стабильность и сильный рост. Я думаю, что все [российские] компании извлекают огромную выгоду из этой сделки. Однако очевидно, что идет внутренняя полемика, которую я не стану комментировать. — Как мы видим, геополитические факторы все сильнее влияют на процесс принятия решений в ОПЕК+. Значит ли это, что для соглашения есть риски? Я имею в виду, могут ли геополитические трения полностью разрушить эту кооперацию? — Вот если вы посмотрите на более чем столетнюю историю нефти, то обнаружите, что геополитика всегда создавала вызовы рынку.

Из-за нефти воевали, вводили эмбарго, разгорались торговые споры, вводились немыслимые налоги и так далее