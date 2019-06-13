Крис Хемсворт и Тесса Томпсон: из героев Marvel могли бы получиться неплохие Люди в черном

Актеры Крис Хемсворт и Тесса Томпсон приехали в Москву, чтобы представить фильм "Люди в черном: Интернэшнл". В перезапуске знаменитой франшизы они играют агентов Эйч и М, которые в очередной раз спасают мир от неминуемой гибели. У артистов очень плотный график, поэтому на каждое интервью отводилось всего четыре минуты. Но даже за это короткое время актеры успели рассказать ТАСС, получили ли они благословение Уилла Смита и Томми Ли Джонса, кому из них больше идут черные костюмы и смогли бы супергерои Marvel и Люди в черном ужиться на одной планете.

Дали ли Уилл Смит и Томми Ли Джонс свое благословение на то, чтобы вы сыграли новых Людей в черном?

Крис: Да, я думаю, да. Я думаю, с ними консультировались (перед съемками фильма — прим. ТАСС), потому что это продолжение того, что они делали в прошлых картинах. Они были очень рады за нас. Знаете, может, когда-нибудь наши пути пересекутся в этой вселенной.

А кому больше идут черные костюмы — им или вам?

Крис: Нам. Наши костюмы более подогнаны под нас и более современны. Длина брюк у Уилла Смита и Томми Ли Джонса, все-таки это было 25 лет назад, была больше. Рукава не так хорошо подогнаны, квадратные плечи… Но они тоже довольно неплохо выглядят.

Тесса: И мы умеем их носить.

Крис: И мы умеем их носить.

Могли бы вы сказать, что фильмы Marvel (Томпсон и Хемсворт снимались вместе в трех картинах студии — прим. ТАСС) и вселенная ''Людей в черном'' схожи по духу или они абсолютно разные?

Тесса: Я думаю, что в какой-то степени [они схожи], но все-таки они абсолютно разные.

Крис: Да. Мне кажется, что идея про инопланетян из другого мира, ну вы понимаете. Мы играем инопланетян с точки зрения людей. Они сосуществуют вместе. Элементы похожи, но они разные. Мне нравится здесь, так это то, что у фильма более приземленная и современная атмосфера, хотя и не без элементов фантастики. Это такое уникальное смешение детективного триллера, комедии и фантастики.

Получается, в Marvel, как вы только что сказали, вы играете инопланетян своего рода, а в ''Людях в черном'' вы контролируете деятельность инопланетян. Если представить, что они все существовали в одной вселенной, какие бы отношения сложились между секретными агентами и супергероями?

Крис: Что ты думаешь, Тесса?

Тесса: Мне кажется, даже не знаю, я думаю, что мы бы их рекрутировали.

Крис: Да, из них могли бы получиться неплохие агенты.

Тесса: Я думаю, у них у обоих [Валькирии и Тора] прекрасно бы вышло.

Крис: Но я бы не хотел их арестовывать.

Тесса: Это точно, тем более что Тор уже был на Земле несколько раз, правильно?

Крис: Да, Валькирия живет на Земле сейчас.

Тесса: Да, живет.

Крис: Мы были бы друзьями.

Тесса: Было бы весело.

Вы уверены? Супергерои не любят, когда их контролируют.

Крис: Ну, я думаю, мы бы работали сплоченно, хотя контроль бы здесь тоже присутствовал. Конечно, это могло бы быть проблематично, вы правы. Например, если бы нас просили: ''Где ваша виза?'', нас могли бы отослать обратно.

Тесс: Они могли бы не впустить тебя с твоим молотом, и тогда ты не смог бы путешествовать.

Беседовала Тамара Ходова