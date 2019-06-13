Премьер-министр Словакии: мы ищем возможности для развития сотрудничества с РФ

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини посетил 4–7 июня Россию с визитом, в ходе которого у него состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и прошли переговоры с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Глава кабмина республики также выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По итогам визита он дал эксклюзивное интервью ТАСС.
— Насколько успешным, по вашему мнению, был состоявшийся визит в РФ?
— Считаю прошедший визит успешным. Он стал очередным подтверждением необходимости поддерживать словацко-российский политический диалог на высшем уровне. Он очень важен для обеих сторон. Прошли очень содержательные переговоры с российскими партнерами о перспективах отношений между нашими странами. Мне также была предоставлена возможность выступить на Петербургском международном экономическом форуме — на том же пленарном заседании, в котором приняли участие президент Владимир Путин и другие высокие зарубежные гости.
— Как вы оцениваете конкретные результаты встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым?
— Состоявшиеся у меня в Москве и Санкт-Петербурге переговоры оцениваю позитивно. Я доволен, что с президентом Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым мы смогли обсудить практически весь спектр словацко-российского сотрудничества: от взаимодействия на политическом уровне и экономического сотрудничества до вопросов расширения контактов между гражданами [наших стран], вопросов образования, туризма, культуры и прямого взаимодействия регионов. В российских регионах десятки наших экономических субъектов развивают свою деятельность на основе конкретных соглашений.
Мы дали оценку состоянию двустороннего сотрудничества между нашими странами и сосредоточились на определении его перспектив. Конкретным результатом переговоров стало подписание двух документов о взаимодействии в области атомной энергетики.
— Какие сферы, по вашему мнению, являются наиболее перспективными в деле развития сотрудничества между РФ и Словакией? Каковы возможные совместные проекты и их реализация?
— Словацко-российское сотрудничество опирается на солидный фундамент, заложенный ранее во многих областях: таких, как, например, экономика или энергетика. В сфере транспорта мы работаем над реализацией идеи прокладки ширококолейной железнодорожной линии из России через Словакию к Дунаю и далее в Австрию.
Конечно же, существуют резервы и имеется значительный нереализованный потенциал взаимодействия. У нас очень много планов по развитию сотрудничества в сфере инвестиций по взаимодействию с регионами РФ.
Надеюсь, что постепенно будет увеличиваться количество словацких компаний, представленных на российском рынке. Этот процесс может развиваться путем создания совместных предприятий. В данной области нашего сотрудничества в последнее время наблюдается позитивная динамика. Считаю, что в данное время это одно из наиболее многообещающих направлений взаимовыгодной кооперации.
Все перечисленные мною выше вопросы будут рассматриваться на ХХ заседании словацко-российской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в этом году в Сочи. Подготовке переговоров рабочих групп, которые пройдут в рамках заседания межправкомиссии, мы должны уделять повышенное внимание, чтобы результаты предстоящего заседания оправдали наши ожидания.
— Как вы оцениваете состояние российско-словацких отношений?
— Словацко-российские отношения характеризуются прагматичностью. Они конструктивны. Происходит откровенный обмен мнения по всем интересующим стороны вопросам. Активный политический диалог является неотъемлемой частью наших отношений. Идет активное и предметное взаимодействие в областях, представляющих взаимный интерес. Это, например, образование, культура и вообще гуманитарное сотрудничество, включая расширение прямых контактов между гражданами наших стран.
Несмотря на то что, как я уже говорил, потенциал взаимных отношений остается далеко не полностью реализованным, текущее развитие словацко-российских отношений оцениваю в целом позитивно. Я доволен, что нам с нашими российскими партнерами удается сосредоточить внимание на достижении конкретных результатов. Хочу еще раз заверить, что у нас в Словакии, как и во многих других странах, существует искренняя заинтересованность искать новые возможности для развития сотрудничества с РФ, невзирая на существующую сложную международную политическую ситуацию, которая привела к введению определенных ограничений (во взаимодействии с РФ — прим. ТАСС).
— Каково ваше отношение к действующим антироссийским санкциям ЕС?
— Санкции стали прямой реакцией Евросоюза на действия России по отношению к Украине, которые противоречат нормам международного права: от аннексии Крыма и конфликта в Донбассе до инцидента в Керченском проливе. Реализация Минских соглашений является главным условием отмены санкций и изменения позиции ЕС к России. Словакия всегда поддерживала общеевропейскую позицию по данной проблеме, но одновременно никогда не рассматривала санкции в качестве полномасштабной политики ЕС к РФ, а лишь в качестве инструмента этой политики. Считаю, что каналы связи между обеими сторонами должны оставаться открытыми с целью укрепления сотрудничества в сферах, которые представляют взаимный интерес. Необходимо вести диалог, чтобы разрешить существующие проблемы.
Словакия в 2019 году выполняет обязанности государства-председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Связанные с этим возможности республика использует, чтобы максимально содействовать скорейшему поиску выхода из неутешительной ситуации на Украине. Однако мы не можем ожидать прогресса на данном направлении, если будет отсутствовать политическая воля в ее урегулировании у главных игроков, которыми являются конфликтующие стороны.
— В августе 2019 года в республике пройдут международные торжества по случаю 75-летия начала антигитлеровского Словацкого национального восстания, и в этой связи говорится о возможности встречи президентов РФ и США. Насколько Словакия заинтересована стать площадкой, где она может состояться?
— Предстоящие празднования 75-летия Словацкого национального восстания должны стать, главным образом, достойным напоминанием об одном из ключевых событий в истории словацкого народа.
На основные торжества, которые пройдут в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия, в этом городе располагался штаб восставших — прим. ТАСС), мы пригласили глав многих государств и правительств. Это прежде всего представители стран, граждане которых самым непосредственным образом были вовлечены в партизанское движение и в другие акции антигитлеровского Сопротивления в Словакии.
Сегодня мы вряд ли можем точно сказать, кто из зарубежных гостей сможет приехать в Банска-Бистрицу, но надеемся, что каждая из стран будет представлена там на максимально высоком государственном уровне. Мы вместе почтим память наших отцов и дедов, которые совместно боролись за свободу и смогли победить фашизм.
— Определен ли уже размер ущерба для словацких транзитных нефтепроводов и нефтеперерабатывающих предприятий от прокачки по нефтепроводу "Дружба" не соответствующей стандартам российской нефти? Будет ли Словакия требовать компенсации за возможный ущерб от российской стороны?
— В отношении возможных претензий компании Transpetrol ("Транспетрол"), оператора национального нефтепровода, по которому прокачивается российская нефть по нефтепроводу "Дружба", скажу следующее.
Transpetrol прежде всего заинтересована в выяснении причины возникшей ситуации с загрязнением нефти и в принятии действенных мер по устранению или минимизации риска возникновения такой ситуации в дальнейшем. В данный момент проводится анализ того, какие негативные последствия для компании могли возникнуть в данной ситуации. Размер возможного экономического ущерба должен быть известен к концу текущего года.
Специалисты пока не прогнозируют негативные последствия для словацкой компании — оператора по транспортировке нефти. В случае выявления ущерба и вычисления его размера компания Transpetrol приступит к решению вопроса получения компенсации от российской стороны.
В том, что касается компании Slovnaft ("Словнафт"), владеющей специализирующимся на переработке российской нефти одноименным заводом в Братиславе, могу сказать, что специально созданная группа экспертов Slovnaft проводит экспертизу на предмет возможного ущерба от поставок загрязненной нефти в течение апреля и мая 2019 года. Пока она не завершена, поэтому ее результат неизвестен. Только после того как эксперты предоставят результаты экспертизы, будет принято решение о возможном обращении к российской стороне за выплатой соответствующей компенсации.
Беседовал Игорь Шамшин