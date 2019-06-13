Премьер-министр Словакии: мы ищем возможности для развития сотрудничества с РФ

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини посетил 4–7 июня Россию с визитом, в ходе которого у него состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и прошли переговоры с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Глава кабмина республики также выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По итогам визита он дал эксклюзивное интервью ТАСС. — Насколько успешным, по вашему мнению, был состоявшийся визит в РФ? — Считаю прошедший визит успешным. Он стал очередным подтверждением необходимости поддерживать словацко-российский политический диалог на высшем уровне. Он очень важен для обеих сторон. Прошли очень содержательные переговоры с российскими партнерами о перспективах отношений между нашими странами. Мне также была предоставлена возможность выступить на Петербургском международном экономическом форуме — на том же пленарном заседании, в котором приняли участие президент Владимир Путин и другие высокие зарубежные гости. — Как вы оцениваете конкретные результаты встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым? — Состоявшиеся у меня в Москве и Санкт-Петербурге переговоры оцениваю позитивно. Я доволен, что с президентом Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым мы смогли обсудить практически весь спектр словацко-российского сотрудничества: от взаимодействия на политическом уровне и экономического сотрудничества до вопросов расширения контактов между гражданами [наших стран], вопросов образования, туризма, культуры и прямого взаимодействия регионов. В российских регионах десятки наших экономических субъектов развивают свою деятельность на основе конкретных соглашений.

Переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Поднимавшиеся вопросы обсуждались открыто

Мы дали оценку состоянию двустороннего сотрудничества между нашими странами и сосредоточились на определении его перспектив. Конкретным результатом переговоров стало подписание двух документов о взаимодействии в области атомной энергетики. — Какие сферы, по вашему мнению, являются наиболее перспективными в деле развития сотрудничества между РФ и Словакией? Каковы возможные совместные проекты и их реализация? — Словацко-российское сотрудничество опирается на солидный фундамент, заложенный ранее во многих областях: таких, как, например, экономика или энергетика. В сфере транспорта мы работаем над реализацией идеи прокладки ширококолейной железнодорожной линии из России через Словакию к Дунаю и далее в Австрию. Конечно же, существуют резервы и имеется значительный нереализованный потенциал взаимодействия. У нас очень много планов по развитию сотрудничества в сфере инвестиций по взаимодействию с регионами РФ. Надеюсь, что постепенно будет увеличиваться количество словацких компаний, представленных на российском рынке. Этот процесс может развиваться путем создания совместных предприятий. В данной области нашего сотрудничества в последнее время наблюдается позитивная динамика. Считаю, что в данное время это одно из наиболее многообещающих направлений взаимовыгодной кооперации. Все перечисленные мною выше вопросы будут рассматриваться на ХХ заседании словацко-российской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в этом году в Сочи. Подготовке переговоров рабочих групп, которые пройдут в рамках заседания межправкомиссии, мы должны уделять повышенное внимание, чтобы результаты предстоящего заседания оправдали наши ожидания. — Как вы оцениваете состояние российско-словацких отношений? — Словацко-российские отношения характеризуются прагматичностью. Они конструктивны. Происходит откровенный обмен мнения по всем интересующим стороны вопросам. Активный политический диалог является неотъемлемой частью наших отношений. Идет активное и предметное взаимодействие в областях, представляющих взаимный интерес. Это, например, образование, культура и вообще гуманитарное сотрудничество, включая расширение прямых контактов между гражданами наших стран.

На эту тему Госсекретарь МИД Словакии: мы заинтересованы в соглашении Москвы и Киева по транзиту газа

Несмотря на то что, как я уже говорил, потенциал взаимных отношений остается далеко не полностью реализованным, текущее развитие словацко-российских отношений оцениваю в целом позитивно. Я доволен, что нам с нашими российскими партнерами удается сосредоточить внимание на достижении конкретных результатов. Хочу еще раз заверить, что у нас в Словакии, как и во многих других странах, существует искренняя заинтересованность искать новые возможности для развития сотрудничества с РФ, невзирая на существующую сложную международную политическую ситуацию, которая привела к введению определенных ограничений (во взаимодействии с РФ — прим. ТАСС). — Каково ваше отношение к действующим антироссийским санкциям ЕС? — Санкции стали прямой реакцией Евросоюза на действия России по отношению к Украине, которые противоречат нормам международного права: от аннексии Крыма и конфликта в Донбассе до инцидента в Керченском проливе. Реализация Минских соглашений является главным условием отмены санкций и изменения позиции ЕС к России. Словакия всегда поддерживала общеевропейскую позицию по данной проблеме, но одновременно никогда не рассматривала санкции в качестве полномасштабной политики ЕС к РФ, а лишь в качестве инструмента этой политики. Считаю, что каналы связи между обеими сторонами должны оставаться открытыми с целью укрепления сотрудничества в сферах, которые представляют взаимный интерес. Необходимо вести диалог, чтобы разрешить существующие проблемы. Словакия в 2019 году выполняет обязанности государства-председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Связанные с этим возможности республика использует, чтобы максимально содействовать скорейшему поиску выхода из неутешительной ситуации на Украине. Однако мы не можем ожидать прогресса на данном направлении, если будет отсутствовать политическая воля в ее урегулировании у главных игроков, которыми являются конфликтующие стороны. — В августе 2019 года в республике пройдут международные торжества по случаю 75-летия начала антигитлеровского Словацкого национального восстания, и в этой связи говорится о возможности встречи президентов РФ и США. Насколько Словакия заинтересована стать площадкой, где она может состояться? — Предстоящие празднования 75-летия Словацкого национального восстания должны стать, главным образом, достойным напоминанием об одном из ключевых событий в истории словацкого народа. На основные торжества, которые пройдут в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия, в этом городе располагался штаб восставших — прим. ТАСС), мы пригласили глав многих государств и правительств. Это прежде всего представители стран, граждане которых самым непосредственным образом были вовлечены в партизанское движение и в другие акции антигитлеровского Сопротивления в Словакии.

Мы глубоко чтим жертвы, принесенные народами этих стран. Память о них навсегда останется в наших сердцах