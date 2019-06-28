Посол РФ: по Приднестровью появляются поводы для оптимизма

Процесс политического урегулирования приднестровской проблемы застопорился. Совещания в формате "5+2", где Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, а США и ЕС — наблюдатели, не созывались уже больше года. Последняя встреча политических представителей Молдавии и Приднестровья в формате 1+1 состоялась в конце октября прошлого года. О положении дел в приднестровском урегулировании и перспективах переговорного процесса до последнего политического кризиса в Молдавии и после него рассказал в специальном интервью ТАСС представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев. — Как обстоят дела в приднестровском урегулировании на сегодняшний день? — К сожалению, грустно. По той причине, что в прошлом году мы наблюдали активную динамику контактов и решения вопросов, существующих в двусторонних отношениях, причем даже такого сложного вопроса, как выдача нейтральных номерных знаков приднестровским автовладельцам для участия в международном автомобильном сообщении. Мы всему этому радовались. Радовались тому, что стороны в срок выполняют взятые на себя обязательства. Это касается как обязательств, принятых как бы в одностороннем порядке, например по приднестровским школам с преподаванием на латинице молдавского языка или по землепользованию в Дубоссарском районе. Мы помним, как спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини в торжественной обстановке вручал 10 сентября прошлого года первые номерные знаки приднестровским автовладельцам. — И что мы видим сегодня?

Сегодня мы видим, что все позитивное движение застопорилось

— Не решается важный для Приднестровья вопрос о прекращении молдавской стороной политически мотивированных уголовных дел. Нет движения в вопросе импорта медицинских препаратов и медицинского оборудования в Приднестровье. Возникают новые проблемы. Например, в почтовом сообщении. Потому что срок действия соответствующего соглашения между почтовыми службами Приднестровья и Молдавии истек в декабре прошлого года, и вот уже полгода идет работа над новым соглашением, а страдают простые люди, которые лишены возможности вовремя получать корреспонденцию, начиная от писем от родных и близких и заканчивая оплаченными, заметьте, подписными изданиями. А ведь у нас каждый хочет прочитать завтрашнюю газету и мало кто читает вчерашнюю. Поэтому складывается ощущение, что процесс нормализации отношений между Тирасполем и Кишиневом идет по принципу "шаг вперед — два шага назад". — Есть ли другие примеры? — Разумеется. Скажем, те же самые автомобильные номера. Как выяснилось, для получения нейтральных номерных знаков необходимо иметь молдавское водительское удостоверение, а для получения такового необходимо предъявить молдавский паспорт. Такой подход, естественно, снижает ценность принятого решения и показателем является то, что упала заинтересованность приднестровцев в получении этих номерных знаков. Назову конкретную цифру. В Приднестровье зарегистрировано порядка 100 тыс. транспортных единиц. По состоянию где-то на неделю назад выдано всего около 4 тыс. этих нейтральных номерных знаков. Понятно, что это смешные показатели. Естественно, не каждый приднестровский автовладелец стремится выезжать на своей машине за пределы Приднестровья и Молдавии, но таких желающих явно больше 4 тыс. И опять мы видим, что движемся по принципу "шаг вперед — два шага назад". — А что можно сказать о переговорном процессе?

— Последняя встреча в формате "5+2" (Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, а США и ЕС — наблюдатели — прим. ТАСС) состоялась больше года назад в Риме. С тех пор этих встреч не было. Последняя встреча политических представителей Молдавии и Принестровья в формате "1+1" состоялась в конце октября прошлого года. То есть опять изрядный срок контактов нет. Заметно снизилась динамика встреч рабочих групп. Нельзя сказать, что они совсем прекратили работу. Они работают, но динамика встреч существенно снизилась, то есть практические вопросы не решаются. Конечно, вполне возможно, что это затишье можно объяснить постэлекторальными процессами в Кишиневе, но убежден, что такой сложный вопрос, как процесс приднестровского урегулирования, не должен быть заложником политических игр в одной стране. — В апреле вы предложили возобновить практику поездок в регион делегаций посредников и наблюдателей. Нашла отклик ваша инициатива? — Надо сказать, что такая практика существовала до 2017 года и прекратилась, к глубокому сожалению, при австрийском председательстве в ОБСЕ. Почему-то австрийцы посчитали такое мероприятие излишним. Возможно, это было обусловлено не до конца верной оценкой австрийским председательством роли таких поездок в приднестровском урегулировании. Сейчас — и я действительно с радостью могу это сообщить — такая поездка готовится. Намечен даже срок — 12 июля. Есть и программа нашего пребывания. Она включает в себя три встречи в Кишиневе: с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду и переговорщиком с молдавской стороны Василием Шовой, а также две встречи в Тирасполе: с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и министром иностранных дел Виталием Игнатьевым. Впрочем, это предварительная программа и она еще может измениться. Абсолютно убежден в том, что такая поездка будет полезна со многих точек зрения. Во-первых, она подчеркнет то внимание, которое международное сообщество продолжает уделять решению приднестровского вопроса. Во-вторых, поможет участникам формата "5+2" сформировать более четкое представление о том, что происходит на месте. И в-третьих, подтолкнет стороны к более активной работе, к восстановлению и налаживанию контактов. — А когда можно ожидать очередного раунда переговоров в формате "5+2"?

Очень рассчитываю, что постепенно формат "5+2" вернется к нормальной, стабильной, ритмичной работе