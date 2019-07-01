Представитель ООН: соседние страны закрывают границы перед беженцами из Сирии

С завершением военных действий на большей части территории Сирии особую важность приобретает вопрос возвращения беженцев к своим домам. Многие из них пока не решаются на этот шаг. О том, как международное сообщество может оказать им помощь в этом деле, рассказал в специальном интервью ТАСС начальник бюро Ближнего Востока, региональный координатор по беженцам Мохамед Амин Авад Абубакир. Речь также шла о том, какую роль в этом процессе может сыграть Россия. — Каковы последние данные о числе беженцев за пределами Сирии и о внутренне перемещенных лицах? Сколько из них остаются в лагерях беженцев за пределами и внутри страны? — К первой половине апреля 2019 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердило возвращение 25 476 сирийских беженцев из Иордании, Ливана, Ирака, Турции и Египта. 56 066 беженцев вернулись в 2018 году и 50 896 — в 2017 году. Данные цифры включают только подсчеты УВКБ и не отражают всего числа возвращающихся, которое может быть значительно выше.

1,4 млн сирийцев, перемещенных внутри своей страны, вернулись домой в 2018 году

При этом по-прежнему остаются внутренне перемещенными 6,2 млн человек. 5 648 002 сирийских беженца находятся в пяти соседних странах: в Ираке, Иордании, Ливане, Турции и Египте. Однако менее 10% этих беженцев проживают в официальных лагерях беженцев. Остальные лица проживают в городских районах и неофициальных поселениях. — Согласно оценкам УВКБ, беженцы возвращаются в Сирию или продолжают покидать страну? Сколько беженцев вернулись в Сирию за последнее время, а сколько покинули страну? — УВКБ не ведет учет лиц, покидающих страну. Однако стоит отметить, что в настоящее время большинство соседних стран принимают жесткие меры, фактически закрывая свои границы перед новыми беженцами из Сирии. — Поддерживает ли Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев высказанную Россией инициативу о проведении международной конференции по сирийским беженцам? Готово ли УВКБ участвовать в ней? — УВКБ приветствует идеи и инициативы по оказанию поддержки сирийским беженцам и поиску решений [проблем, препятствующих их возвращению на родину]. Необходимо обеспечить, чтобы любые международные усилия имели ощутимые результаты и оказывали эффект непосредственно на сирийских беженцев. УВКБ продолжает вести диалог с правительствами России и Сирии, а также принимающих беженцев стран и других государств-членов в целях расширения международного сотрудничества по поиску решений по проблеме сирийских беженцев. — Существует ли возможность привлечь УВКБ к решению проблемы беженцев из лагеря Эр-Рукбан?

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— Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, как и остальные гуманитарные органы ООН, призывает все стороны найти надежное решение в отношении тысяч мирных граждан, оказавшихся в затруднительном положении в лагере Эр-Рукбан. В ходе трех координационных встреч, проведенных внутри 55-километровой линии, Организация Объединенных Наций способствовала диалогу и обмену информацией между правительством Сирии и людьми, находящимися в лагере Эр-Рукбан. До тех пор, пока не будет найдено надежное решение для всех людей, находящихся на территории лагеря Эр-Рукбан, ООН также продолжит указывать на необходимость допуска в лагерь нового гуманитарного конвоя для того, чтобы оказать помощь тем, кто там остается. Организация Объединенных Наций готова сотрудничать со всеми вовлеченными сторонами для того, чтобы удостовериться в том, что предоставленная помощь приносит пользу нуждающимся в ней людям на территории лагеря Эр-Рукбан. Условия жизни в лагере продолжают оставаться в крайне плачевном состоянии в связи с серьезной нехваткой базовых, жизненно необходимых товаров и медицинских услуг. ООН предоставляет частичную поддержку тем, кто покидает Эр-Рукбан и возвращается домой при содействии представительства Красного Креста в Сирии. Данная помощь включает в себя предоставление продуктов питания, воды, гигиенических наборов и медицинских услуг для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей. ООН продолжает выступать за предоставление доступа в убежища и выражает готовность к более прямому участию, как только будет предоставлен доступ в убежища, районы отправления и назначения, а также к перемещенным лицам во время их пути в Хомс. — Поддерживаются ли контакты между Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и сирийским правительством по вопросам беженцев? Предоставила ли сирийская сторона гарантии того, что беженцы могут безопасно вернуться в Сирию и что они не подвергнутся политическим преследованиям? — УВКБ продолжает сотрудничать с сирийским правительством, Российской Федерацией и со всеми остальными сторонами для того, чтобы убедиться в том, что все стороны знакомы с международными стандартами планирования возвращения беженцев, а также в том, что они применяют их на практике. Несмотря на то что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не занимается организацией возвращения беженцев на данном этапе, мы работаем со всеми сторонами с целью устранения препятствий на пути возвращения беженцев. Мы это делаем посредством таких шагов, как обсуждение с сирийским правительством законодательной базы по данному вопросу, устранение пробелов в гражданской документации и правовом статусе беженцев, а также с помощью расширения работы и гуманитарных программ в местах возвращения. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выступает за применение международных стандартов для того, чтобы удостовериться в том, что возвращение беженцев проходит безопасным и достойным образом и что никого не принуждают возвращаться преждевременно. Применение международных стандартов увеличивает вероятность возвращения беженцев в долгосрочной перспективе, а также снижает риски дальнейшего перемещения сирийцев за пределы страны. Уже более 60 лет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев занимается глобальными вопросами, направленными на разрешение крупных миграционных кризисов. Как и в любом контексте, УВКБ выражает готовность в организации потенциальных долговременных возвращений беженцев всякий раз, когда это позволяют условия.

У Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по-прежнему не имеется полного доступа ко всем районам в Сирии