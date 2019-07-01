Представитель ООН: соседние страны закрывают границы перед беженцами из Сирии

С завершением военных действий на большей части территории Сирии особую важность приобретает вопрос возвращения беженцев к своим домам. Многие из них пока не решаются на этот шаг. О том, как международное сообщество может оказать им помощь в этом деле, рассказал в специальном интервью ТАСС начальник бюро Ближнего Востока, региональный координатор по беженцам Мохамед Амин Авад Абубакир. Речь также шла о том, какую роль в этом процессе может сыграть Россия.
— Каковы последние данные о числе беженцев за пределами Сирии и о внутренне перемещенных лицах? Сколько из них остаются в лагерях беженцев за пределами и внутри страны?
— К первой половине апреля 2019 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердило возвращение 25 476 сирийских беженцев из Иордании, Ливана, Ирака, Турции и Египта. 56 066 беженцев вернулись в 2018 году и 50 896 — в 2017 году. Данные цифры включают только подсчеты УВКБ и не отражают всего числа возвращающихся, которое может быть значительно выше.
При этом по-прежнему остаются внутренне перемещенными 6,2 млн человек. 5 648 002 сирийских беженца находятся в пяти соседних странах: в Ираке, Иордании, Ливане, Турции и Египте. Однако менее 10% этих беженцев проживают в официальных лагерях беженцев. Остальные лица проживают в городских районах и неофициальных поселениях.
— Согласно оценкам УВКБ, беженцы возвращаются в Сирию или продолжают покидать страну? Сколько беженцев вернулись в Сирию за последнее время, а сколько покинули страну?
— УВКБ не ведет учет лиц, покидающих страну. Однако стоит отметить, что в настоящее время большинство соседних стран принимают жесткие меры, фактически закрывая свои границы перед новыми беженцами из Сирии.
— Поддерживает ли Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев высказанную Россией инициативу о проведении международной конференции по сирийским беженцам? Готово ли УВКБ участвовать в ней?
— УВКБ приветствует идеи и инициативы по оказанию поддержки сирийским беженцам и поиску решений [проблем, препятствующих их возвращению на родину]. Необходимо обеспечить, чтобы любые международные усилия имели ощутимые результаты и оказывали эффект непосредственно на сирийских беженцев. УВКБ продолжает вести диалог с правительствами России и Сирии, а также принимающих беженцев стран и других государств-членов в целях расширения международного сотрудничества по поиску решений по проблеме сирийских беженцев.
— Существует ли возможность привлечь УВКБ к решению проблемы беженцев из лагеря Эр-Рукбан?
— Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, как и остальные гуманитарные органы ООН, призывает все стороны найти надежное решение в отношении тысяч мирных граждан, оказавшихся в затруднительном положении в лагере Эр-Рукбан. В ходе трех координационных встреч, проведенных внутри 55-километровой линии, Организация Объединенных Наций способствовала диалогу и обмену информацией между правительством Сирии и людьми, находящимися в лагере Эр-Рукбан. До тех пор, пока не будет найдено надежное решение для всех людей, находящихся на территории лагеря Эр-Рукбан, ООН также продолжит указывать на необходимость допуска в лагерь нового гуманитарного конвоя для того, чтобы оказать помощь тем, кто там остается. Организация Объединенных Наций готова сотрудничать со всеми вовлеченными сторонами для того, чтобы удостовериться в том, что предоставленная помощь приносит пользу нуждающимся в ней людям на территории лагеря Эр-Рукбан. Условия жизни в лагере продолжают оставаться в крайне плачевном состоянии в связи с серьезной нехваткой базовых, жизненно необходимых товаров и медицинских услуг. ООН предоставляет частичную поддержку тем, кто покидает Эр-Рукбан и возвращается домой при содействии представительства Красного Креста в Сирии. Данная помощь включает в себя предоставление продуктов питания, воды, гигиенических наборов и медицинских услуг для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей. ООН продолжает выступать за предоставление доступа в убежища и выражает готовность к более прямому участию, как только будет предоставлен доступ в убежища, районы отправления и назначения, а также к перемещенным лицам во время их пути в Хомс.
— Поддерживаются ли контакты между Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и сирийским правительством по вопросам беженцев? Предоставила ли сирийская сторона гарантии того, что беженцы могут безопасно вернуться в Сирию и что они не подвергнутся политическим преследованиям?
— УВКБ продолжает сотрудничать с сирийским правительством, Российской Федерацией и со всеми остальными сторонами для того, чтобы убедиться в том, что все стороны знакомы с международными стандартами планирования возвращения беженцев, а также в том, что они применяют их на практике. Несмотря на то что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не занимается организацией возвращения беженцев на данном этапе, мы работаем со всеми сторонами с целью устранения препятствий на пути возвращения беженцев. Мы это делаем посредством таких шагов, как обсуждение с сирийским правительством законодательной базы по данному вопросу, устранение пробелов в гражданской документации и правовом статусе беженцев, а также с помощью расширения работы и гуманитарных программ в местах возвращения. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выступает за применение международных стандартов для того, чтобы удостовериться в том, что возвращение беженцев проходит безопасным и достойным образом и что никого не принуждают возвращаться преждевременно. Применение международных стандартов увеличивает вероятность возвращения беженцев в долгосрочной перспективе, а также снижает риски дальнейшего перемещения сирийцев за пределы страны.
Уже более 60 лет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев занимается глобальными вопросами, направленными на разрешение крупных миграционных кризисов. Как и в любом контексте, УВКБ выражает готовность в организации потенциальных долговременных возвращений беженцев всякий раз, когда это позволяют условия.
Поскольку возвращение беженцев происходит спонтанно, тяжело получить доступ ко всем возвращающимся людям. Там, где Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев имеет представительства или доступ, мы встречаемся с вернувшимися беженцами для того, чтобы помочь им с их насущными потребностями. Оказываемые услуги по поддержке и защите предоставляются по мере нужды, вернувшиеся беженцы получают помощь в случае, если они соответствуют установленным критериям, поскольку помощь возвращающимся беженцам оказывается через регулярные программы УВКБ.
Могу добавить, что условия варьируются по всей стране. Важно устранить физические, законодательные и материальные препятствия для добровольного, безопасного и достойного возвращения беженцев. По мере улучшения ситуации все больше беженцев предпочтут возвращаться в страну. В случаях, когда беженцы принимают свободное решение о возвращении, УВКБ уважает их решения и старается поддерживать их для того, чтобы их возвращение было достойным и надежным.
Беседовала Джамиля Байрамукова