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Интервью

Глава РЭЦ: мы создаем "одно окно" для всех участников экспортного процесса

Андрей Слепнев Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Андрей Слепнев
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) Андрей Слепнев в преддверии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в интервью ТАСС рассказал о совместных проектах с Турцией, развитии сети экспортных лабораторий и грядущих открытиях торговых представительств России в других странах.

— Турция — страна-партнер форума ИННОПРОМ. Какие проекты с турецкой стороной уже разрабатываются? Какие планируются совместные мероприятия, соглашения?

 Турция — один из главных контрагентов России по экспорту, традиционно входящий в первую десятку стран — импортеров российской продукции. Наши отношения являются стратегическими, и это подтверждает 16-процентный рост товарооборота между нашими странами за прошлый год. Одним из проектов является разрабатываемая сейчас В2В-платформа, которая предоставляет возможность для диалога российским и турецким компаниям, ориентированным на внешние рынки.

— Каковы цели этого проекта, кто ваши партнеры?

 Проект реализуется при содействии российско-турецкой рабочей группы при РСПП, а также одним из крупнейших В2В-порталов Турции TurkishExporter. Уже были заключены соответствующие соглашения с турецкими партнерами, а мы в свою очередь обеспечиваем участие российских экспортеров в этом проекте. Первыми доступ к платформе с российской стороны получат компании — участники премии "Экспортер года" и обладатели сертификата "Сделано в России". Презентация платформы планируется в рамках ИННОПРОМа с участием РЭЦ, представителей турецкой делегации, а также представителей Минпромторга и деловых кругов России и Турции.

По нашему мнению, платформа не только будет способствовать развитию российского экспорта в Турцию, ее функционал позволит осуществлять matching российских и турецких партнеров, организовывать B2B-встречи в офлайн-режиме. Это существенно сблизит наши страны, в том числе с точки зрения продвижения экспортной продукции.

Также в сентябре планируется комплексная деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний в Стамбул. Особый акцент будет сделан по следующим отраслям — АПК, ЛПК, химическая промышленность.

— Какая поддержка оказывается экспортерам, которые нацелены на турецкие рынки?

 Мы активно поддерживаем бизнес, который уже вышел на рынки Турции или только планирует осваивать их. По итогам 2018 года РЭЦ оказал страховую поддержку 11 проектам на сумму $643 млн. В части кредитно-гарантийного сотрудничества оказана поддержка трем проектам на общую сумму $22 млн. В настоящее время ведется работа по проекту госкорпорации "Росатом" — сооружение АЭС "Аккую" в Турции.

Так, в 2018 году заключен договор страхования кредита поставщика, в рамках которого предоставлено страховое покрытие по поставке гражданского вертолета производства КумАПП в адрес турецкого покупателя Kaan Air. Машина закуплена для участия в проекте тушения лесных пожаров.

РЭЦ также поддерживает предпринимателей, оказывая и нефинансовые услуги, среди них — поиск партнеров, исследования зарубежных рынков, поддержка экспортных поставок, оформление сертификатов свободной продажи и лицензирования. В прошлом году мы оказали более 300 услуг компаниям, осуществляющим экспорт в Турцию. Всего объем поддержанного экспорта по данному нефинансовому направлению составил $1,6 млрд.

— Какие российские товары пользуются в Турции популярностью? У каких категорий наибольший потенциал роста?

 В структуре российского экспорта в Турцию в 2018 году треть всех поставок приходилась на несырьевой неэнергетический экспорт, четверть из которого приходится на продовольственные товары и сельхозсырье. Несмотря на то что Турция — это агропромышленная страна, она очень активно покупает нашу пшеницу.  Например, в прошлом году мы поставили почти 5 млн тонн пшеницы, что на 44% больше, чем годом ранее, 1,3 млн тонн кукурузы и 334 тыс. тонн подсолнечного масла. Все эти цифры свидетельствуют о том, что наши продовольственные и сельхозтовары конкурентоспособны и демонстрируют высокий спрос даже в тех странах, которые сами являются крупными производителями АПК.

Кроме того, в 2018 году в рост экспорта вклад внесли трубы большого диаметра, продемонстрировавшие значительную динамику в 48% по сравнению с 2017 годом, также мы наблюдали рост поставок различных видов листового проката и медной проволоки. 

Вышеуказанные данные обусловлены, прежде всего, развитием турецкой экономики и большим количеством совместных российско-турецких проектов, в том числе в энергетическом секторе, например "Турецкий поток".

Говоря о сотрудничестве на корпоративном уровне, можно отметить успешный опыт кооперации группы компаний "МидЮрал" из Уральского федерального округа, специализирующейся на производстве лигатур и ферросплавов, с крупным турецким холдингом "Йылдырым". Есть еще много примеров успешного сотрудничества, и я надеюсь, что оно будет расширяться.

— Какой суммарный объем экспорта России в Турцию? Какой ваш прогноз на этот год?

 По итогам 2018 года российско-турецкий товарооборот вырос по сравнению с 2017 годом на 16% и составил $26 млрд. Львиная доля — $21 млрд — в нем приходится именно на российский экспорт. Мы рассчитываем на увеличение объемов торговли между нашими странами в среднесрочной перспективе. Уже сейчас мы видим положительную динамику в части поставок алюминия, в том числе как результат снятия секционных ограничений США с ведущего игрока алюминиевого рынка — объединенной компании "Русал", также увеличиваются поставки прямовосстановленного железа. 

— Недавно в ходе российско-китайского "Экспо" в Харбине вы сообщили, что порядка 30 лабораторий будет модернизировано в России для проведения испытаний на требования внешнего рынка продукции, поставляемой на экспорт. Расскажите про эти лаборатории, где они находятся, чем могут помочь экспортеру?

 Проблема отсутствия лабораторий, в которых можно было бы провести испытания продукции согласно требованиям стран-импортеров, является одним из препятствий в развитии экспорта. Разные страны предъявляют разные требования к импортируемой продукции и ее испытаниям, которые зачастую невозможно провести в России из-за отсутствия соответствующей лабораторной базы, позволяющей дать экспортеру коробочный продукт, то есть провести испытания по всем показателям, требуемым данными странами.

Уже в ближайшие два года появятся первые лаборатории, которые позволят российским экспортерам выполнять все необходимые исследования продукции для поставок за границу — от продукции агропромышленного комплекса до лекарственных средств.

В июне был одобрен план модернизации 36 опорных лабораторий. Ответственными за данную работу определены Минпромторг России, Минобрнауки России, МЧС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росстандарт и Росздравнадзор.

Итогом работы должна стать модернизация опорных лабораторий, оснащенных надлежащим образом как с точки зрения испытательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов, так и с точки зрения компетентности по проведению испытаний по методикам исследования, требуемым на внешнем рынке. В дальнейшем планируется расширение лабораторной базы в России. По предварительным прогнозам, уже в 2020 году появится 15 таких лабораторий.

— В феврале РЭЦ и Минпромторг открыли в Мумбаи совместное торговое представительство. В каких странах планируете в этом году также открыть представительства?

 Мы рассчитываем, что до конца текущего месяца завершим мероприятия по запуску работы бюро в КНР, ФРГ, Турции. Эта работа ведется в том числе с активным участием коллег из ВЭБ.РФ. Учитывая, что у ВЭБ колоссальный опыт, возможности и есть инфраструктура во многих странах, логично использовать эти ресурсы для эффективной работы как с российскими компаниями, так и с иностранными покупателями отечественной продукции.

Уникальность проекта состоит в том, что система торгпредств соединяет российские регионы с зарубежными странами. Создается возможность сквозного взаимодействия между точками поддержки экспорта за рубежом и в субъектах РФ. Иными словами, экспортер сможет прийти в центр поддержки в своем регионе и оперативно получить консультацию представителя бюро интересующей его страны за рубежом. Данная коммуникация должна сократить сроки предоставления мер поддержки экспортерам и упростить схему обращения за поддержкой в зарубежные представительства. Эффективность этой системы значительно возрастет в рамках реализации нашей цифровой платформы "одно окно", которое позволит связать всех участников экспортного процесса с помощью современных технологий.

 

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