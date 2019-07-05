Глава РЭЦ: мы создаем "одно окно" для всех участников экспортного процесса

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) Андрей Слепнев в преддверии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в интервью ТАСС рассказал о совместных проектах с Турцией, развитии сети экспортных лабораторий и грядущих открытиях торговых представительств России в других странах.

— Турция — страна-партнер форума ИННОПРОМ. Какие проекты с турецкой стороной уже разрабатываются? Какие планируются совместные мероприятия, соглашения?

— Турция — один из главных контрагентов России по экспорту, традиционно входящий в первую десятку стран — импортеров российской продукции. Наши отношения являются стратегическими, и это подтверждает 16-процентный рост товарооборота между нашими странами за прошлый год. Одним из проектов является разрабатываемая сейчас В2В-платформа, которая предоставляет возможность для диалога российским и турецким компаниям, ориентированным на внешние рынки.

— Каковы цели этого проекта, кто ваши партнеры?

— Проект реализуется при содействии российско-турецкой рабочей группы при РСПП, а также одним из крупнейших В2В-порталов Турции TurkishExporter. Уже были заключены соответствующие соглашения с турецкими партнерами, а мы в свою очередь обеспечиваем участие российских экспортеров в этом проекте. Первыми доступ к платформе с российской стороны получат компании — участники премии "Экспортер года" и обладатели сертификата "Сделано в России". Презентация платформы планируется в рамках ИННОПРОМа с участием РЭЦ, представителей турецкой делегации, а также представителей Минпромторга и деловых кругов России и Турции.

По нашему мнению, платформа не только будет способствовать развитию российского экспорта в Турцию, ее функционал позволит осуществлять matching российских и турецких партнеров, организовывать B2B-встречи в офлайн-режиме. Это существенно сблизит наши страны, в том числе с точки зрения продвижения экспортной продукции.

Также в сентябре планируется комплексная деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний в Стамбул. Особый акцент будет сделан по следующим отраслям — АПК, ЛПК, химическая промышленность.

— Какая поддержка оказывается экспортерам, которые нацелены на турецкие рынки?

— Мы активно поддерживаем бизнес, который уже вышел на рынки Турции или только планирует осваивать их. По итогам 2018 года РЭЦ оказал страховую поддержку 11 проектам на сумму $643 млн. В части кредитно-гарантийного сотрудничества оказана поддержка трем проектам на общую сумму $22 млн. В настоящее время ведется работа по проекту госкорпорации "Росатом" — сооружение АЭС "Аккую" в Турции.

Так, в 2018 году заключен договор страхования кредита поставщика, в рамках которого предоставлено страховое покрытие по поставке гражданского вертолета производства КумАПП в адрес турецкого покупателя Kaan Air. Машина закуплена для участия в проекте тушения лесных пожаров.

РЭЦ также поддерживает предпринимателей, оказывая и нефинансовые услуги, среди них — поиск партнеров, исследования зарубежных рынков, поддержка экспортных поставок, оформление сертификатов свободной продажи и лицензирования. В прошлом году мы оказали более 300 услуг компаниям, осуществляющим экспорт в Турцию. Всего объем поддержанного экспорта по данному нефинансовому направлению составил $1,6 млрд.

— Какие российские товары пользуются в Турции популярностью? У каких категорий наибольший потенциал роста?

— В структуре российского экспорта в Турцию в 2018 году треть всех поставок приходилась на несырьевой неэнергетический экспорт, четверть из которого приходится на продовольственные товары и сельхозсырье. Несмотря на то что Турция — это агропромышленная страна, она очень активно покупает нашу пшеницу. Например, в прошлом году мы поставили почти 5 млн тонн пшеницы, что на 44% больше, чем годом ранее, 1,3 млн тонн кукурузы и 334 тыс. тонн подсолнечного масла. Все эти цифры свидетельствуют о том, что наши продовольственные и сельхозтовары конкурентоспособны и демонстрируют высокий спрос даже в тех странах, которые сами являются крупными производителями АПК.

Кроме того, в 2018 году в рост экспорта вклад внесли трубы большого диаметра, продемонстрировавшие значительную динамику в 48% по сравнению с 2017 годом, также мы наблюдали рост поставок различных видов листового проката и медной проволоки.

Вышеуказанные данные обусловлены, прежде всего, развитием турецкой экономики и большим количеством совместных российско-турецких проектов, в том числе в энергетическом секторе, например "Турецкий поток".

Говоря о сотрудничестве на корпоративном уровне, можно отметить успешный опыт кооперации группы компаний "МидЮрал" из Уральского федерального округа, специализирующейся на производстве лигатур и ферросплавов, с крупным турецким холдингом "Йылдырым". Есть еще много примеров успешного сотрудничества, и я надеюсь, что оно будет расширяться.

— Какой суммарный объем экспорта России в Турцию? Какой ваш прогноз на этот год?

— По итогам 2018 года российско-турецкий товарооборот вырос по сравнению с 2017 годом на 16% и составил $26 млрд. Львиная доля — $21 млрд — в нем приходится именно на российский экспорт. Мы рассчитываем на увеличение объемов торговли между нашими странами в среднесрочной перспективе. Уже сейчас мы видим положительную динамику в части поставок алюминия, в том числе как результат снятия секционных ограничений США с ведущего игрока алюминиевого рынка — объединенной компании "Русал", также увеличиваются поставки прямовосстановленного железа.

— Недавно в ходе российско-китайского "Экспо" в Харбине вы сообщили, что порядка 30 лабораторий будет модернизировано в России для проведения испытаний на требования внешнего рынка продукции, поставляемой на экспорт. Расскажите про эти лаборатории, где они находятся, чем могут помочь экспортеру?

— Проблема отсутствия лабораторий, в которых можно было бы провести испытания продукции согласно требованиям стран-импортеров, является одним из препятствий в развитии экспорта. Разные страны предъявляют разные требования к импортируемой продукции и ее испытаниям, которые зачастую невозможно провести в России из-за отсутствия соответствующей лабораторной базы, позволяющей дать экспортеру коробочный продукт, то есть провести испытания по всем показателям, требуемым данными странами.

Уже в ближайшие два года появятся первые лаборатории, которые позволят российским экспортерам выполнять все необходимые исследования продукции для поставок за границу — от продукции агропромышленного комплекса до лекарственных средств.

В июне был одобрен план модернизации 36 опорных лабораторий. Ответственными за данную работу определены Минпромторг России, Минобрнауки России, МЧС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росстандарт и Росздравнадзор.

Итогом работы должна стать модернизация опорных лабораторий, оснащенных надлежащим образом как с точки зрения испытательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов, так и с точки зрения компетентности по проведению испытаний по методикам исследования, требуемым на внешнем рынке. В дальнейшем планируется расширение лабораторной базы в России. По предварительным прогнозам, уже в 2020 году появится 15 таких лабораторий.

— В феврале РЭЦ и Минпромторг открыли в Мумбаи совместное торговое представительство. В каких странах планируете в этом году также открыть представительства?

— Мы рассчитываем, что до конца текущего месяца завершим мероприятия по запуску работы бюро в КНР, ФРГ, Турции. Эта работа ведется в том числе с активным участием коллег из ВЭБ.РФ. Учитывая, что у ВЭБ колоссальный опыт, возможности и есть инфраструктура во многих странах, логично использовать эти ресурсы для эффективной работы как с российскими компаниями, так и с иностранными покупателями отечественной продукции.

Уникальность проекта состоит в том, что система торгпредств соединяет российские регионы с зарубежными странами. Создается возможность сквозного взаимодействия между точками поддержки экспорта за рубежом и в субъектах РФ. Иными словами, экспортер сможет прийти в центр поддержки в своем регионе и оперативно получить консультацию представителя бюро интересующей его страны за рубежом. Данная коммуникация должна сократить сроки предоставления мер поддержки экспортерам и упростить схему обращения за поддержкой в зарубежные представительства. Эффективность этой системы значительно возрастет в рамках реализации нашей цифровой платформы "одно окно", которое позволит связать всех участников экспортного процесса с помощью современных технологий.