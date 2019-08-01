Сергей Рябков: шаги США по слому ДРСМД сыграют против Вашингтона

— Самым негативным образом. Это отражение целенаправленной линии Вашингтона на слом ряда важнейших договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Это признак того, что в США возобладала линия на создание предпосылок для обретения, как считает американская сторона, решающего преимущества в этой сфере, что само по себе, конечно же, не ведет не просто к укреплению стратстабильности, но не ведет к укреплению позиций США, потому что в конечном итоге они сыграют против собственных интересов.

— 2 августа истекает срок, который Соединенные Штаты определили для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как скажется их решение на глобальной стратегической безопасности?

2 августа истекает срок действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал в специальном интервью ТАСС о позиции Москвы в этом вопросе, подчеркнув, что Россия никому не позволит разговаривать с собой на языке силы.

Если кто-то в Вашингтоне питает иллюзии, что через усиление силового прессинга на страны, которые американцы в силу тех или иных причин не воспринимают в качестве партнеров, они добьются искомых результатов, то эти люди глубоко заблуждаются

Никаких возможностей для достижения такого превосходства создано не будет, а конфронтационный потенциал и перспективы развязывания новой гонки вооружений возрастут. Поэтому мы сожалеем об этом решении, мы много раз предостерегали американцев против него, многократно предлагали через диалог снимать взаимные озабоченности.

У нас претензий к США гораздо больше, чем у них к нам, наши претензии более обоснованы. Мы на пальцах, предметно показывали американцам на протяжении многих лет, почему их действия в серии использования ракет-мишеней, в серии использования тяжелых ударных беспилотников и, конечно, в области создания комплексов ПРО Aegis Ashore в Европе прежде всего, но теперь уже не только в Европе, приспособленных для пусков ракет средней дальности Tomahawk, представляют собой направления нарушения ДРСМД. Наши подходы и наши позиции в расчет не брались. Вместо этого в наш адрес были выдвинуты надуманные претензии. Это стало не более чем предлогом. Вся возня и разговоры вокруг крылатой ракеты 9М729, которые США и НАТО продолжают даже в эти дни, наводя тень на плетень, — это не более чем камуфляж реальных мотивов предпринятого американцами шага. А эти мотивы те же, о чем я сказал в начале, а именно — освободиться от договорных ограничений и постараться создать предпосылки для военно-технического рывка в этой чувствительной сфере.

— Остается какой-либо шанс вернуться к договоренностям по контролю над ракетами средней и меньшей дальности или эта страница уже окончательно перевернута?

— Вопрос о договоренностях никто не снимает с повестки дня. Мы новые переговоры американцам не предлагаем, об этом было ясно сказано президентом Российской Федерации 2 февраля текущего года. Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности, как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Владимировичем Путиным, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся.

— Насколько реально возвращение к ситуации холодной войны, когда в Европе стояли ракеты, нацеленные друг на друга?

— Пока натовцы уверяют нас в том, что соответствующих планов в части, касающейся возможного развертывания подобных средств в ядерном оснащении, нет. Но подобные заверения, в общем, наверное, на веру принимать нельзя. Альянс многократно нарушал свои собственные предыдущие обещания, менял свои собственные планы, намерения. Поэтому в новой, изменившейся ситуации тем более никаких оснований брать на веру подобные заверения нет.

Рассчитываем тем не менее, что здравый смысл и забота о безопасности Европейского континента и глобальной безопасности перевесят иные соображения, связанные со ставкой на силу и оказание прессинга по всем линиям. Давление, прессинг и сила — это не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать кому бы то ни было.

Беседовал Владимир Костырев