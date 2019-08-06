Глава Департамента ЖКХ Москвы: успех раздельного сбора мусора зависит от участия горожан

18 июня 2019 года правительством Москвы было принято постановление о досрочном переходе столицы на раздельный сбор мусор с 1 января 2020 года. Как будет работать эта система, изменится ли тариф за вывоз мусора для москвичей, какое количество мусоровывозящих компаний будет задействовано и появятся ли в столице новые мусоросжигательные заводы — об этом и многом другом в интервью ТАСС подробно рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.

— Как будет работать система обращения с коммунальным мусором в Москве после запуска раздельного сбора отходов?

— Для перехода на новую систему в столице реализуется так называемая двухконтейнерная система сбора отходов, на сегодняшний день в жилом секторе и рядом с объектами социальной сферы оборудовано более 5 тыс. площадок. Сейчас идет работа по установке контейнеров двух цветов: синий — для сбора полезных компонентов, таких как стекло, пластик, металл, бумага, и серый контейнер для других бытовых отходов, которые не попадают в список перерабатываемых, — например, пищевые отходы, предметы личной гигиены, одежда, игрушки и т.д.

Под вывоз мусора будут также задействованы машины, брендированные синим и серым цветом, которые будут забирать отходы только из контейнеров соответствующего цвета.

— Куда дальше отправится синий мусоровоз?

— Он отправится на специально оборудованные предприятия, где будет происходить досортировка, после чего отсортированные отходы будут направлены на предприятия, специализирующиеся на переработке.

— Вы говорили, что с 2020 года начнется только первый этап раздельного сбора отходов в Москве. А что нас ждет на втором и последующих?

— Сценарии могут быть разными, они зависят от того, насколько успешно будет реализовываться программа, какой процент полезных компонентов из общего объема мусора удастся направить на переработку. Пока мы не можем спрогнозировать вовлеченность населения, перед нами стоит задача сделать раздельный сбор отходов популярным среди москвичей. Нужно просто начать программу и далее ориентироваться на людей. Раньше, например, молоко, кефир, лимонады и многое другое продавали в стеклянной таре, которую можно было сдать на переработку и получить за это деньги. Поэтому слово "вторсырье" многим понятно с советских времен, его мы и планируем использовать.

Сейчас наша задача — оборудовать существующие во дворах площадки синими и серыми контейнерами, максимально информировать жителей, чем они отличаются и как их правильно использовать. Для этого на базе ГУП "Экотехпром" начнет свою работу единый колл-центр, в каждом городском округе Москвы будут созданы информационные центры, а рядом с площадками сбора отходов установят информационные щиты.

Мы считаем, что это поможет объяснить людям необходимость внедрения такой системы, каждый житель столицы должен понимать, что пакет с мусором не испаряется и не исчезает, оказавшись за пределами квартиры.

— Вы составили собственное мнение, сколько времени займет у москвичей переход на раздельный сбор мусора?

— В последние два-три года все больше жителей Москвы и других регионов России приходят к пониманию о необходимости сортировать отходы. Уже есть люди, которые не только занимаются сортировкой самостоятельно, но и рассказывают об этом другим, используя социальные сети и проводя экологические акции. Поэтому в целом мы настроены оптимистично, и у нас есть определенные прогнозы и ожидания, но озвучивать их на данном этапе преждевременно.

Мусоропроводы и тарифы останутся

— Мусоропроводы не будут запаивать даже в перспективе?

— Нет. Мне кажется, ментальность человека такова: если людям что-то запрещают, они начинают делать все наоборот.

— Будет ли правительство Москвы вводить штрафы за выброс несортированного мусора пусть даже после 2022 года?

— На данный момент не планируется никаких мер негативного стимулирования населения.

— Будут ли вводиться позитивные стимулы для жителей разделять свой мусор на два потока?

— Если говорить о плате за вывоз мусора, то в Москве она одна из самых низких в России. И даже сейчас на первом этапе для жителей столицы тариф не изменится несмотря на то, что внедрение новой системы приведет к дополнительным расходам операторов, ведь теперь на одну площадку должны будут заходить два мусоровоза.

Как и в других субъектах Российской Федерации, с 1 января 2022 года в Москве появится региональный оператор, а для города будет рассчитан комплексный тариф за вывоз твердых коммунальных отходов.

Единый оператор Москвы

— Сколько будет региональных операторов в Москве после запуска реформы в 2022 году?

— Возможно, исполнители по государственным контрактам останутся прежними, но к ним добавится единый региональный оператор, который будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами.

На данный момент в столице работают пять основных мусоровывозящих компаний-операторов. Также есть значительное количество небольших компаний, отвечающих за вывоз отходов жилого, социального сектора и объектов бизнеса.

— Каков сейчас объем контрактов с пятеркой основных операторов?

— Порядка 2,55 млн т мусора в год. У них есть десятилетние и пятнадцатилетние контракты.

— Наверное, будет серьезная конкуренция за позицию единственного столичного оператора?

— Серьезными будут требования при выборе единого регионального оператора, так как на него будет возложена колоссальная ответственность. Какую-либо конкуренцию сейчас прогнозировать преждевременно.

Ключевой регион для мусорного рынка РФ

— А сколько всего сейчас Москва генерирует в год бытового мусора?

— Порядка 8 млн т в год. Это число также берется в качестве прогноза на 2019 год. Динамика увеличения этого объема разная, но если прирост есть, то он незначителен. Колебания зависят в целом от экономической ситуации в стране, которая влияет на объемы потребления.

— Это наибольший показатель среди регионов России. Какая доля из этого объема — потенциальное вторичное сырье?

— Точно оценить объем вторичного сырья сложно, поскольку количество собранных полезных компонентов зависит от множества факторов. Например, в 2018 году в качестве пилотной программы мы начали устанавливать в общественных местах, в парках и других местах большого скопления людей контейнеры в виде "колоколов" желтого и зеленого цвета, в которые отдельно собирается стекло и пластик. По нашим данным, порядка 60–65% чистых вторичных материалов удается собирать именно в них. На сегодняшний день таких "колоколов" в городе установлено около тысячи.

Если же мы говорим о составе ТКО в контейнерах у жилых домов, то в среднем на 40% они наполнены вторичными материалами, на 60% — смешанными отходами. Но это соотношение непостоянное, бывают периоды, когда полезные компоненты в контейнерах оказываются сильно загрязнены, а доля пищевых — увеличивается. Пищевое загрязнение — это основная проблема для вторичных материальных ресурсов.

Чем выше будет экономическая сознательность горожан, тем больший объем вторички удастся направить на дальнейшую переработку.

Новые заводы для Москвы

— Потребуется ли создавать новые предприятия для переработки вторичного сырья из-за запуска системы раздельного сбора в Москве?

— Увеличивающиеся объемы вторичных материальных ресурсов повлияют и на эту индустрию. Я уверен: появится намного больше предприятий, занимающихся переработкой, а существующие произведут большую программу модернизации и увеличат свои мощности. В Москве есть такие предприятия, но основные игроки находятся в Московской, Калужской и Нижегородской областях.

— Будут ли строиться в границах Москвы новые мусороперерабатывающие или мусоросжигательные предприятия?

— Планов по строительству новых мусоросжигательных заводов у Москвы нет.

Я не исключаю, что будут появляться новые мусороперерабатывающие предприятия, и не вижу в этом ничего зазорного, если они будут соответствовать абсолютно всем стандартам, санитарно-эпидемиологическим нормам и не будут нести никакого урона окружающей среде и населению, проживающему вблизи таких объектов.

— Сколько мусоросжигательных заводов сейчас работает в столице?

— Только два: номер три и четыре.

Другие регионы

— Подмосковье строит 12 комплексов по переработке отходов и четыре мусоросжигательных завода, в том числе с расчетом на часть столичного мусора. С учетом строительства предприятий для столичных отходов в других субъектах РФ Москва еще планирует направлять свой мусор в Московскую область?

— Между Москвой и Московской областью заключено соглашение по обращению с твердыми коммунальными отходами. И мы с коллегами из Московской области ведем постоянный рабочий диалог. В каком объеме будут поступать коммунальные отходы на тот или иной объект и как будет меняться этот баланс — неизвестно. Все зависит от экономических и логистических факторов.

— Правда ли, что московский мусор может отправляться в другие регионы не только на машинах, но и по железной дороге или на речных баржах?

— Пока будет оставаться существующая система транспортировки — автомобилями. У нас правильный, на мой взгляд, достаточно взвешенный подход. Что будет через несколько лет, сложно предположить, но пока мы не собираемся использовать упомянутые виды транспорта.

В мире твердые коммунальные отходы, особенно измельченные и брикетированные, возят автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. По российскому законодательству брикетированные твердые коммунальные отходы также можно перевозить железнодорожным и водным транспортом.

О фандоматах и диспоузерах

— Несколько лет назад Совет по правам человека предложил ставить в Москве в квартирах измельчители для органического мусора под мойками, чтобы такие отходы выводились через канализацию. Что вы думаете по поводу этой инициативы?

— Я не знаю, как к ней относиться. Постановление правительства РФ №644 гласит, что диспоузеры использовать нельзя.

К тому же никакие канализационные сети любого города в мире не будут готовы принять такой объем органики, это дополнительная нагрузка на очистные сооружения и большой риск засоров в сетях водоотведения.

— В России обозначилась новая волна популярности фандоматов. Будут ли что-то делать власти Москвы?

— Фандоматы в Москве впервые появились где-то в 2009 году, это не новая инициатива для столицы. Еще в 1998 году был принят федеральный закон №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", который содержит такое понятие, как "расширенная ответственность производителей". В нее входит и обеспечение утилизации отходов от использования товаров, его упаковки в соответствии с нормативами утилизации. Если такие нормативы не соблюдаются, с производителей и импортеров взымается экологический сбор. Учитывая это, компании, безусловно, заинтересованы в организации пунктов сбора отходов.

Большая часть ретейлеров так или иначе участвует в раздельном накоплении образующихся отходов — от прессования картонной упаковки до передачи на утилизацию просроченных товаров. Мы приветствуем подобные практики. Однако опыт эксплуатации системы фандоматов в городе показывает, что данная система может эффективно существовать только при условии активного участия ретейла.

Беседовали Александра Рыжкова и Надежда Геращенко