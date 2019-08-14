"Женственность — в формах". Как поменять индустрию плюс-сайз, сделав ее бизнес-миссией

Владелица производства нижнего белья для полных девушек "Бельевая мануфактура" Анастасия Костюк рассказала ТАСС, как создала бизнес на потребностях плюс-сайз и стала общественным деятелем.

— Настя, поделись, какое белье больше всего любят в сегменте плюс-сайз?

— Есть стереотип, что, если девушка превышает стандартные размеры — S, M, L, она не может позволить себе быть женственной и даже немного "пикантной". Конечно же, это не так. Полные девушки тоже хотят быть привлекательными. Например, кружевное нижнее белье 60–64 размера — один из самых популярных наших продуктов.

— На что в первую очередь тебе приходится опираться, разрабатывая свои коллекции?

— Мы стараемся балансировать на грани функционала и красоты и вместе с тем выявлять новые потребности и проблемы девушек размера плюс-сайз. Наше белье — история не про стандартный кэжуал (англ. сasual — повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность — прим. ТАСС). Оно корректирующее — это специфика сегмента, в котором особое внимание уделяется поддержанию некоторых частей тела таким образом, чтобы мышцы оставались в тонусе. Мы делаем белье высокого качества: заказываем в Европе высококлассные биэластичные ткани (тянутся в двух направлениях — в длину и ширину — прим. ТАСС), а наши швейные конструкторы продумывают каждую мелочь, чтобы модель, помимо эстетической красоты, получилась еще и удобной. Наше белье можно комфортно носить в течение всего дня.

— Ты сама достаточно далека от параметров размера плюс-сайз. Как удается в полной мере понять потребности этой категории?

— Моя стихия — это маркетинговые исследования. Я обрабатываю массивный поток информации — хиты продаж интернет-магазинов, профильные обсуждения в интернете — и моментально реагирую на запрос потребителя. Затем мы создаем некий продукт, делаем фокус-группу для теста. И далее, если новая задумка действительно отвечает запросам клиентов, запускаем производство. Мне, безусловно, очень помогает непосредственное общение с девушками, оно позволяет более детально узнать об их потребностях. Кроме того, наш главный дизайнер — моя мама, а она — представительница категории плюс-сайз. И это, безусловно, укрепляет наш бизнес.

— Значит, ваш бизнес можно назвать семейным?

— Да, начало ему положили мои родители в 1989 году. На мануфактуру я пришла в 2002 году и начала свой путь с обычной закройщицы. Наш бизнес и внутри как одна семья. Коллектив маленький — всего шесть человек, и это позволяет нам сохранять теплую домашнюю атмосферу. В 2018 году я заняла должность генерального директора компании, хотя первые решения стала принимать около четырех лет назад. К слову, тогда, несколько лет назад, и появились первые партии белья для категории плюс-сайз.

— Не так давно ты анонсировала продукт, который помогает девушкам справиться с проблемами здоровья. Расскажите об этом подробнее.

— Этот продукт — наша гордость! В прошлом году мы создали инновационную разработку, аналога которой нет на российском рынке, — специальные шортики, исключающие натирания внутренней поверхности бедра. Мы разработали особую технологию в структуре кроя и пошива, сконструировав специальную манжету. Как оказалось, у полных девушек эта проблема нередко перерастает в осложнения здоровья. Продукт стал настоящим хитом продаж. Когда шли тестовые примерки, я лично выезжала к первым клиенткам, получала от них обратную связь. По их оценкам, стало наконец-то возможно спокойно носить в жаркую погоду платье, не испытывая дискомфорта. Теперь мы хотим запатентовать эту разработку, так как речь уже не просто о белье, а о здоровье целой группы женщин благодаря нашему ноу-хау.

— Какой потенциал роста у одежды плюс-сайз в России?

— По моим подсчетам, рынок плюс-сайз одежды в России составляет около $4,5 млрд, и я вижу его потенциальный рост. А работает в секторе всего лишь 12 тыс. предпринимателей. Это можно объяснить катастрофической нехваткой кадров в легкой промышленности: очень сложно найти швей и конструкторов швейного производства, есть проблемы со специализированными материалами в небольших объемах поставок. Отсюда и трудности в выстраивании отношений с торговыми сетями. Когда ты не уверен в том, что в следующем месяце сможешь обеспечить заказчика продуктом, сложно планировать бизнес.

— Какие у тебя сложности с заказчиками?

— Абсолютно такие же, как и у любых других компаний, работающих в легкой промышленности. Мы шьем продукцию исключительно на заказ для сетевых и небольших частных магазинов одежды плюс-сайз. Но периодически у нас случаются перебои с поставками бифлекса (эластичная ткань — прим. ТАСС), и мы не берем заказы на пошив, соответственно, бизнес в какие-то моменты времени "встает на стоп-режим". В среднем ежемесячно мы поставляем в магазины от 200 до 600 единиц продукции. Стоимость одного изделия в закупке — 1,1 тыс. рублей, это немного выше рыночной цены, но ниже, чем у импортной продукции, что делает нас конкурентными.

— В прошлом году ты выступила инициатором и организатором Первого московского форума индустрии плюс-сайз. Расскажи, с чего все началось?

— Когда я поняла, что в нашем бизнес-сегменте накопилось достаточно вопросов, я обратилась в департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы с конкретным предложением — организовать форум. Нам нужна была площадка, на которой мы смогли бы поднять наиболее острые проблемы нашего сектора и попробовать найти пути их решения. Московские власти поддержали нашу инициативу, и в 2018 году мы провели форум. На одной площадке мы собрали профессионалов отрасли, предпринимателей, экспертов из ретейла, производства, модельного бизнеса. Тогда многим удалось найти ответы на волнующие вопросы, вступить в интересные коллаборации и помочь друг другу в ряде бизнес-процессов.

— К слову, о коллаборациях: разве это не риск, делиться технологиями и секретами своего бизнеса?

— Я так не считаю. Сегодня у поколения миллениалов есть понимание, что не обязательно обладать чем-то своим. Молодые предприниматели все больше отходят от идеи производства полного цикла и не сосредотачивают его в одной компании. Коллаборации помогают малому бизнесу пережить сложности, стать устойчивыми и стабильными. Я сама нахожусь с 2019 года в предпринимательском союзе, где партнер выполняет для нас пошив изделий. Так мне не приходится концентрировать огромное количество внимания на процессе производства — я сосредотачиваю силы на маркетинге, рекламе, закупках, а также имею возможность вести активную общественную деятельность.

— Говоря об общественной деятельности: год назад появился Союз предпринимателей плюс-сайз индустрии, а ты его возглавила. Для чего была создана эта организация?

— Эта идея пришла к нам на форуме. Мы понимали, что нашему сегменту необходима организация, которая бы помогала развиваться, решать сложные вопросы. Кроме того, мы остро ощущали потребность в партнерстве, благодаря которому предприниматели смогли бы увеличить загрузку предприятий и выстроить между различными видами бизнеса связи.

— Как вам удается реализовывать эту поддержку?

— Мы собрали актив из 60 человек — это специалисты из различных областей, которые консультируют предпринимателей. Зачастую нам сильно помогает Бизнес-навигатор МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело, — прим. ТАСС), вместе с предпринимателями мы просматриваем предложения по аренде, подыскиваем возможные варианты финансовой поддержки, гранты и субсидии. Кроме того, обращаемся к перечню надзорных требований, которые необходимы для организации производственной работы. Периодически проводим различные мастер-классы и обучающие семинары.

— Как тебе удается вовлекать государство в развитие индустрии плюс-сайз?

— Все просто: я научилась правильно формулировать свои запросы к властям. За несколько лет я посетила множество мероприятий, и везде звучат два главных сообщения — "Дайте денег!" и "Снизьте аренду!". Наша задача не просто указать государству на сложности, а предложить механизм решения проблемы, и тогда получается неплохой союз.

— Настя, какие планы ставишь перед собой на будущее как предприниматель и как общественный деятель?

— В бизнесе мне хочется вырасти вместе с моим партнером до многотысячного объема производства — стать крупным контрактным предприятием. Кроме того, мы планируем запустить обучающие курсы для всех желающих по шитью. Для этого у нас есть все ресурсы, осталось только продумать обучающую концепцию. В качестве общественного деятеля планы не менее амбициозны — разработать и утвердить стандарты по ГОСТу для категории плюс-сайз. Сейчас я активно веду эту работу. Мы собрали антропологические исследования (антропология исследует физические различия между людьми, исторически сложившиеся в ходе их развития в различных естественно-географических средах, — прим. ТАСС) по России, которые позволяют нам зафиксировать все параметры этой размерной сетки. Это важно не только с точки зрения производственных процессов, но и с позиций легализации нишевой политики плюс-сайз. Все очень серьезно!

Беседовали Юлия Ермилова, Мария Савельева