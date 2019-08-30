Заместитель гендиректора "Швабе": ночной прицел для "Ратника" стал в три раза легче

Ведущие компании России и более 30 стран мира демонстрируют свою продукцию на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который проходит в эти дни в подмосковном Жуковском. Лидер отечественной оптической отрасли, холдинг "Швабе", представляет на авиасалоне перспективные оптико-электронные разработки для авиационных и космических систем, "всевидящие" камеры и новейшую оптику. В интервью ТАСС первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" — заместитель по НИОКР и инновационному развитию Сергей Попов рассказал о том, какие новые прицелы готовятся для экипировки "Ратник", созданы ли уже контактные линзы с функцией бинокля и как "всевидящие" SWIR-камеры могут помочь в тушении сибирских пожаров. — Сергей Викторович, что холдинг "Швабе" представляет в гражданском и военном секторе на авиасалоне МАКС-2019? — Московский авиационно-космический салон — выставка для нас знаковая. Все наши новинки и многое другое можно посмотреть сразу на двух стендах — в составе объединенной экспозиции радиоэлектронного комплекса (РЭК) госкорпорации Ростех и на открытой площадке. Ряд наших предприятий активно работает по авиационному направлению, в том числе Уральский оптико-механический завод, Красногорский завод им. С.А. Зверева и Государственный институт прикладной оптики, — их продукция представлена на выставке.

В числе ключевых разработок привезли квадрокоптер Orion-Drone с модернизированной SWIR-камерой и системы оптического наблюдения, которые устанавливаются на авиационные носители, выполняют круглосуточный поиск, обнаружение и распознавание объектов

Впервые на МАКС показываем новый вездеход-амфибию — TERRANICA Dreamtrack. Это сверхпроходимый гусеничный транспорт, обладающий повышенной надежностью и длительным пробегом на одной заправке — до 400 км. Он идеально подходит для нужд спасательных отрядов, в том числе парашютных, — чтобы перевозить людей по труднопроходимой местности. В целом разработок много, как новых, так и уже знакомых регулярным посетителям специализированных выставок. — Планируются ли переговоры с отечественными и иностранными заказчиками? — Конечно, ведь любая выставка для нас — это возможность заключить контракты и расширить рынки сбыта. На МАКС мы ожидаем ряд иностранных заказчиков из Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. Мы рассчитываем привлечь их к совместной работе по модернизации поставленной ранее авиационной техники. Другая цель нашего участия в авиасалоне — переговоры с отечественными компаниями, которые являются головными в тех или иных кооперациях. Также запланирован традиционный показ наших передовых разработок руководству Министерства обороны РФ.

А показать есть что — например, за последние полтора года "Швабе" вдвое увеличил дальность распознавания целей у оптико-электронных систем для вертолетов

— Что сейчас разрабатывает "Швабе" для экипировки "Ратник"? — Для экипировки "Ратник", созданной при кооперации предприятий Ростеха, мы поставляем несколько прицелов: тепловизионные ночные и оптические дневные. Основная задача по тепловизионным прицелам — снизить их массу. Раньше в прицеле было семь линз, из-за чего изделие весило около 1,5 кг. Сейчас благодаря новым технологиям мы пришли к тому, что эти семь линз можно заменить двумя, выполняющими те же функции. Таким образом, масса кардинально меняется, и прицел, который пойдет в "Ратник", весит уже около 400 г. Это важно, поскольку в экипировке будущего одно из основных направлений — это как раз сокращение веса. — Улучшение прицелов достигается использованием новых технологий. Могли бы рассказать об этом? — У "Швабе" есть несколько передовых решений, например, для оптических прицелов. Если подробнее, то раньше прицельную сетку на оптику наносили методом фотолитографии — травлением стекла химическим методом. Но такая сетка оправдывала себя лишь в тех случаях, когда речь шла о стрельбе на расстоянии до километра.

Сейчас дальность прицеливания возрастает до двух километров, и размер цели становится сопоставим с толщиной самой сетки — наступает предел, когда цель становится не видна. Мы же разработали технологию, которая позволяет наносить прицельную сетку лазером

Эта технология значительно увеличивает дальность стрельбы. — Планируется ли адаптация модернизированного прицела "Содема" для какой-либо российской бронетехники помимо БМП-3? — Одним из направлений мы видим установку "Содемы" на российскую легкобронированную технику, другим — модернизацию техники по линии военно-технического сотрудничества. В дальнейшем планируем использовать прицел для модернизации танков Т-90. Что касается сроков модернизации, то они достаточно небольшие. Сама "Содема" уже запущена в серию, и применять ее в составе другой техники не так сложно: нужно лишь провести небольшой комплекс испытаний, а при необходимости адаптировать прицел. По факту это можно сделать в сроки от двух месяцев до полугода. — Какие оптические системы разрабатывает сейчас холдинг для гражданских и военных самолетов? — В завершающей стадии находится разработка всевысотной станции воздушной разведки. Ведутся работы по созданию оптико-электронных систем для самолетов Ту-160 и Ту-95МС, беспилотных летательных аппаратов. Уже созданы системы гражданского применения — определения задымления, посадки и наблюдения. Сейчас мы ведем работы по их совершенствованию. — Какие новинки вы разрабатываете для ВМФ? — Здесь отмечу наши новые бинокли — стабилизированный морской БСФ 20х50 и малогабаритный морской БПФ 8х20. Чтобы рассказать об их преимуществах, пойду от обратного. Дело в том, что при более чем восьмикратном увеличении даже небольшое движение рук усложняет визуализацию объекта. А при корабельной качке удержать изображение на цели руками становится еще труднее. Наша же система стабилизации позволяет компенсировать качку или движение рук, и цель хорошо визуализируется. Сама по себе система оригинальная, а ее применение не оказало существенного влияния на увеличение массы бинокля. — Какие совместные работы ведутся с Фондом перспективных исследований (ФПИ) в создании контактных "линз-биноклей"? Есть еще какие-то совместные направления работы с ФПИ? — У нас есть несколько совместных разработок с ФПИ, в том числе связанных с микрооптикой. Проект по созданию "линзы-бинокля" пока в процессе разработки, уже есть макетный образец. Но пока мы не стремимся выводить эти разработки на рынок. Также есть проект "Исследование фундаментальных механизмов в обнаружении слабых сигналов оптического излучения с использованием 2D-материалов и создания на их основе эффективных фотоприемных устройств". В этом случае матрица, принимающая изображение, передает его в усиленном и преобразованном виде на микродисплей. Как вариант этой разработки мы показывали очки для управления авиабеспилотником, когда формируется добавленная реальность на микродисплей очков. — Работает ли холдинг над созданием продукции, предназначенной для использования в условиях Арктического региона? — Да, и это как раз наша SWIR-камера, работающая в коротковолновом диапазоне. Человек в белом маскхалате, лежащий на снегу, не воспринимается в видимом диапазоне, а в ультрафиолетовом диапазоне в аналогичных условиях он выглядит черным. Таким образом, легко вскрываются очень многие замаскированные объекты. Разработка этой матрицы и камеры на ее основе завершена в 2016 году. Также у нашего предприятия "Полюс" в разработке находятся станции получения из снега и льда талой воды и ее комплексной очистки. Используемые в них уникальные технические решения, такие как контактные теплообменники и холодостойкие интерфейсы, пригодные для применения при температуре минус 60 градусов, позволяют многократно превзойти характеристики ряда аналогов. — Какие планы по диверсификации? Сколько сейчас приходится на долю гражданской продукции? — По итогам 2018 года доля гражданской продукции в общем объеме производства составила 31%. Согласно стратегии Ростеха, холдинг к 2025 году должен выпускать 50% гражданской продукции. У самого "Швабе" планка даже выше — до 80% к 2025 году. Мы активно занимаемся геодезией, развиваем направление медицинской техники: наши неонатальные комплексы установлены в перинатальных центрах по всей стране.

Создаваемый с нашей помощью Центр протонной терапии в Новосибирске должен принять первых пациентов в 2024 году. Пропускная способность центра составит более тысячи человек в год. Потом это решение будет тиражироваться в других городах России

Хочется также отметить возобновление производства фотоаппарата Zenit M. Практически вся первая партия, а это 500 штук, распродана по предзаказам. Мы также будем продолжать выпускать объективы мирового уровня для фотоаппаратов Leica, Canon, Nikon и других современных камер. В ходе сотрудничества компания Leica Camera AG передала нам необходимые чертежи и параметры для производства байонета М (разновидность байонетного соединения, предназначенная для крепления оправы объектива к фотоаппарату — прим. ТАСС), и теперь благодаря этому сотрудничеству мы будем расширять линейку наших объективов. — Какие новые решения сейчас разрабатывает холдинг для систем "Умный город" и "Безопасный город"? Где они внедряются или планируются к внедрению? — Госкорпорация Ростех реализует целый ряд проектов в сфере "Умного города". Такие системы позволяют улучшить качество управления городскими территориями, повысить энергоэффективность городского хозяйства, улучшить экологическую обстановку, создать интеллектуальную транспортную инфраструктуру, максимально комфортную для горожан и гостей города. При этом внедряемые решения могут обеспечить как рост доходов бюджета региона до 10%, так и сокращение расходов — до 15%.

В числе таких решений — интеллектуальная транспортная система для управления транспортными потоками и повышения безопасности дорожного движения, а также "Светлый город", подразумевающий модернизацию наружного освещения, когда вместо устаревших светильников устанавливаются светодиодные, внедряется система интеллектуального управления. Также устанавливаются новые тротуарные светильники, освещение пешеходных переходов, дополнительное освещение архитектурных объектов.



Полномасштабное внедрение подобных систем позволяет снизить энергопотребление на уличное освещение на 50–55%, повысить пропускную способность дорог на 23%, увеличить пассажиропоток в общественном транспорте на 15%, а также значительно повысить уровень общественной безопасности.



В числе наиболее современных разработок в данном направлении — модульный светофор VIC с лазерной "стеной". Сейчас у нас ведутся обсуждения о том, где в пилотном режиме можно установить наш новый модульный светофор Visual Intelligent Control. Уже создана пробная партия, идет сбор отзывов и замечаний в процессе тестирования. Все зависит от заказчика. Российская действительность отличается нестабильным климатом, и мы пока отрабатываем несколько вариантов, набираем статистику, как работает наше техническое решение. Это долгосрочный проект. "Швабе" также выпускает светофоры различного типа, позволяющие контролировать движение транспортного потока и переключаться в зависимости от его плотности. — В каких космических проектах участвует холдинг? — Холдинг участвует в реализации национального проекта по созданию Гелиогеофизического комплекса. Работа ведется в кооперации с Российской академией наук. Для наблюдения за Солнцем в разных точках России будут установлены многоволновой радиогелиограф для всепогодного мониторинга солнечной активности, система радаров нового поколения и солнечный телескоп-коронограф. Всего будет восемь различных элементов. В 2019–2020 годах должен быть введен в опытную эксплуатацию комплекс оптических инструментов и радиогелиограф. До 2030 года — остальные элементы и центр управления. С помощью этого комплекса мы сможем получать информацию о происходящих в ближнем космосе и околоземном пространстве процессах. Это поможет на ранних этапах обнаруживать объекты, летящие к нам со стороны Солнца, изучать солнечную активность и воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику верхней атмосферы Земли, рассчитывать последствия различных космических явлений. — Какие-то еще интересные проекты у вас есть? — Сейчас в связи с бушующими в Сибири пожарами мы вышли с инициативой по применению SWIR-камеры (камера помогает обнаруживать замаскированные объекты, эффективно находит источники лазерного излучения, а также любые тепловые очаги — прим. ТАСС) для прицельного сброса воды c самолетов типа Бе-200 и вертолетов Ка-37.

Сегодня сброс воды производится по примерным параметрам, так как порой за дымом не видно очага возгорания. SWIR-камера же позволит четко определить очаг горения