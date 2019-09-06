Глава "Энел Россия": Россия обладает огромным потенциалом в области "зеленой" энергии

Глава "Энел Россия" Карло Палашано рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме о том, какой он видит компанию после завершения продажи крупнейшего актива компании — Рефтинской ГРЭС — и на каких проектах "Энел Россия" сделает акцент в будущем.

— Когда "Энел Россия" подготовит и раскроет стратегию развития компании после продажи Рефтинской ГРЭС, обеспечивающей более 40% выработки компании в России? Какие ключевые элементы будут в ней отражены?

— Компания планирует представить обновленный стратегический план с основными направлениями деятельности этой зимой. Мы также поделимся своими планами относительно дальнейшего развития компании в России, включая ход реализации наших проектов в сфере возобновляемых источников энергии — как ранее существующих, так и выигранных в этом году, а также этапы модернизации тепловой генерации.

— Ранее "Энел Россия" отмечала, что продажа Рефтинской ГРЭС приведет к снижению EBITDA компании, а какое значение продажа актива окажет на другие финансовые показатели — выручку, прибыль? В какие сроки планируется компенсировать это снижение?

— Влияние продажи Рефтинской ГРЭС на выручку и прибыль будет отражено в нашем обновленном стратегическом плане, о котором я уже говорил ранее. Мы рассчитываем компенсировать снижение с помощью имеющихся проектов в сфере ветрогенерации и модернизации. И, что немаловажно, достигаемый финансовый результат будет следующего характера: прежде всего, он будет регулируемым, с ограниченной подверженностью рыночному риску. Также мы считаем, что показатель EBITDA, полученный за счет выработки электроэнергии посредством газовых блоков и объектов ВИЭ, должен иметь более высокую оценку с точки зрения рыночных мультипликаторов, по сравнению с углем. Кроме того, мы также открыты для дальнейших инвестиционных возможностей, которые позволят компенсировать окончание программы ДПМ для тепловой генерации в 2020 году.

— Этого можно будет добиться только за счет ввода строящихся ветропарков? Или "Энел Россия" рассматривает еще какие-то направления работы в России, например, проекты по цифровизации электросетей?

— На данный момент компания сосредоточена на строительстве ветроэлектростанций и расширении своего портфеля в сфере ВИЭ. Кроме того, компания уже получила право на реализацию одного проекта в рамках модернизации тепловой генерации по итогам первого конкурентного отбора на 2022–2024 годы. На данный момент мы рассматриваем эти инвестиционные возможности как наиболее привлекательные. Что касается цифровизации сетей, то группа Enel ведет очень активную работу в этой области и работает над рядом совместных проектов с ПАО "Россети".

— За счет чего "Энел Россия" будет обеспечивать выплату дивидендов до 2022 года, пока еще не введены первые ветропарки, которые должны компенсировать выпадающие доходы после продажи Рефтинской ГРЭС, и необходимые инвестиции на реализацию проектов по тепловой модернизации и ВИЭ? Есть ли риски резкого снижения дивидендных выплат на этот период?

— Как вам известно, в этом году мы распределили 65% от нашей чистой прибыли на выплату дивидендов за 2018 год, обеспечив одну из самых высоких дивидендных доходностей в секторе. Также мы подтвердили приверженность действовать в интересах наших акционеров благодаря долгосрочному устойчивому развитию компании. Что касается дивидендных планов на предстоящие годы, то вся информация будет раскрыта в предстоящем стратегическом плане.

— Не планирует ли "Энел Россия" продажу газовых станций в России вслед за Рефтинской ГРЭС?

— Сейчас мы занимаемся продажей нашего угольного актива Рефтинской ГРЭС, а все остальные станции останутся в нашем портфеле активов, о чем ранее говорил генеральный директор группы Enel господин Стараче.

— До какого уровня "Энел Россия" планирует довести долю ветропарков в России в рамках перехода на безуглеродную энергетику?

— Россия обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Сейчас мы полностью сосредоточены на накоплении опыта строительства наших первых ветропарков в нескольких регионах России. Мы уверены, что данный опыт вместе с широкой экспертизой компании Enel Green Power, подразделения группы Enel по возобновляемой энергетике и мирового лидера в области ВИЭ, поможет нам расти дальше. Мы начали с двух проектов 201 МВт и 90 МВт, а с июня 2019 года добавили к ним еще один проект ветрогенерации мощностью 70 МВт. Таким образом, наша цель — наращивать объемы и оценивать появляющиеся интересные рыночные возможности для дальнейшей их реализации.

— Видите ли вы целесообразность развития возобновляемой энергетики в России в случае, если условия поддержки таких проектов будут существенно изменены правительством страны при формировании новой программы ДПМ ВИЭ или вовсе отменены? При каких условиях строительство новых ветропарков будет экономически целесообразно?

— Прежде всего, мы приветствуем намерение правительства создать новую отрасль в энергетическом секторе России и уже сейчас можем сказать, что развитию возобновляемой энергетики в России дан успешный старт. Поскольку это была совершенно новая отрасль для России, то все нужно было начинать с нуля. Найти нужных игроков, установить соответствующие правила, привлечь производителей и инвесторов с помощью специальной инвестиционной программы. Результаты первой программы были достигнуты, и теперь пришло время подумать, как ее продолжать. Безусловно, правительство может пересмотреть некоторые параметры, и мы не ожидаем, что программа будет такой же, как и в начале, поскольку рынок уже существует. Однако мы намереваемся и далее следить за представленными в рамках тендера и его правил проектами, так как развитие возобновляемых источников энергии имеет стратегическую привлекательность для нас.

Беседовала Ольга Дедяева