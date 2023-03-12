12 марта, 08:46
Палестино-израильский конфликт

Трое палестинцев погибли в результате стрельбы на Западном берегу

По информации Минздрава Палестины, еще двое пострадали

КАИР, 12 марта. /ТАСС/. Трое палестинцев погибли, еще двое получили ранения в воскресенье в результате стрельбы, открытой израильтянами к юго-западу от города Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил Минздрав Палестины на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации агентства Wafa, израильские силовики открыли огонь по автомобилю, проезжавшему контрольно-пропускной пункт. Водитель и пассажиры погибли, находившиеся неподалеку рабочие получили осколочные ранения.

Таким образом, с начала года число палестинцев, погибших от израильской агрессии, достигло 84, среди них 15 несовершеннолетних. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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