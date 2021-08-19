Элайджа Вуд против Теда Банди и культовая "Ненависть": что смотреть в кино

На этой неделе в российских кинотеатрах впервые покажут "Ненависть" французского режиссера Матье Кассовица, триллер "Охотник за разумом. Схватка" с Элайджей Вудом, вторую часть анимационного фильма про деловых детей "Босс-молокосос" и боевик о мести "Кодекс киллера" с Сэмюэлом Л. Джексоном и Мэгги Кью. "Ненависть" Культовый фильм французского режиссера Матье Кассовица о противостоянии уличных хулиганов и полиции вышел в 1995 году, но остается актуальным до сих пор. Расизм, социальное неравенство, уличные протесты, жестокость полиции и ненависть, которой пропитано общество, никуда не делись. Стоит только вспомнить "желтые жилеты" во Франции или движение Black Lives Matter, захватившее американские улицы в прошлом году. Спустя 25 лет после громкой премьеры на Каннском фестивале картину впервые выпускают в кинотеатрах в России.

Описание Кадр из фильма "Ненависть" © A-One

Середина 90-х, Париж охвачен беспорядками. Во время одного из столкновений полицейский жестоко калечит арабского подростка Абделя. Его друг Винс (Венсан Кассель) находит на улице полицейский револьвер и решает отомстить, забрав за жизнь друга жизнь полицейского. Вместе с ним искать приключения на собственную голову отправляются Юбер и Саид. Всего за один день, который отсчитывается в стиле "Клео от 5 до 7" Аньес Варда, трое молодых людей проходят от самых низов до самых верхов Парижа, от пригорода до Эйфелевой башни, документируя город, охваченный ненавистью. Фильм получил приз Каннского фестиваля за режиссуру, запустил карьеру Венсана Касселя и приобрел культовый статус, во многом благодаря необычной операторской работе и сырой, сбивающей с ног энергии молодости. "Охотник за разумом. Схватка" Редкий шанс увидеть голубоглазого Элайджу Вуда, вечного хоббита, на большом экране, при этом в довольно непривычном для него амплуа. Обычно российские прокатчики любят мудрить с локализованными названиями, но в этот раз они попали в точку, хотя результат все равно звучит довольно забавно. В общем их логика понятна: фильм рассказывает про агента ФБР в исполнении Вуда, который, прямо как герои сериала Дэвида Финчера "Охотники за разумом", отправляется в тюрьму, чтобы пообщаться с одним из самых известных, жестоких и обаятельных маньяков Америки — Тедом Банди.

Описание Кадр из фильма "Охотник за разумом. Схватка" © World Pictures

Картина основана на реальных записях диалога сотрудника ФБР и заключенного, и схватка там точно обеспечена — как умов, так и воли. В 70-е годы Банди изнасиловал и убил около 30 девочек и женщин (по крайней мере, о стольких известно полиции), однако благодаря приятной внешности и обаянию в глазах общественности маньяк приобрел практически звездный статус со своим фан-клубом и обожателями. Загадка Банди занимает умы американских кинематографистов на протяжении многих десятилетий. В последние 20 лет фильмы о нем выходят чуть ли не каждые два-три года. Только из последнего можно вспомнить документалку "Беседы с убийцей: Записи Теда Банди" и "Красивый, плохой, злой", где маньяка изображал Зак Эфрон. В "Охотнике за разумом" непростая роль серийного убийцы досталась Люку Кирби, известному по роли в сериале "Удивительная миссис Мейзел". "Босс-молокосос — 2" После того как анимационный фильм об очень деловом младенце в озвучке Алека Болдуина заработал в мировом прокате более $500 млн, студийные боссы просто не могли не сделать сиквел.

Описание Кадр из мультфильма "Босс-молокосос — 2" © UPI Россия

Братья Темплтон из первой части — Тим и босс-молокосос Тед — выросли и отдалились друг от друга. У обоих появились семьи, успешный бизнес, а еще — неожиданно для обоих — новый босс-молокосос, малышка Тина, которой поручили раскрыть темные секреты школы, где учится ее сестра Табита. Самая главная интрига фильма — удастся ли создателям картины улучшить сюжет и шутки, за которые их критиковали в первой части. Зато актерский состав у картины по-прежнему хороший. Роли озвучили Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Эми Седарис, Джефф Голдблюм, Ева Лонгория — правда, кто их заменит в российском дубляже, неизвестно. "Кодекс киллера" Режиссер "Казино "Рояль" и "Маски Зорро" Мартин Кэмпбелл снял что-то между "Убить Билла" и "Джоном Уиком". Легендарный киллер Муди (Сэмюэл Л. Джексон) с самого детства учил Анну (Мэгги Кью) убивать.

Описание Кадр из фильма "Кодекс киллера" © MEGOGO Distribution