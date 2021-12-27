Богатыри, шахматы и реюнион "Гарри Поттера": что смотреть на новогодних праздниках

Новогоднее время в российском прокате традиционно отдается российскому кино. В этом году кинотеатры не отступают от обычая — в прокате много отечественных фильмов, продолжений уже известных историй и один реюнион, которые в последнее время выпускают все чаще и чаще. В кино и онлайн покажут третью часть сказочного блокбастера "Последний богатырь", мультфильм про поющих зверей "Зверопой-2", спортивную драму об одном из самых напряженных поединков в истории шахмат "Чемпион мира", реюнион "Гарри Поттера" и многое другое. "Последний богатырь: Посланник тьмы" В кино с 23 декабря Продолжение одного из самых кассовых отечественных фильмов, который вернул в моду русские сказки. В первой части обычный парень Иван (Виктор Хориняк) переносится из современной Москвы в волшебную страну Белогорье и понимает, что попал в нее не случайно. Во второй он учится воинскому делу вместе с легендарными богатырями. А вот в третьей части действие переносится из Белогорья в Москву.

Описание Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы" © Disney

Иван готовится к свадьбе с Василисой и погружен в обычные предсвадебные хлопоты. Однако у темных сил свои планы — они похищают Василису и отправляются с ней в столицу России. Тогда Иван организовывает погоню вместе со своими волшебными друзьями, для которых все в Москве оказывается в новинку: люди разговаривают с плоскими дощечками и ездят на странных колесницах вместо избушки на курьих ножках. Правда, даже в таком немагическом мире находится место для героев былин, которые могут помочь Ивану снова победить зло. "Зверопой-2" В кино с 23 декабря Продолжение популярного мультфильма, который позаимствовал идею у шоу "Голос" и облек его в "звериную" форму. Коала по имени Бастер Мун пытался спасти свой театр от закрытия и устроил конкурс певцов, в котором мог поучаствовать каждый желающий. Эта идея сработала.

Описание Кадр из мультфильма "Зверопой-2" © UPI Россия

Театр Муна процветает и даже стал местной достопримечательностью, но амбиции его хозяина растут. Он хочет выступить в знаменитом театре "Кристал Тауэр" в гламурном городе Редшор-Сити, однако уговорить владельца театра, жадного магната Джимми Кристала, не так-то просто. Тогда один из участников труппы Муна обещает Джимми привлечь в шоу легендарную звезду рока Клэя Кэллоуэя. Правда, сделать это практически невозможно — Клэй уже давно отошел от дел и живет затворником. Однако, как учит нас мультфильм, мечтать не вредно, вредно не мечтать. "Реальная любовь" В кино с 23 декабря Кинокомпания "Пионер" делает нам всем новогодний подарок и выпускает в повторный прокат классический праздничный фильм "Реальная любовь", который стал обязательным атрибутом новогоднего времени.

Описание Кадр из фильма "Реальная любовь" © Кинокомпания Пионер

Романтическая комедия 2003 года рассказывает о переживаниях целого вороха героев накануне Рождества, включая нерешительного писателя Джейми (Колин Ферт); неудачливого Марка (Эндрю Линкольн), который влюбляется в жену лучшего друга (Кира Найтли); несчастную жену (Эмма Томпсон), чей муж (Алан Рикман) начинает изменять ей от скуки, и так далее. Можно долго спорить о художественных достоинствах "Реальной любви", но это один из немногих рождественских фильмов с таким звездным актерским составом и единственная возможность увидеть, что бы было, если бы Хью Грант стал премьер-министром Великобритании. "Эмили в Париже" Можно посмотреть на Netflix Когда в прошлом году на Netflix вышел комедийный сериал "Эмили в Париже", многие критики возмущались его легкомысленностью, поверхностным изображением Парижа, обилием стереотипов про французов, устаревшими нарядами и так далее. Возмущение не помешало всем посмотреть сериал, а Netflix — продлить его на второй сезон. Пора уже признаться самим себе, что "Эмили в Париже" — guilty pleasure, напоминающее "Секс в большом городе" в его лучшие годы, что, в общем-то, неудивительно — все-таки за него отвечает Даррен Стар.

Описание Кадр из сериала "Эмили в Париже" © Netflix

Во втором сезоне нас ожидает больше нарядов, душевных терзаний, интриг и культурологических коллизий. И судя по первым сериям, создатели шоу совсем не прислушались к критике и продолжили в том же духе. Хотя Эмили уже не та простая американка, которую французы презирали за отсутствие утонченных манер и рудиментарный французский. Ее организованность и желание всегда все держать под контролем уступают место хаотичному любовному треугольнику, который наконец-то превращает ее в настоящую парижанку. "Чемпион мира" В кино с 30 декабря Создатели "Движения вверх" выпускают новую напряженную спортивную драму, только вместо баскетбола теперь в фокусе шахматы. Режиссер "Бригады" и "Т-34" Алексей Сидоров вынашивал идею картины 30 лет. Он хотел рассказать про один из самых напряженных поединков в истории шахмат — между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным.

Описание Кадр из фильма "Чемпион мира" © Централ Партнершип

Интрига усиливалась тем, что Корчной за несколько лет до этого сбежал из Советского Союза в Швейцарию, поэтому противостояние молодого идеалиста Карпова и его опытного и непредсказуемого оппонента приобрело еще и политический подтекст. Оно превратилось в сражение двух стилей игры, двух мировоззрений и политических убеждений. Карпова в фильме сыграл Иван Янковский, а Корчного — Константин Хабенский. "Три богатыря и конь на троне" В кино с 30 декабря Новая часть приключений трех богатырей, без которых уже не обходится ни один Новый год.

Описание Кадр из мультфильма "Три богатыря и конь на троне" © Sony Pictures

Конь Юлий снова наделал дел и заодно вплел в это князя. Они случайно обменялись телами, в чем им подсобила Баба-яга и старая добрая магия. Теперь Юлий правит княжеством, а князь работает в поле. И конечно, навести порядок и разрешить эту проблему могут только три богатыря. "Пропавшая дочь" На Netflix с 31 декабря Режиссерский дебют Мэгги Джилленхол, который настолько тонко и умно сделан, что язык не поворачивается назвать его дебютом.

Описание Кадр из фильма "Пропавшая дочь" © Netflix

Картина основана на одноименной книге известной итальянской писательницы Элены Ферранте. Преподавательница английского языка Леда (Оливия Колман) отправляется в Грецию, чтобы отдохнуть и заодно немного поработать. Небольшой тихий пляж, где обосновалась Леда, быстро оккупирует громкая местная семья. У одной из "оккупанток", Нины, есть маленькая дочь, с которой они практически неразлучны. Наблюдая за молодой матерью и дочерью, Леда вспоминает о своем материнстве, и эти воспоминания носят скорее травматичный, нежели ностальгический характер. Режиссер демонстрирует тонкое знание женской психологии и обращается к тем ее сторонам, к которым мы сами не хотим обращаться. Она говорит предельно честно о сложных вещах, и правда режет глаза, поэтому фильм и его героиня вызывают неоднозначное ощущение. Это очень умная картина, и хочется верить, что не последняя в режиссерской карьере Джилленхол. "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" На "Амедиатеке" с 1 января Нам возвратили "Друзей", "Сплетницу", "Одного дома" и "Секс в большом городе", и вот очередь дошла и до волшебной франшизы по книгам Джоан Роулинг.

Описание Кадр из фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" © Пресс-служба Амедиатеки