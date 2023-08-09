В Пхеньяне состоялся показ художественного фильма "Нюрнберг"

Россия и КНДР укрепляют межгосударственные отношения во избежание новой мировой войны, считает директор департамента стран Европы Комитета по культурным связям с заграницей Рю Гён Иль

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. В одном из кинотеатров Пхеньяна при содействии властей КНДР на этой неделе состоялся показ художественного фильма "Нюрнберг". Об этом сообщили в российском посольстве в народной республике.

"7 августа в столичном кинотеатре "Тэдонмун" состоялся показ художественного фильма "Нюрнберг". Посольство выражает признательность Комитету по культурным связям с заграницей КНДР и Обществу корейско-российской дружбы за предоставленную возможность организовать этот кинопросмотр, а также за помощь в подготовке субтитров на корейском языке", - говорится в сообщении дипломатической миссии, опубликованном во вторник на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Перед началом сеанса выступил директор департамента стран Европы Комитета по культурным связям с заграницей Рю Гён Иль. "Фашизм причинил многим странам мира и их народам неисчислимые бедствия и страдания, и несмотря на то, что прошло уже почти 80 лет с момента окончания Второй мировой войны, преступления фашизма против человечества осуждаются по сей день", - привели российские дипломаты его слова.

"Чтобы не повторилась война, угрожающая человечеству, и чтобы обеспечить мир и безопасность во всем мире, наши страны, оказывая друг другу поддержку, укрепляют стратегическое сотрудничество в борьбе против враждебных сил, претендующих на мировое господство", - сказал Рю Гён Иль.

К собравшимся также обратился посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "Почему же мы вновь обращаемся к теме наказания за нацистские злодеяния? Не пора ли перевернуть ту страшную страницу, ведь с тех пор прошло уже почти восемьдесят лет? Нет, не пора. Потому что нацизм во многих странах, в том числе и в первую очередь на Украине, вновь поднимает свою голову", - сказал посол. По его словам, страны Запада, включая США и Великобританию, "не только не останавливают неонацистов, но и вооружают их", хотя должны "свято хранить уроки Нюрнберга".