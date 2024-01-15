Умер сыгравший в "Елках" Адылбек Атыхаев

Ему было 57 лет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Актер Адылбек Атыхаев, сыгравший роль дворника в кинофраншизе "Елки", умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщила киностудия Bazelevs в Telegram-канале.

"12 января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям", - говорится в сообщении.

Причины смерти актера не указываются.

Атыхаев работал в Bazelevs более 20 лет. В первой части франшизы "Елки" герой Атыхаева написал на снегу Кремлевской набережной фразу: "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай".