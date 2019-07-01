Европейская премьера российского фильма "Бык" состоялась на кинофестивале в Карловых Варах

КАРЛОВЫ ВАРЫ, 1 июля. /ТАСС/. Аншлаг сопровождал в понедельник европейскую премьеру художественного фильма "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова на международном кинофестивале, проходящем в городе Карловы Вары на западе Чехии.

Показ ленты состоялся на самой престижной площадке смотра - историческом дворце Городского театра. Рассчитанный на 400 мест старинный зал театра был заполнен зрителями. Картину представили Борис Акопов, продюсер Федор Попов и исполнитель главной роли Юрий Борисов.

"Фильм "Бык" стал моим полнометражным дебютом, который сразу же получил одну из самых престижных кинонаград России - Гран-при "Кинотавра" (июнь 2019)" - рассказал ТАСС Борис Акопов. Режиссер полон творческих сил и намерен активно продолжать работать в кинематографе.

Побывавшие на европейской премьере фильма "Бык" кинокритики и журналисты, аккредитованные на фестивале, отметили значительный творческий потенциал 34-летнего Бориса Акопова. Такого же мнения придерживается и генеральный директор продюсерского центра "ВГИК-Дебют", продюсер картины Федор Попов.

"Для меня предмет особой гордости, что в таких наиболее престижных мировых конкурсах, как карловарский кинофестиваль, участвуют молодые российские режиссеры", - подчеркнул Федор Попов.

Картина Бориса Акопова включена в фестивальную секцию "К Востоку от Запада". Она рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове по прозвищу "Бык". Он вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить средствами семью. После районной "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит юношу о маленькой, но опасной услуге.

Кроме фильма "Бык", в конкурсную программу этой секции включены еще 11 кинолент. Победители фестиваля станут известны 6 июля.