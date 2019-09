Фильм "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 19 по 22 сентября.

Полнометражный художественный фильм режиссера Олега Степченко вышел на экраны 19 сентября и стал продолжением картины "Вий 3D". В новом фильме британский картограф Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока. Ему вновь предстоит долгий путь, который приведет его в Китай. В работе над картиной была задействована международная команда общей численностью более 540 человек из 10 стран. В фильме играют Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам занял американский фильм ужасов "Оно-2" (It: Chapter Two) режиссера Андреса Мускетти, собравший 77,4 млн рублей. Картина вышла на российские экраны 5 сентября и стала продолжением фильма "Оно" (It) 2017 года, основанного на одноименном романе американского писателя Стивена Кинга. Сюжет возвращается к героям первой части спустя 27 лет и вновь сталкивает их с демоническим клоуном Пеннивайзом. Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн, Билл Скарсгард, Джеймс Макэвой.

На третьей строчке рейтинга расположилась американская комедия "Стриптизерши" (Hustlers), которая вышла на российские экраны 12 сентября и собрала в прокате по итогам уикенда 42,9 млн рублей. Картина режиссера Лорин Скафарии рассказывает о танцовщицах элитного стриптиз-клуба, которые лишились банковских сбережений после финансового кризиса и задумали аферу по возвращению средств. В фильме снялись Дженнифер Лопез, Джулия Стайлз, Карди Би и другие артисты.