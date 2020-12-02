Семь из восьми кандидатов стали космонавтами-испытателями по итогам экзаменов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Семь из восьми претендентов, прошедших общекосмическую подготовку, получили квалификацию космонавтов-испытателей по итогам госэкзаменов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

В госкорпорации уточнили, что 2 декабря в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание межведомственной квалификационной комиссии. "Решением комиссии квалификация космонавта-испытателя присвоена Константину Борисову, Александру Горбунову, Александру Гребенкину, Алексею Зубрицкому, Сергею Микаеву, Кириллу Пескову и Олегу Платонову", - сообщили в Роскосмосе.

Всего общекосмическую подготовку проходили восемь человек, в том числе Евгений Прокопьев, брат российского космонавта Сергея Прокопьева.

Удостоверения космонавтам-испытателям вручил советник начальника ЦПК Герой России, летчик-космонавт Юрий Маленченко.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов. 10 августа 2018 года были оглашены результаты 17-го отбора.

Восемь кандидатов в космонавты прошли общекосмическую подготовку, по итогам которой 24-25 ноября сдавали госэкзамены.