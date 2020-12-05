Японский зонд "Хаябуса-2" сбросит на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") завершит в субботу свою первую миссию, которая заключалась в исследовании отдаленного астероида Рюгу диаметром 900 м. Аппарат, подойдя на расстояние около 220 тыс. км от Земли, сбросит специальную капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности небесного тела.

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Как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), капсула отделится от зонда между 14:00 и 15:00 по времени Токио (08:00-09:00 мск), а весь путь до Земли займет порядка 12 часов. Скорость сближения с земной поверхностью составит 12 км/с. Из-за высокой силы трения объект во время пребывания в атмосфере будет похож на яркий огненный шар, и его можно будет наблюдать в течение 90 секунд.

В запретной зоне

Приземление контейнера с образцами с астероида должно произойти на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия. Туда еще в ноябре была направлена экспедиция в составе 73 японских специалистов. Как рассказали ТАСС в JAXA, после того как "Хаябуса-2" сбросит капсулу, ее движение будут отслеживать по сигналам встроенного радиомаяка пять антенн. Этот позволит достаточно точно определить траекторию падения объекта.

В район штата Южная Австралия также направится судно, которое своим радаром должно фиксировать движение капсулы после того, как она раскроет парашют на высоте примерно 10 тыс. метров. "Если парашют не раскроется, падение капсулы как яркой огненной точки поможет отследить радар специализированного самолета, который предоставляет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства [NASA]", - отметили в JAXA.

После приземления на поиски капсулы отправятся вертолет и беспилотный летательный аппарат. Из-за возможного влияния ветра погрешность при посадке может составить до 100 км от изначально запланированной точки. Следующим этапом станет транспортировка контейнера в Японию, где его планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.

С задачей справился

"Хаябуса-2" находился в районе астероида Рюгу (в переводе с японского языка - "Дворец дракона") с июня 2018 по ноябрь 2019 года и за этот период совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев небесного тела. По мнению ученых, все эти операции были осуществлены по плану, а находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида представляют огромный научный интерес.

Кроме того, "Хаябуса-2" сделал многочисленные фотографии и видеозаписи Рюгу, а также спустил на его поверхность нескольких роботов, которые изучили рельеф. В нескольких местах он оказался довольно неровным, с камнями размером до 50 см. Эти данные помогли в конечном счете выбрать безопасные точки для посадки самого зонда.

В процессе изучения японцы дали наименования различным частям астероида. Один из расположенных на нем кратеров назван в честь главного героя русской народной сказки "Колобок". Всего наименования даны 13 географическим объектам, среди которых пики, крупные камни и кратеры. Общей темой для них были выбраны вымышленные персонажи сказок и мифов.

Весной 2020 года японские специалисты провели анализ структуры Рюгу благодаря данным, полученным с "Хаябусы-2". Это первый случай в мире, когда исследовательская группа осуществила визуализацию внутренней части астероида группы C (углеродистых), используя инфракрасную камеру на зонде. В результате было обнаружено, что горная масса на поверхности и окружающий его грунт имели почти одинаковую температуру.

Кроме того, сами температурные изменения космического тела в течение дня были минимальными. Это указывает на то, что поверхность астероида покрыта веществом, которое легко нагревается и охлаждается. Такие свойства обычно характерны для пористых структур, считают японские ученые.

Проведенный анализ помог специалистам составить гипотезу происхождения астероида. Согласно ей, первоначально в его состав входила в основном космическая пыль, которая налипала, как ком. Эту достаточно плотную и спрессованную структуру нарушило столкновение с другим космическим объектом. Затем Рюгу в его нынешнем виде начал вновь собираться воедино, но в данный процесс вмешались крупные камни от другого тела, что привело к образованию пустот внутри астероида.

Новая миссия

Изначально предполагалось, что "Хаябуса-2" проведет исследование только Рюгу. Тем не менее, поскольку все системы аппарата работают исправно и имеется запас топлива для работы ионных двигателей, его было решено использовать еще для одной экспедиции, которая продлится более 10 лет.

Летом японские специалисты рассматривали два варианта продолжения миссии: полеты к астероидам 2001 AV43 и 1998 KY26. В середине ноября они остановили свой выбор на последнем небесном теле, которое движется по орбите между Землей и Марсом.

Диаметр 1998 KY26 составляет 30 м. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ. В дальнейшем японские ученые сравнят их с аналогичными образцами, доставленными с Рюгу, для получения дополнительных сведений о природе астероидов.

Для выхода на новую орбиту после сброса капсулы зонд совершит маневр, чтобы обогнуть Землю и продолжить движение в открытом космосе.