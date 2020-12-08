Специалисты доставили в Японию капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Японские специалисты во вторник утром доставили в свою страну капсулу, внутри которой находится контейнер с образцами грунта с астероида Рюгу, собранными с помощью космического зонда "Хаябуса-2". Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в Twitter.

Чартерный рейс прибыл из Австралии в токийский аэропорт Ханэда в 7:20 утра (1:20 мск). Она будет доставлена в лабораторию для проведения исследований.

Перед вылетом из Австралии специалисты JAXA провели первичное обследование капсулы. Они подтвердили, что внутри присутствуют космические газы, которые исходят от соединений органического происхождения. Это в свою очередь означает высокую вероятность того, что в самом контейнере действительно находится грунт с астероида, и таким образом "Хаябуса-2" успешно выполнил миссию по его сбору и доставке на Землю.

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому космическому телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты.

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Кроме того, согласно статистике, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.