Компания ULA запустила из Флориды разведывательный спутник США

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) в четверг осуществила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44, предназначенным для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Трансляция пуска с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) велась на сайте ULA. Компания подтвердила успешное отделение первой ступени носителя и развертывание второй ступени с ракетным двигателем RL10B-2. На восьмой минуте полета ULA планово прекратила трансляцию.

Изначально старт ракеты-носителя Delta IV с космодрома на мысе Канаверал планировался на июнь. Его уже неоднократно откладывали из-за неблагоприятных погодных условий или технических неполадок.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и подробности миссии NROL-44 не раскрываются.

ULA была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Сентенниал (штат Колорадо). Компания является совместным предприятием американских корпораций Boeing и Lockheed Martin.