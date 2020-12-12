Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" приготовился к переходу с лунной на земную орбиту

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Возвращаемый космический аппарат "Чанъэ-5" в субботу оптимизировал траекторию полета для перехода с лунной на земную орбиту. Об этом сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA).

Как уточняется на странице организации в WeChat, маневр был осуществлен в 09:54 по пекинскому времени (04:54 мск). Ожидается, что в ближайшее время будет произведена повторная корректировка, в результате которой модуль возврата беспилотной станции с лунным грунтом на борту выйдет из гравитационного поля естественного спутника Земли и отправится на нашу планету.

На прошлой неделе CNSA сообщило, что "Чанъэ-5" успешно покинул Луну, завершил стыковку на орбите, которая сопровождалась передачей геологических образцов возвратной капсуле.

24 ноября с космодрома Вэньчан на Хайнане была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат, который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить гравий на Землю.

Всего собрано около 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли. В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.