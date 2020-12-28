У космонавтов на МКС будет меньше новогодних выходных, чем у россиян

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), будут отдыхать во время новогодних праздников шесть дней. Об этом сообщил Кудь-Сверчков в понедельник.

"1 и 7 января - это праздничные дни, а 2, 3, 9 и 10 - выходные", - сказал космонавт в видео, выложенном на его странице в Instagram.

По словам космонавта, никаких особенных мероприятий в эти дни не планируется. "Все как в обычный выходной: уборка станции, занятия спортом, звонки близким, личные дела", - пояснил Кудь-Сверчков.

В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник, 11 января.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.